Salud

Cuál es el ejercicio que reduce la depresión en cinco semanas, según un estudio

La práctica regular de una disciplina originaria de Finlandia, y adaptada a programas de bienestar mental, permitió a personas abandonar síntomas asociados con la depresión y recuperar el interés por su vida cotidiana

Guardar
Google icon
Mujer adulta de cabello corto y vestimenta deportiva camina en un parque verde con dos bastones de marcha nórdica en una senda.
Un estudio en Francia demostró que la marcha nórdica reduce los síntomas depresivos en adultos en solo cinco semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de adultos en Francia encontró en los bastones para caminar mucho más que un apoyo físico. En medio de diagnósticos de depresión moderada y severa, 64 personas participaron en una investigación que transformó su rutina y su estado de ánimo.

Según un estudio publicado en el Journal of Affective Disorders, la práctica supervisada de marcha nórdica durante diez semanas logró reducir los síntomas depresivos en tan solo cinco semanas. Este hallazgo introduce nuevas perspectivas sobre la relación entre ejercicio y salud mental, y muestra cómo una actividad aparentemente sencilla puede tener efectos profundos en el bienestar.

PUBLICIDAD

Nordic walking: más allá del ejercicio tradicional

La marcha nórdica surgió en Finlandia como método de entrenamiento para esquiadores de fondo, pero pronto se popularizó entre la población general por sus beneficios físicos. Utiliza bastones especialmente diseñados para involucrar hasta el 90% de los músculos del cuerpo. “Esta modalidad convierte una caminata normal en un entrenamiento de cuerpo completo”, explicó el equipo de investigación.

Primer plano de dos manos sujetando bastones de marcha nórdica. Las manos tienen guantes con correas. Un sendero de tierra y árboles difuminados se ve al fondo.
Sesenta y cuatro personas con depresión participaron en una investigación que mejoró su salud mental a través del ejercicio supervisado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio dirigido por Clément Ginoux y su equipo reclutó a adultos que no realizaban actividad física regularmente. Los participantes realizaron dos sesiones semanales de marcha nórdica de una hora cada una, siempre bajo la guía de un instructor certificado que monitorizaba la intensidad mediante pulsómetros. El grupo control, en cambio, no modificó su rutina y solo recibió información sobre depresión.

PUBLICIDAD

Efectos rápidos y sostenidos sobre la depresión

La investigación empleó el Inventario de Depresión de Beck-II para medir la evolución de los síntomas antes, a mitad y al final del programa. El resultado principal fue contundente: la mejora más significativa se produjo en las primeras cinco semanas. “El grupo que practicó marcha nórdica mostró una reducción marcada de los síntomas depresivos, especialmente entre quienes presentaban cuadros más graves al inicio”, subrayó el equipo en el artículo científico.

Al finalizar el ensayo, entre el 35% y el 53,6% de los participantes en el grupo de marcha nórdica alcanzó la remisión, es decir, redujeron sus síntomas por debajo del umbral clínico de depresión. El grupo control no experimentó cambios comparables.

Siete personas de mediana edad, cuatro hombres y tres mujeres, caminan en un sendero. Utilizan bastones de marcha nórdica. Se ven árboles y edificios al fondo.
La marcha nórdica, originaria de Finlandia, involucra hasta el 90% de los músculos y supera en beneficios a la caminata tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos resultados sugieren que la marcha nórdica supervisada puede reducir los síntomas depresivos en cinco semanas, sobre todo en quienes tienen depresión severa desde el principio”, concluyeron los autores. Esto significa que la mejoría puede llegar mucho antes de lo que proponen las guías clínicas tradicionales, que suelen recomendar varios meses de ejercicio antes de esperar resultados.

Un tratamiento accesible y seguro

Uno de los aspectos destacados por los investigadores fue la seguridad de la intervención: no se reportaron lesiones ni problemas de salud asociados durante las diez semanas de práctica. La marcha nórdica es una opción simple, asequible y ampliamente accesible para tratar la depresión. Esto la convierte en una herramienta valiosa para los sistemas de salud y para las personas que buscan alternativas o complementos a los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos.

En el estudio participaron principalmente mujeres (91%) con una edad promedio de 50 años, muchas de ellas empleadas. El programa fue adaptado a la condición física y las necesidades de cada persona, lo que refuerza su potencial de aplicabilidad en contextos comunitarios y clínicos.

Mujer camina en un sendero de tierra con bastones de marcha nórdica. Viste ropa deportiva gris y negra. A su derecha hay un lago con un bosque de fondo. Luz solar brillante.
El grupo que practicó marcha nórdica mostró una reducción marcada de los síntomas, sobre todo en casos de depresión severa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y perspectivas futuras

Los autores reconocieron algunas limitaciones: se trató de un estudio abierto, lo que significa que los participantes sabían a qué grupo pertenecían. Además, por restricciones legales en Francia, no se pudo registrar si los participantes continuaban con otros tratamientos, como medicamentos o terapia psicológica. “Esto deja abierta la posibilidad de que otras intervenciones pudieran haber influido en los resultados”, explicó el equipo. Es decir, no se puede descartar que la combinación con otros apoyos haya potenciado la mejoría observada.

A pesar de estas limitaciones, los hallazgos fortalecen el argumento de que la actividad física supervisada puede integrarse de manera efectiva en los programas de atención a la salud mental. Los responsables del estudio sugieren que los responsables de políticas públicas consideren financiar iniciativas deportivas en la comunidad como parte integral del tratamiento de la depresión.

El ensayo controlado liderado por Clément Ginoux muestra que la marcha nórdica no solo transforma el cuerpo, sino también la mente. La evidencia presentada abre la puerta a nuevas estrategias clínicas y comunitarias para enfrentar una de las enfermedades más frecuentes y discapacitantes del mundo. El movimiento, acompañado de bastones y supervisión profesional, se perfila como una herramienta eficaz y al alcance de muchos para recuperar la salud mental.

Temas Relacionados

Salud mentalDepresiónEjercicioMarcha nórdicaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el infarto agudo de miocardio, la afección por la que fue operado Fernando Gago

Tras presentar síntomas durante una conferencia de prensa y ser ingresado en una clínica de Chile, el entrenador argentino recibió atención inmediata con un procedimiento especializado para restaurar el flujo sanguíneo en su corazón

Qué es el infarto agudo de miocardio, la afección por la que fue operado Fernando Gago

Prueban en humanos una “hibernación farmacológica” para limitar el daño cerebral tras un ACV isquémico

Un ensayo clínico evaluó una combinación de prometazina y clorpromazina para reducir la temperatura corporal y ralentizar el metabolismo sin enfriamiento físico

Prueban en humanos una “hibernación farmacológica” para limitar el daño cerebral tras un ACV isquémico

Qué es la prediabetes y cómo detectarla a tiempo para prevenir la diabetes tipo 2

Se trata de una condición que avanza de forma silenciosa, sin síntomas claros. Sin embargo, el daño metabólico es progresivo y la intervención temprana permite frenar el avance y prevenir riesgo cardiovascular y otras complicaciones. Cómo reconocerla

Qué es la prediabetes y cómo detectarla a tiempo para prevenir la diabetes tipo 2

Pausas de hidratación en el Mundial 2026: cómo impactan en el juego, los músculos y la salud de los futbolistas

La FIFA implementó interrupciones obligatorias para reducir el riesgo de deshidratación y golpes de calor en el torneo. Dos deportólogos analizan su aplicación y debaten sobre el efecto en el ritmo competitivo

Pausas de hidratación en el Mundial 2026: cómo impactan en el juego, los músculos y la salud de los futbolistas

Las 10 medidas que ayudan a bajar la presión arterial

Bajar de peso, hacer ejercicio, reducir el consumo de sal, dormir mejor y controlar el estrés figuran entre los hábitos que, según Mayo Clinic, pueden ayudar a mantener valores más saludables y disminuir el riesgo cardiovascular

Las 10 medidas que ayudan a bajar la presión arterial

DEPORTES

El insólito momento que vivió Martín Palermo en un ascensor con un fanático de Haití que no lo conocía, pero le pidió una foto: “Un caradura bárbaro”

El insólito momento que vivió Martín Palermo en un ascensor con un fanático de Haití que no lo conocía, pero le pidió una foto: “Un caradura bárbaro”

La policía uruguaya que se viralizó por cantar el himno mientras trabajaba en el estadio de Miami

Alemania revirtió el partido, le ganó a Costa de Marfil en la última jugada y se clasificó a 16avos del Mundial 2026

Cuando Uruguay inventó el Mundial

“El futuro ya llegó”: la carta con la que Agustín Calleri inició su tercer mandato en la AAT

TELESHOW

Juana Repetto celebró el cumpleaños de cinco de Belisario con una temática mundialista: globos, juegos y casita en el jardín

Juana Repetto celebró el cumpleaños de cinco de Belisario con una temática mundialista: globos, juegos y casita en el jardín

La tarde de Sofía Jujuy Jiménez y Juli Poggio en un yate en Miami: tragos, amigos y diversión

La reacción de Benjamín Vicuña tras la confesión de su hijo: “Papá, quiero ser actor”

La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

Las vacaciones de Lucía Celasco y Nicolás Figal: playas, historia y glamour europeo

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Más del 95% de los embarazos adolescentes del primer trimestre de 2026 corresponde a mujeres de 15 a 19 años

República Dominicana: Más del 95% de los embarazos adolescentes del primer trimestre de 2026 corresponde a mujeres de 15 a 19 años

Costa Rica: El Instituto Meteorológico Nacional advierte un fin de semana con más lluvias por la Onda Tropical 14

Cuando Uruguay inventó el Mundial

Ranking de las mayores incautaciones de droga realizadas por la Marina salvadoreña en la historia reciente

Honduras: Fiscalía secuestra documentos por investigación de hospitales de la gestión anterior