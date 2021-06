“Podemos llegar a ser como los mejores”, afirman los alumnos de la academia argentina de fútbol en Dubái

Muhammad Zayyan cuenta con entusiasmo que siguen practicando después del entrenamiento con sus compañeros de la academia AFA FTI (Crédito: Prensa AFA FTI y Zakaria Mestoui)

Mohamed Ibrahim tiene 12 años y los sueños de los gigantes del fútbol. Reconoce que llegó a la academia sin saber nada de ese deporte pero siente que en estos pocos meses desde que ingresó a la AFA FTI, ya aprendió. “Esta academia es genial para mejorar uno mismo y espero aprender mucho más”, dice con la candidez de un niño que está dejando de serlo.

Marcelo Lamas, Master Coach de la academia de Dubái (Crédito: Prensa AFA FTI y Zakaria Mestoui)

El ex jugador Marcelo Lamas, que se retiró del fútbol profesional a principio de año, hoy cumple el rol de Master Coach de la sede de Dubái y es el encargado de implementar la metodología de entrenamiento diseñada en la AFA. “Queremos que todas las academias incorporen los valores tan característicos del fútbol argentino como el respeto, la solidaridad con el compañero, la alegría que transmite el jugador argentino cuando viene acá, y que disfruten cada momento. Eso es un aspecto muy importante en la formación porque es lo que le queda al chico para toda su vida”, dice.

“Los pibes y las pibas” adoran al “Chelo” Lamas. Muhammad Zayyan, de unos 12 años, reconoce que si algo no lo sabe el coach se lo enseña y le ayuda a mejorar sus habilidades, desde lo más básico a lo más avanzado. Los impulsa a entrenar y a aprender más y más.

La amistad entre los chicos y con los coaches es un factor de éxito al que aspiran los creadores de la iniciativa. Y en pocos meses de estar concurriendo, ellos mismos lo destacan como algo muy valioso. Zayyan cuenta que “con todos mis amigos seguimos conversando y practicando después de los entrenamientos en la academia. Sabemos lo que significa jugar fútbol y si algo nos cuesta o tenemos un problema, sabemos que podemos contar con el coach”.

Mohamed Ibrahim (Crédito: Prensa AFA FTI y Zakaria Mestoui)

La mirada puesta en los más grandes

En las paredes del campo donde se entrenan cada día fueron retratados Maradona, Messi, Dybala y varios más. Ellos marcan los valores más profundos que son la verdadera fuerza del fútbol. El adolescente Mohamed Ibrahim reconoce que se inspira en ellos: “todos son jugadores que lograron algo y nunca se han rendido, siempre tratan de seguir”, aunque para él, el mejor es Virgil van Dijk “porque es un defensor como yo y es uno de los mejores defensores que existen”, suelta convencido.

La academia de AFA FTI de Dubái tiene un gran espacio para las prácticas y en sus paredes fueron retratados los grandes del fútbol argentino (Crédito: Prensa AFA FTI y Zakaria Mestoui)

“No hay nada que no puedas aprender, incluso Ronaldo y Messi tuvieron que entrenar algunas cosas, así que, si somos perseverantes en la práctica, o si comenzamos con algo nuevo pero practicamos y practicamos, podemos llegar a ser como los mejores”, agrega Zayyan, declarado fan de Dybala.

Lo que pueden hacer los varones nosotras también podemos

Safiyah Aayan Mohamed recibe a la cámara cubierta con su hijab, ella es una de las tantas chicas que se integraron con toda naturalidad en la AFA FTI de Dubái. Aunque es la primera vez que hace fútbol cree que la academia es realmente muy buena y le reconoce al coach su persistencia en hacerla practicar sobre todo lo que más le cuesta o no le gusta tanto.

Safiyah Aayan Mohamed (Crédito: Prensa AFA FTI y Zakaria Mestoui)

Como joven mujer, el fútbol significa mucho para ella. “Especialmente cuando veo a las mejores jugadoras me anima a que las mujeres también pueden jugar, que no estamos impedidas para hacer nada”, sentencia. Al despedirse envía un saludo especial al país: “Gracias Argentina por esta academia, yo realmente aprecio lo que hacen”.

Su amiga y compañera de entrenamiento se llama Joanna Lobo y se integró en agosto del año pasado. Joanna dice que se da cuenta cuánto mejoró en su juego. “Al principio yo no era muy buena, pero fui mejorando y estoy jugando un montón, incluso con los varones más grandes. Esto fue posible porque desarrollé habilidades, primero fue difícil y el entrenador me indicó lo que debía practicar más y ver videos de cómo juegan otros”, cuenta. Es otra de los que siguen practicando en su casa hasta la hora de irse a dormir.

El sueño de Joanna es transformarse en una jugadora destacada. “Todos lo pueden lograr, no solamente los varones, las chicas también pueden jugar al fútbol. Las chicas pueden hacer todo lo que los varones pueden hacer y en el mismo momento”.

Joanna Lobo (Crédito: Prensa AFA FTI y Zakaria Mestoui)

Esta muchacha no se amilana con nada y reconoce que su mejor cualidad jugando fútbol es patear. “Todavía lo estoy mejorando, pero es en lo que soy mejor”, sostiene. Una de sus inspiradoras es la jugadora norteamericana Alex Morgan, de la que aprende muchas habilidades mirando videos de sus partidos y jugadas.

En gran parte del mundo la gente piensa que las niñas y adolescentes en los países árabes no pueden practicar junto con varones, pero no es así. El trabajo por la inclusión que realiza la academia AFA FTI de Dubái es un gran ejemplo de que no sólo se puede sino que es una realidad en la vida de los chicos y chicas de los Emiratos Árabes.

El fútbol argentino se enseña con tecnología innovadora

Wahi Raafet es un chico más grande, se lo ve serio y parece profesional. Muestra cómo se usan los sensores que permiten conocer los progresos de cada aprendiz de jugador. Son unos dispositivos tipo pulsera que se colocan alrededor de cada tobillo y que registran el rendimiento.

Wahi Raafet muestra cómo funciona la tecnología de AFA FTI en Dubái (Crédito: Prensa AFA FTI y Zakaria Mestoui)

La información se va almacenando para que cada uno pueda acceder a los datos de cómo está siendo su aprendizaje. “Muestra si has mejorado en tu entrenamiento, es la única forma en que puedes perfeccionarte”, dice con aplomo Wahi Raafet.

“Estamos convencidos de que nuestra metodología va a ser muy buena para los niños de acá pero hay que remarcar un factor diferencial con otras academias que es la tecnología” dice el Master Coach Marcelo Lamas. “Esos trackeadores generan una gran cantidad de datos que después se suben a la aplicación y que le indican, por ejemplo, cuántos pases hizo con el pie derecho y cuántos con el izquierdo, cuanta posesión tuvo el equipo, cuántas veces recibió la pelota con una pierna o con la otra”, explica.

“Gracias a ella podemos llevar un control de la evolución de los chicos, tanto cuantitativamente con los sensores, como cualitativamente con las evaluaciones que van haciendo periódicamente los coaches”, dice Lamas. A esto se le suma el formato e-learning con videos de jugadores profesionales y otros de los propios chicos, donde pueden ver su desempeño y evolución. Este material será, además, un valioso recuerdo que llevarán a su vida.

Las métricas que dan la tecnología son un factor determinante para el crecimiento de las academias AFA FTI, no sólo en Dubái sino también en las 50 sedes que se planifican crear y adonde se espera llevar el modelo de formación de los grandes futbolistas argentinos que están nutriendo al mejor fútbol en todo el mundo.