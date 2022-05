Mau y Ricky: así fue el último show del dúo con entradas agotadas

El dúo Mau y Ricky se presentó este miércoles 25 de mayo en el Movistar Arena, con un show con entradas agotadas y miles de fanáticos que lo siguieron por streaming (Créditos: Prensa Movistar)

Los artistas Mau y Ricky se presentaron este miércoles por la noche en el Movistar Fri Music, en un show gratuito para clientes de la firma. Con un recital de más de dos horas, los hermanos -hijos del cantautor Ricardo Montaner- hicieron un recorrido por sus canciones más conocidas; como La Boca, Recuerdo y La Grosera. Además, compartieron con el público argentino su nuevo sencillo “Llorar y Llorar”, cuyo lanzamiento está previsto para el martes 31 de mayo.

El evento en el Movistar Arena -recinto ubicado en Humboldt 450, Ciudad de Buenos Aires- pudo verse también vía streaming por Youtube en el canal de la compañía.

Muchos artistas e influencers fueron invitados. Entre ellos el actor chileno Benjamín Vicuña, quien pasó por el evento en compañía de sus hijos y amigos; otros invitados fueron la modelo y presentadora de televisión Zaira Nara, las actrices Sofi Morandi y Flor Vigna, y los influencers Jordan Elias, Chopa Montoya y Juli Castro.

Además, las canciones que se presentaron -en orden cronológico- fueron: La Boca, La Grosera, Me Enamora, Prende la Cámara, Borrachos, Tres de la Mañana, Bota Fuego, Recuerdo, Perdóname, Una y Mil Veces, Llorar y Llorar, Sigo Buscándote, Dolería, Mi Mala, Mal Acostumbro, No Puede Ser, De Música Ligera, Papás, Sin Querer Queriendo, Alcohol y Humo, Ya No Tiene Novio, Fresh, Amén y Desconocidos; uno de los hits más exitosos, que acumula más de 840 millones de reproducciones en Youtube.

Esos no son los únicos logros del dúo venezolano. Ellos fueron los autores -junto a Becky G y Natti Natasha- de la canción “Sin Pijama”, sencillo que fue certificado 13 veces diamante en Estados Unidos. Su álbum debut “Para Aventuras y Curiosidades”, reproducido más de 4 mil millones de veces en las plataformas digitales, cuenta con un certificado platino en Estados Unidos y Latinoamérica.

En relación a próximos recitales en Buenos Aires, los artistas anunciaron que el 3 de septiembre se presentarán en el Luna Park, para su nueva gira “Degenerados Tour”; para la que prometieron un show completamente novedoso. Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 27 de mayo.

El Movistar FRI Music es un festival clásico de la compañía de telecomunicaciones, que ya tiene nueve años de trayectoria junto a artistas nacionales e internacionales. Entre los shows más destacados, se encuentran un homenaje a Charly García, a Soda Stereo y a Sumo, la vuelta de Los Fabulosos Cadillacs, la presentación de Ringo Star y el primer show en Argentina de la rapera Lauryn Hill.

Quienes deseen asistir a los próximos recitales del Movistar Fri Music, deben ser clientes de la compañía y solicitar sus tickets a través del Club Movistar.