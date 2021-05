“Transparente, nunca invisible”: una campaña que promueve la construcción de un mundo más abierto, diverso y sustentable

(Crédito: prensa Absolut)

Un informe publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación determina que las mujeres que acceden al mercado de trabajo no lo hacen en igualdad de condiciones que sus pares varones. Pese al avance en el campo laboral que se desarrolló en los últimos años, las mujeres aún no ocupan puestos directivos de forma equitativa y no perciben los mismos salarios que los varones por la misma tarea. De esta manera, un mayor compromiso vinculado a la igualdad de género se transforma en un eje fundamental para el futuro de la equidad.

Esa fue la premisa que inspiró a Absolut Vodka a diseñar su última campaña “Transparente, nunca invisible” , la cual busca construir un mundo más diverso e igualitario. Una campaña enfocada en promover la igualdad de género a través de valores tales como la inclusión y la unión; al mismo tiempo que destaca la sustentabilidad como eje del proceso productivo de sus vodkas.

“Transparente, nunca invisible” busca visibilizar y representar aquellas voces que todavía no han sido escuchadas -por desconocimiento o temor a lo diferente-, impulsando debates y motivando a generar un mundo más inclusivo y empático. Mediante el proceso de producción del vodka, se muestra un paralelismo entre la transparencia en la elaboración del producto y lo invisible de la sociedad.

(Crédito: prensa Absolut)

En esa línea, desde hace más de 40 años Absolut Vodka apoya a la comunidad LGBT+ para lograr una mayor visibilidad de las desigualdades y cuestionar los estereotipos existentes. Luchar y trabajar para que todas las personas puedan ser y mostrarse tal cual son, sin prejuicios ni etiquetas es parte de la filosofía que se busca transmitir.

“Queremos construir puentes de aceptación, tolerancia y comprensión de los géneros. Como marca tenemos una responsabilidad social: construir un mundo mejor para todas las personas y es por eso que decidimos mostrar y visibilizar a personas diversas, con todas sus individualidades que las hacen únicas. Una sociedad inclusiva y empática es una sociedad más justa”, asegura Adriel Labbé, Director de Marketing de Pernod Ricard Argentina, Uruguay & Paraguay.

Como parte de su ADN, Absolut también hace hincapié en otro pilar fundamental: la sustentabilidad de su icónico proceso productivo. Para esto, la empresa fabrica su tradicional vodka transparente -y puro- mediante un proceso intenso de destilación que se realiza de forma consciente y comprometida con el medioambiente. Sumado a esto, todas sus botellas están confeccionadas con más de un 40% de vidrio reciclado.

La materia prima para la elaboración de los vodkas es de origen local y responde a la filosofía de “una fuente”, que refiere a que todo el proceso ocurre en el pequeño pueblo de Åhus, Suecia, y sus alrededores. Allí, más de 400 familias dedican su trabajo al cultivo de trigo, que más tarde será utilizado para la elaboración de la bebida.

La única fabrica donde se produce Absolut Vodka en Åhus, Suecia (Crédito: prensa Absolut)

Finalmente, para el 2030, la firma tiene un objetivo claro: lograr la neutralidad del carbono y una agricultura sostenible, ya que tomó el compromiso de realizar un producto totalmente neutro en carbono.

La inclusión, la igualdad de género y la sustentabilidad son parte de los cambios que propone el futuro. Sin embargo, este pacto debe contar con un fuerte compromiso social para lograr un mundo mejor.