30 fotos de la exposición de Manuel Adorni en el Congreso

Adorni sufrió algunas interrupciones durante la lectura del Informe de Gestión en la Cámara de Diputados La plana mayor del Ejecutivo, Javier y Karina Milei, saludan en la Cámara de Diputados Pulgares en alto desde el palco de Diputados por parte del presidente Javier Milei y su hermana, al frente de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei y Diego Santilli se saludan, columna mediante, en los palcos de Diputados Uno de los tensos cruces en Diputados entre el Presidente y algunos legisladores El bloque de Izquierda con los legisladores Néstor Pitrola, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño mostrando los carteles contra la gestión de Javier Milei La diputada de la Libertad Avanza, Juliana Santillán El legislador mendocino -y exministro de Defensa- Luis Petri, presente en la Cámara baja Del Caño y Del Plá le gritan a Adorni y a un sector del Gabinete ubicado en las gradas superiores de la Cámara de Diputados El Presidente Javier Milei saludó y alentó a los legisladores oficialistas en el Congreso Desde 1995, es la primera vez que un jefe de Estado acompaña desde un palco a su jefe de Gabinete, en la lectura del Informe de Gestión La Cámara de Diputados a pleno en la previa de la llegada de Manuel Adorni al Congreso Con total optimismo, el jefe de Gabinete se preparó para dar lectura del Informe de Gestión El presidente Javier Milei asistió al Palacio Legislativo para brindarle apoyo a su jefe de ministros, Manuel Adorni La oposición mostró varios carteles en referencia al cumplimiento de la ley de Discapacidad y de Financiamiento Universitario El ministro de Interior, Diego Santilli, uno de los primeros en llegar a los palcos de Diputados. Junto a él, Bullrich, Sturzenegger y Santiago Bausili, presidente del BCRA El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, juntos en Diputados El legislador de LLA, Esteban Paulon, repartió pochoclos en la previa de la disertación de Adorni La diputada Lilia Lemoine durante el izamiento de la bandera argentina El gesto adusto del diputado Máximo Kirchner, en la previa de las palabras de Adorni Manuel Adorni saluda a cámara al ingresar a Diputados para dar lectura a su informe de gestión El jefe de Gabinete se saluda con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la previa de la lectura de su Informe de Gestión Una fuerte ovación dio el puntapié a las palabras del jefe de Gabinete en la Cámara baja El sentido abrazo de Adorni con la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza El comienzo de la lectura del informe anual de gestión, a cargo del jefe de ministros, ante la atenta mirada de los legisladores presentes Manuel Adorni junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, otro integrante del Gabinete que saludo a Manuel Adorni Carlos Presti, Ministro de Defensa, también saludó a Adorni El asesor presidencial, Santiago Caputo, se abrazó con el jefe de ministros antes de la lectura del Informe de Gestión Adorni levanta el pulgar y sonríe mientras mira hacia la zona de palcos del Congreso, donde estaban Milei y los integrantes del gabinete nacional
Fotos: RS Fotos, Prensa Cámara de Diputados y Reuters