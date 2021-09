Soledad Jaimes brilla con su juego y lleva el fútbol argentino al mundo

Soledad Jaimes jugando para la selección nacional argentina de fútbol (Crédito: prensa AFA)

“Amo representar a mi país. Para mí es todo. Es un orgullo representar a la Argentina, es un premio”, describe Soledad Jaimes, jugadora del club Napoli de Italia y figura de la selección argentina en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2019. Fue la primera futbolista extranjera en obtener el Balón de Plata en el Campeonato Brasileño de Fútbol Femenino y en 2019 se convirtió en la primera argentina en ganar la UEFA Women’s Champions League. Su pasión por el deporte, que data desde su infancia, la convierte en una referente mundial del fútbol femenino.

“Arranqué jugando en el barrio, como todos, desde los 7 hasta los 15 años. Hasta que un día llegó un hombre y me preguntó si quería hacer una prueba en River. Ni siquiera soñaba con eso porque para mí estaba lejos porque mi familia era humilde y no tenía cómo ayudarme; y también era algo que nunca imaginaba. Ahí comenzó todo un sueño en mi vida”, recuerda Jaimes.

La futbolista entrerriana revela la importancia de un entrenamiento técnico desde la infancia, momento clave para el desarrollo de los deportistas. “Si no hacés entrenamiento técnico desde chico, de grande es difícil que consigas ser el mejor. Es importante que se haga y que se combinen niñas y niños para que el fútbol femenino crezca”, indica.

(Crédito: prensa AFA)

En ese sentido, AFA FTI despliega academias tecnológicas en diferentes puntos del mundo para que tanto niños como adolescentes de entre 6 y 18 años puedan practicar el deporte. Una combinación de talento, conocimiento, tecnología de última generación y ADN argentino. De esta forma, la Asociación del Fútbol Argentino se transformó en la primera federación en desarrollar academias tecnológicas a nivel global.

En marzo, se realizó la presentación oficial de AFA FTI en el predio de AFA en Ezeiza, Buenos Aires. En el evento, que contó con apoyo de Cancillería, estuvieron presentes el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el CEO de AFA FTI, Guillermo Tofoni y embajadores de diferentes países.

“Instalar una academia AFA FTI en diferentes países requiere conocer la cultura, los valores, las necesidades, la economía, el nivel de desarrollo e inversión tanto en el fútbol masculino como femenino. Nuestro Programa AFA FTI contempla una formación integral a niñas y niños, abordando transversalmente temáticas que contribuyan a la integración, inclusión, equidad, disminuyendo las diferencias imperantes en cada país”, explica Sol Contreras Ledesma, Head of International Development & Education en AFA FTI.

Y subraya: “Estas son iniciativas que tienen como objetivo que las autoridades tomen responsabilidades para que las mujeres desplieguen sus habilidades dentro del campo de juego en búsqueda de su propia identidad”.

“Después de la Copa Mundial de 2019, el fútbol femenino creció muchísimo. Yo creo que lo que falta es hacerlo crecer desde niño. Si no lo hacés cuando sos chico, es todo más difícil. Y la conducta, el respeto y aprender que si realmente quieren eso, hay que trabajar”, asegura Jaimes

Pilares fundamentales que llevaron a la futbolista a comenzar su carrera en Boca Juniors, y años más tarde, lucir sus mejores jugadas en Brasil en los clubes Foz Cataratas, Sao Paulo y Santos. Además, fue parte del club chino Dalian Quanjian F.C. y el club francés Olympique de Lyon. “A todos los lugares que fui, evolucioné. Acepté todas las críticas, porque a veces no las vemos”, afirma la delantera.

En esa línea, la deportista cuenta que el fútbol le brindó una experiencia de vida única. “Más allá de las 4 líneas, el fútbol me enseñó mucho, aprendí mucho de diferentes culturas de vida, entender a las personas, diferentes pensamientos. No tenés como no crecer”, confía. Un sueño pendiente en su carrera: ser parte de los Juegos Olímpicos.

El desarrollo del fútbol femenino en el mundo crece día a día junto a figuras como Soledad Jaimes. Una oportunidad única para el desembarco de propuestas que contemplen una formación integral del deporte en niñas y adolescentes, como las academias tecnológicas AFA FTI.