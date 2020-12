Cacha, el rapero más odiado de la escena local: “Un freestyler es un poco actor, porque tiene que interpretar y mantener un personaje”

Mientras Eduardo “Cacha” Cachavilano charla con Infobae parece un chico tímido, que piensa bien antes de hablar y no dice malas palabras. Pero cuando el joven rapero, de 22 años recién cumplidos, sube al escenario a competir y hacer freestyle deja de ser ese pibe tranquilo y amable, y se convierte en una fiera contestataria. Se transforma en el “rapero más odiado”.

“Llegó un momento donde entendí mi personaje y me dije que tenía que aprovecharlo para el bien”, analiza Cacha sobre su fama de villano en la escena del freestyle local. Los constantes ataques de sus oponentes durante las competencias suelen apuntar a ese aspecto, que en algún momento le molestaba pero que hoy en día el nacido en Lobería, Provincia de Buenos Aires, sabe revertir con serenidad e inteligencia.

Cacha se enfrentó a MKS en la Jornada 1 de FMS Argentina 2020.

-¿Cómo nació esta personalidad arriba del escenario?

-No tenía un personaje cuando me empecé a hacer conocido y se fue creando con el tiempo. Como que algo me obligó a ponerme en ese modo de villano. Quizás porque en el grupo ya se conocían entre todos, porque muchos venían del Quinto Escalón (una de las competencias de plaza más importantes del país) y como yo era el nuevo, me tocó ser el villano. Pero no es que yo odiaba a X competidor o X competidor me odiaba a mí sino que simplemente no teníamos relación. Yo iba, hacía lo mío y listo.

(PREGUNTA AXE) -¿Disfrutás ser el villano?

-Lo acepto totalmente e, irónicamente, lo devuelvo. Ahora ya me divierte. Es mucho más divertido eso que enojarme porque me digan “el más odiado”. Creo que un freestyler es un poco actor, porque tiene que interpretar y mantener un personaje. Dtoke es el agresivo, Papo es el que no le importa nada, yo soy el que no quiere nadie. Todos tienen algo muy puntual de cada uno. Mi personaje es muy controversial, esa es la palabra que yo usaría.

El Cacha actor

A esta altura no caben dudas que los raperos se convirtieron en las mayores estrellas musicales para las generaciones más jóvenes. Las cifras de reproducciones de sus canciones, la viralidad de sus improvisaciones, la cantidad de seguidores en redes sociales, todo apunta a que esta camada de artistas llegó para quedarse.

Cacha debutará en la actuación en una serie que saldrá por una de las principales plataformas durante el 2021

“Admiro mucho a la gente que actúa y me gustaba la idea de algún día hacerlo”, reconoce Cacha. Con el evidente objetivo de atraer a un público joven, los responsables de series y películas están sumando a raperos y freestylers a sus producciones. La falta de experiencia en el rubro, claramente, no es un problema para los músicos. Ejemplos no faltan.

Dtoke tuvo su debut en la actuación en la tercera temporada de El Marginal, una de las ficciones argentinas más vistas de los últimos años; recientemente se confirmó que Bad Bunny tendrá su propio papel en la tercera temporada de Narcos México; y Wos protagonizó la película Las Vegas en el 2018 e hizo una breve aparición en la serie de Netflix Casi Feliz.

-¿Es cierto que vas a debutar en la actuación?

-No puedo contar cuál es la serie ni nada pero sí que es para una plataforma importante, de las conocidas. Va a ser muy entretenida, ya estuve leyendo los guiones, todo y te puedo adelantar que no voy a hacer de mí mismo. Todavía no se empezó a grabar, pero seguro estará para el 2021. Es re loco porque siempre tuve esa idea de actuar, más allá de que nunca lo hice, siempre me llamó mucho la atención. Me llegó la propuesta y no lo dudé. Vamos a romperla ahí, sin duda. Va a estar buenísimo.

Veganismo

“De acá a 100 años, por poner un número, más de la mitad del planeta va a ser vegano”, aventura Cacha sobre uno de los temas que más le interesan. Hace unos dos años empezó su transición para dejar de consumir productos animales, primero como vegetariano y luego como vegano.

Series, documentales y libros fueron las fuentes de información mediante las que el freestyler fue descubriendo y encontrando que había algo del modo de producción y consumo que no le cerraba. “El combo completo de la filosofía del veganismo me empezó a representar totalmente”, reconoce hoy Cacha.

-¿Qué fue lo que te hizo dejar de consumir productos animales?

-Por sobre todo el hecho de que considero que los animales no nos pertenecen, tienen derecho a vivir su vida libremente y no tendríamos que usarlos para comida, vestimenta y demás. Después por la contaminación, porque está comprobado que la industria ganadera es la que más contamina a nivel mundial. Hay muchísimos ejemplos, pero para hacer una hamburguesa se gastan 4 mil litros de agua. Y después por mí, llegó un punto en que no me sentía bien consumiendo y explotando animales.

En redes, Cacha se muestra muy activo no solo en explicar de qué se trata el veganismo y cómo lo vive él sino también en levantar causas que considera justas. La más reciente es el controversial acuerdo entre Argentina y China para la instalación de “mega granjas porcinas”.

-¿Ves que está habiendo un cambio en la gente?

-Mucha gente está despertando, está siendo más consciente. Y no solo desde el veganismo sino también desde el reciclaje, por ejemplo. Hace unos años nadie quería reciclar y ahora todo el mundo separa los residuos, y así un montón de cosas. Otro ejemplo, el tema de las megagranjas chinas si hubiese pasado hace unos años atrás, casi nadie hubiese dicho nada. Creo que eso demuestra que hay mucha más gente consciente de lo que está pasando y que quieren ayudar, y quieren aportar desde cualquier lado.

La faceta musical

El 29 de octubre del 2020, el joven rapero nacido en Lobería, y que hoy vive en Tandil, lanzó “Me volví loco”, su primera canción. “Buscaba el tema perfecto y capaz que ya había grabado varias pero nunca me decidía por una para sacarla, y eso era un error, porque nunca iba a encontrar la canción perfecta”, explica sobre la “demora” en estrenar su música.

En casi dos meses, el video en YouTube está cerca de llegar a las tres millones y medio de visualizaciones, un excelente debut. “Estoy contento porque me motivó, di el primer paso y ahora depende de mí, de seguir esforzándome, mejorando y ser continuo con la música”, resume Cacha sobre sus sensaciones respecto a “Me volví loco”.

-¿Y ahora cómo sigue esto?

-Ya tengo grabados tenía grabados, si no me equivoco, cinco temas más. Pero tenía uno guardado, que no lo había terminado. Lo había dejado a la mitad y quedó ahí porque se me cortó la inspiración. Pero hace unos días, con el envión de “Me volví loco” lo terminé por completo y me ahora me gusta más que cualquiera de los otros temas. Y uno automáticamente como que ya quiere descartar los otros y sacar este, aunque todavía no lo grabé, solo lo tengo escrito. Mi idea es, dentro de lo posible, grabarlo porque me representa mucho, habla más de mi historia, cuenta cosas que nunca conté, va más por el lado sentimental, no tan canchero como Me volví loco.

-¿Es parecido a tu primer tema en lo musical o no tiene nada que ver?

-Yo busco mostrar algo versátil, que no sea siempre lo mismo, tratar de ofrecer a la gente todo el tiempo algo nuevo, algo que sea diferente. No que sean todos los temas iguales. Cuándo salga va a depender de cuándo lo pueda grabar, cuándo se haga el video y demás, pero la verdad es que quiero tener una continuidad ahí.

Las competencias y su amistad con Papo

El nombre de Cacha empezó a circular fuerte en el circuito de freestyle en el 2016. Una muy polémica batalla con Papo en octavos de final de la Red Bull Batalla de los Gallos fue el trampolín que lo catapultó a la fama. La controversia estuvo dada, principalmente, porque si bien el nacido en Lobería pareció ganar el enfrentamiento, el jurado le dio la victoria a Papo, quien terminaría resultando campeón del torneo.

Cacha y Papo, uno de los referentes de la escena, no tenían buena relación pero superaron sus diferencias y hoy son buenos amigos

-Tu relación con Papo empezó medio mal pero hoy son amigos.

-Empezamos con el pie izquierdo en el 2016. No fue algo muy puntual o grave y que por eso nos llevábamos mal. Fue más por detalles. Capaz que yo dije algo en una entrevista que a él no le gustó o viceversa. Y cuando no hablás las cosas se termina haciendo algo más grande que no tiene sentido. A principios de este año se dio charlar, y estuvo muy bueno porque a mí me pone contento llevarme con él y creo que a él también. Sobre todo en un momento donde la escena está muy tóxica y entró una negatividad importante al ambiente. Qué mejor que dar, dentro de todo, un ejemplo.

El mismo Papo, al igual que MKS, anunció que finalmente no participaría de la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020. En ese sentido, Cacha opina: “Creo que un poco disminuyó el nivel de la lista y lo hizo menos atractivo. Participaron un montón de bestias y estuvo buenísimo igual, pero hubiese estado bueno que ellos mantengan su lugar y vayan a competir”.

De esta forma, las bajas de los dos importantes competidores le afectaron, aunque de forma indirecta, ya que su “filosofía” es la de siempre competir con los mejores. “Me pasa que si voy a ganar, quiero ganar en serio, no raspando o porque me crucé a los más fáciles”, resume Cacha sobre sus sensaciones en cada competencia. A pesar de su confianza intacta, las ganas con las que fue a competir y su perfil de candidato, finalmente fue Tata quien se consagró campeón.

Con 22 años, Cacha es uno de los competidores más importantes del freestyle nacional e internacional.

El contacto con su público

Con 2,3 millones de seguidores en Instagram sería lógico suponer que Cacha no responde comentarios de su público. Pero no, el joven rapero disfruta de ese ida y vuelta: “A mí me gusta el combo completo de ser artista”. Y en ese mismo sentido, ya adelantó que se va a hacer una cuenta de Twitch para streamear.

-¿Vas a streamear a full o lo pensás como algo más para complementar?

-No lo voy a hacer tan continuo, jamás podría todos los días, por ejemplo. Más que nada por un tema que tengo otras cosas en mente y otras cosas que hacer. Pero sí me gustaría dos, tres veces a la semana, que no es tanto y está bueno. Yo lo vería algo más como para complementar, no tanto como para sí o sí meterme de lleno.

-¿Cómo te llevás con contacto con la gente en persona?

-No me molesta para nada, jamás me vas a ver negando una foto, una firma, nada. Es algo que disfruto mucho, sacarme una foto, firmar algo, charlar un ratito. Hay días que capaz estás caminando, viene un pibe y te dijo cinco palabras pero fueron re buena onda y ya te cambió la energía. Está buenísimo.