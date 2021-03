Bruno Mars se transforma en “Ricky Regal” y lanza su primera colección de ropa

(Crédito: prensa Lacoste)

Bruno Mars es probablemente uno de los cantantes más distinguidos y admirados por el público en los últimos años. “Just the way you are”, “Uptown funk” y “24K magic” son algunos de los sencillos que revelan su talento y hacen vibrar los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. En 2021, el artista decidió dar un paso más y convertirse en “Ricky Regal”, su alter ego diseñador.

“Cuando estoy en el escenario, mi nombre es Bruno Mars. Cuando hago prendas ostentosas, me llamo Ricky Regal”, aseguró Mars en el estreno de su línea

Figuras como Beyoncé, Jay Z, Madonna y Rihanna han incursionado en la moda y sorprendieron con sus colecciones. Ahora es el momento de Bruno Mars, quien junto a la emblemática firma Lacoste desarrolló su primera colección deportiva de lujo. Inspirada en el estilo de vida apasionado y emprendedor del artista, la nueva línea combina su enigmática personalidad con el icónico blend deportivo de la marca francesa.

En ese sentido, la colección acompaña y refuerza la identidad de Mars tras su vuelta a la música -luego de 4 años- con su último disco junto al músico Anderson Paak. “Silk Sonic”, como se conoce a la nueva banda, combina un estilo funk con sonidos de la década de 1970 y una participación especial del legendario Bootsy Collins.

(Crédito: prensa Lacoste)

“Soy muy afortunado por haber recibido pedidos de colaboración en el pasado, pero siempre venían con pautas marcadas. Lacoste ha sido la primera y única marca que me ha dicho: “Bruno, queremos que lo hagas realmente tuyo”. El respeto por tal libertad creativa viniendo de una casa icónica de enorme legado ha sido un honor”, explicó el compositor hawaino.

Se trata de una línea con prendas únicas en tonos mostaza, verde petróleo, violeta berenjena, rojo coral y combinaciones tie-dye (teñidos que se obtienen a partir de nudos en las piezas), que incluyen diferentes modelos deportivos en telas de algodón, seda o terciopelo. Sumado a esto, el cantante fusiona en cada diseño el tradicional cocodrilo de Lacoste junto a su nueva firma, Ricky Regal. Un must infaltable: las típicas cadenas, pulseras y anillos de oro que lo acompañaron a lo largo de su carrera musical.

(Crédito: prensa Lacoste)

“Colaborar con Bruno y entrar a su mundo único fue una gran aventura, tiene una visión muy clara y es obsesivo con cada detalle. Desde el concepto hasta los fittings (pruebas), no hubo un aspecto singular en el que no haya estado completamente involucrado”, destacó Louise Trotter, directora creativa de Lacoste

La clave: la comodidad y el estilo propio que imprime el autor de “Finesse” en cada pieza. Articulada en torno a camisas fluidas y tracksuits deportivos en colores pop, la línea presenta shorts, polos, remeras, slides y medias, así como también un icónico par de gafas de estilo aviador. Piezas pensadas para ser lucidas de manera individual o bien fusionadas en un total look.

(Crédito: prensa Lacoste)

“Con Ricky Regal por Lacoste Bruno ha creado una marca deportiva premium que une la herencia deportiva de Lacoste con su estilo propio tan seductor”, describió Trotter.

“Lacoste x Ricky Regal” en el mundo y su llegada a la Argentina. La primera colección fue presentada el 5 de marzo mediante una red global de 18 retailers exclusivos y se encuentra disponible en tiendas seleccionadas desde el 8 de marzo. En cuanto a la Argentina, la colección completa se puede adquirir en el pop-up exclusivo de la línea ubicado en Alto Palermo Shopping (Avenida Coronel Díaz y Arenales, CABA) hasta el 24 de marzo. Se trata de un espacio que invita a descubrir los diseños del alter ego creativo de Mars y vivir una experiencia que resume su estilo de vida: moda y lujo con una reminiscencia de la década de 1970.

Los fanáticos que deseen conocer “Lacoste x Ricky Regal” pueden agendar su cita a través de la web de lanzamiento o vía WhatsApp al +549-11-6185-5623.