Cómo comprar en EEUU y recibirlo en la casa en solo 5 días

Sin dudas, la pandemia aceleró todo lo que está relacionado con el uso de las tecnologías y la metodología online. Las personas tuvieron que adaptarse a la coyuntura y comenzar a hacer tareas, hobbies y deberes desde la comodidad de su casa utilizando Internet: desde el teletrabajo y los “zoomcumpleaños”, hasta las compras online y la asistencia a clases.

Las estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) sostienen que la facturación del comercio electrónico en el país creció un 124% en el 2020. Esto representa 250 millones de productos más que en el 2019. Esta tendencia se replica también a la hora de hacer compras desde el exterior.

Además de comprar los productos desde la comodidad del hogar, los consumidores buscan buenos precios y, por sobre todas las cosas, que el paquete llegue en forma segura y rápida. Más aún si proviene de otro país. Por eso es imprescindible contar con un eficiente servicio de courier, es decir, un empresa de transporte internacional confiable, con experiencia en el mercado que transporte correctamente el producto y se encargue de hacer todos trámites aduaneros sin complicaciones para el cliente.

De esto se trata Shipper.la, un novedoso servicio integral que no solo asegura la entrega del producto en excelente estado, sino que lo hace en tiempo récord: en solo cinco días hábiles entrega un producto comprado de manera online en cualquier sitio web del mundo desde su deposito ubicado en Miami - USA. Esta celeridad la logra gracias a una de sus particularidades más importantes: no tercerizan ninguna parte del proceso y cuenta con atención personalizada para las consultas de cada uno de sus clientes.

Cómo funciona

Es tan simple como registrarse gratis en la página web de Shipper.la, allí, el usuario deberá completar sus datos personales y automáticamente le brindarán un número de casillero y dirección en Miami -lugar donde tienen las oficinas para recibir las compras-. Al comprar el producto en una de las páginas web, ya sea Amazon, Ebay o cualquier otra, la persona debe agregar el número de casillero que se asigna en el momento de registrarse.

Cuando la compra esté confirmada y el usuario tenga el tracking para poder rastrear el producto, debe informar a Shipper.la con la factura correspondiente y los datos personales para que, desde la empresa, puedan hacer los trámites correspondientes a la AFIP y la Aduana argentina.

Como valor agregado, la página web tiene una calculadora en dólares para saber de antemano cuáles son los costos aparejados -incluyendo trámites de Aduana-, y saber el precio final que el usuario pagará. Las personas pueden consultar por Whatsapp cualquier duda sobre la mercadería, desde lo que uno desea comprar hasta cuanto va a costar, entre otras inquietudes.

El usuario no debe pagar el 65% de recargo -30% del impuesto solidario, ni el 35% de retención de ganancias- sobre el servicio courier, ni tampoco sobre los impuestos de Aduana, el valor del servicio de Shipper.la se calcula en base al dólar oficial del Banco Noción (tipo de cambio vendedor) del día en que se oficializa la mercadería

Por qué la experiencia de courier es mejor para el consumidor

Primero y principal, bajo el régimen courier se pueden importar productos de hasta 3 mil dólares de valor y 50 kg de peso por envío, a diferencia del correo tradicional que solo permite importar productos por valor de hasta 50 dólares sin impuesto. También, el servicio de Shipper.la es mas conveniente que los courier tradicionales debido a que agrupan todas las compras en un solo envío para que el comprador ahorre en flete y optimice el limite del envío -límite hasta USD 3000-.

Otra ventaja importante a la hora de comprar por Shipper.la es que para la mayoría de los productos no aplican las restricciones del sistema de importación convencional, como por ejemplo: licencias no automáticas, SIMI, etc. En caso de tener inquietudes sobre una compra o durante el proceso, tienen un Customer Service a través de Whatsapp en donde atienden las 24 horas.

El sistema puerta a puerta sigue siendo muy valorado entre los argentinos, no solo para conseguir productos que no están disponibles en el país, sino también para obtenerlos a un menor costo o ante la imposibilidad de viajar al exterior como sucede en la actualidad.