Cómo aprovechar el CyberMonday de Estados Unidos desde Argentina y con cuotas en pesos

Después del Black Friday, en Estados Unidos llega el Cyber Monday (Shutterstock)

Después del Black Friday, en Estados Unidos llega el Cyber Monday: la última oportunidad para aprovechar los descuentos de las tiendas más grandes del mundo y hacerse de regalos para las fiestas de fin de año. Y esta oportunidad puede aprovecharse desde Argentina.

Tiendamia.com, el eCommerce que trae millones de productos de las tiendas más grandes del mundo, anunció que para el Cyber Monday de Estados Unidos habrá 12 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa crédito y, además, este método de pago accederá a envío internacional gratuito.

Adicionalmente, los descuentos propios del evento llegarán hasta un 70% en las más variadas categorías: tecnología, juguetes, indumentaria, electrónica, libros, herramientas y más. Los detalles de la promoción se podrán encontrar en la sección Cyber Monday de Estados Unidos.

Desde la compañía, comentan que el gran atractivo de este evento es la posibilidad de acceder, una vez más, a millones de productos, marcas y modelos que están disponibles en las tiendas más grandes del mundo y recibir a partir de los 10 días. Adicionalmente, cuentan con un servicio “express” que está disponible para la Ciudad de Buenos Aires.

Métodos de envío

Comprar en el exterior desde Argentina se vuelve fácil con Tiendamia. El usuario simplemente debe armar su carrito de productos (como en cualquier eCommerce local) y seleccionar entre los métodos de envío disponibles: Correo Argentino o courier (correo) privado.

Por courier (correo) privado el usuario tiene grandes ventajas. La tecnología, por ejemplo, paga impuestos bajos en Aduana, lo cual hace que las categorías de notebooks (desde $ 40000), tablets (desde $ 7000), accesorios para gaming, componentes informáticos, entre otros, tengan precios hasta 50% más baratos. Los libros, por su parte, no pagan impuestos en Aduana y el envío siempre es gratis.

Por Correo Argentino, en cambio, son otras las ventajas. Las compras que no superen los USD 50 (o su equivalente en pesos) no pagarán impuestos en Aduana. Esto hace que productos como el Termo Stanley, que en el Cyber Monday se consigue a $ 2100, o los juguetes Lego, que se consiguen desde $ 400, no paguen impuestos adicionales, sino solamente costos logísticos.

Comprar en el exterior desde Argentina se vuelve fácil con Tiendamia (Shutterstock)

Cinco grandes ventajas de Tiendamia para el Cyber Monday

El objetivo de Tiendamia es brindar el mejor servicio de compras en el exterior dando acceso a las principales tiendas del mundo -como Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos- y poder traer los mejores descuentos del Cyber Monday. Para ello, cuentan con una plataforma online amigable e intuitiva y grandes ventajas para quienes quieran comprar en el exterior.

1. Los pagos se procesan localmente y, por ende, los precios quedan congelados en pesos. Además, se puede pagar hasta en 12 cuotas fijas.

2. La variedad de productos es infinita y hay, literalmente, miles de millones de productos que se consiguen en esas tiendas y no localmente. Todas las marcas y modelos están disponibles.

3. No hay que realizar ningún trámite aduanero engorroso ya que Tiendamia hace toda la gestión y simplifica la experiencia. El usuario solo compra y recibe como si estuviese comprando en cualquier eCommerce local.

4. Las órdenes tienen garantía de entrega y se cumplen los plazos prometidos al momento del pago (que van de 10 días hábiles con Correo Privado a 30-40 con Correo Argentino) con seguimiento constante del estado de cada orden.

5. Hay atención al cliente personalizada por diversos canales para hacer consultas o solucionar dudas respecto de las órdenes.

Para acceder al Cyber Monday de Estados Unidos en Tiendamia, se puede seguir el siguiente enlace.