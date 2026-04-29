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30 fotos de la exposición de Manuel Adorni en el Congreso

Las mejores imágenes de la presentación del Informe de Gestión en la Cámara de Diputados. El jefe de ministros fue saludado por cada uno de los miembros del Gabinete antes de iniciar la disertación

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Adorni sufrió algunas interrupciones durante la lectura del Informe de Gestión en la Cámara de Diputados
Adorni sufrió algunas interrupciones durante la lectura del Informe de Gestión en la Cámara de Diputados
La plana mayor del Ejecutivo, Javier y Karina Milei, saludan en la Cámara de Diputados
La plana mayor del Ejecutivo, Javier y Karina Milei, saludan en la Cámara de Diputados
Pulgares en alto desde el palco de Diputados por parte del presidente Javier Milei y su hermana, al frente de la Secretaría General de la Presidencia
Pulgares en alto desde el palco de Diputados por parte del presidente Javier Milei y su hermana, al frente de la Secretaría General de la Presidencia
Karina Milei y Diego Santilli se saludan, columna mediante, en los palcos de Diputados
Karina Milei y Diego Santilli se saludan, columna mediante, en los palcos de Diputados
Manuel Adorni en el Congreso
Uno de los tensos cruces en Diputados entre el Presidente y algunos legisladores
Manuel Adorni en el Congreso
El bloque de Izquierda con los legisladores Néstor Pitrola, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño mostrando los carteles contra la gestión de Javier Milei
Manuel Adorni en el Congreso
La diputada de la Libertad Avanza, Juliana Santillán
Manuel Adorni en el Congreso
El legislador mendocino -y exministro de Defensa- Luis Petri, presente en la Cámara baja
Manuel Adorni en el Congreso
Del Caño y Del Plá le gritan a Adorni y a un sector del Gabinete ubicado en las gradas superiores de la Cámara de Diputados
El Presidente Javier Milei saludó y alentó a los legisladores oficialistas en el Congreso
El Presidente Javier Milei saludó y alentó a los legisladores oficialistas en el Congreso
Desde 1995, es la primera vez que un jefe de Estado acompaña desde un palco a su jefe de Gabinete, en la lectura del Informe de Gestión
Desde 1995, es la primera vez que un jefe de Estado acompaña desde un palco a su jefe de Gabinete, en la lectura del Informe de Gestión
Manuel Adorni en el Congreso
La Cámara de Diputados a pleno en la previa de la llegada de Manuel Adorni al Congreso
Con total optimismo, el jefe de Gabinete se preparó para dar lectura del Informe de Gestión
Con total optimismo, el jefe de Gabinete se preparó para dar lectura del Informe de Gestión
Manuel Adorni en el Congreso
El presidente Javier Milei asistió al Palacio Legislativo para brindarle apoyo a su jefe de ministros, Manuel Adorni
Manuel Adorni en Congreso
La oposición mostró varios carteles en referencia al cumplimiento de la ley de Discapacidad y de Financiamiento Universitario
Manuel Adorni en Congreso
El ministro de Interior, Diego Santilli, uno de los primeros en llegar a los palcos de Diputados. Junto a él, Bullrich, Sturzenegger y Santiago Bausili, presidente del BCRA
El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, juntos en Diputados
El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, juntos en Diputados
El legislador de LLA, Esteban Paulon, repartió pochoclos en la previa de la disertación de Adorni
El legislador de LLA, Esteban Paulon, repartió pochoclos en la previa de la disertación de Adorni
Manuel Adorni en Congreso
La diputada Lilia Lemoine durante el izamiento de la bandera argentina
Manuel Adorni en Congreso
El gesto adusto del diputado Máximo Kirchner, en la previa de las palabras de Adorni
Manuel Adorni en el Congreso
Manuel Adorni saluda a cámara al ingresar a Diputados para dar lectura a su informe de gestión
Manuel Adorni en el Congreso
El jefe de Gabinete se saluda con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la previa de la lectura de su Informe de Gestión
Manuel Adorni en el Congreso
Una fuerte ovación dio el puntapié a las palabras del jefe de Gabinete en la Cámara baja
Manuel Adorni en el Congreso
El sentido abrazo de Adorni con la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza
Manuel Adorni en el Congreso
El comienzo de la lectura del informe anual de gestión, a cargo del jefe de ministros, ante la atenta mirada de los legisladores presentes
Manuel Adorni en el Congreso
Manuel Adorni junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello
Manuel Adorni en el Congreso
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, otro integrante del Gabinete que saludo a Manuel Adorni
Manuel Adorni en el Congreso
Carlos Presti, Ministro de Defensa, también saludó a Adorni
Manuel Adorni en el Congreso
El asesor presidencial, Santiago Caputo, se abrazó con el jefe de ministros antes de la lectura del Informe de Gestión
Manuel Adorni en el Congreso
Adorni levanta el pulgar y sonríe mientras mira hacia la zona de palcos del Congreso, donde estaban Milei y los integrantes del gabinete nacional

Fotos: RS Fotos, Prensa Cámara de Diputados y Reuters

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