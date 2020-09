Mecha, figura de las competencias de freestyle: “Tengo recuerdos de mi vieja enseñándome a rimar“

Mecha, una de las figuras de la FMS local - #Entrevista

Thomas “Mecha” Antonelli es de Carlos Paz, Córdoba, tiene 19 años y es uno de los nombres en ascenso dentro del freestyle en español. Ya compitió internacionalmente y tiene varios títulos en su aparente corta carrera: Supremacía MC, Copa Federación, Gold Battle Argentina y Actitud Freestyle, entre otras. Pero todo lo que tenía pensado para la edición 2020 de la Freestyle Master Series (FMS), fue mutando con los primeros meses de pandemia: “Me tuve que hacer la cabeza que este año, por lo menos, no iba a ser un campeonato con público. Cambió el escenario”, reconoció en conversación telefónica con Infobae.

Es parte de la nueva camada de freestylers y explotó en popularidad en el 2019. Mostró una gran evolución respecto a su rasgo competitivo y hace 4 años participa en las Red Bull Batallas de los Gallos, competencia fundacional de toda la escena. Actualmente participa de la FMS, la liga profesional de Freestyle que debutó el pasado 29 de agosto con la tercera edición, pero en un modelo más televisivo y sin público, lejos de la última fecha del año pasado que fue en un Movistar Arena lleno. En la primera fecha, demostró toda su clase ante un histórico: venció a Klan y se llevó los tres puntos. “Siento que enfrentar a Klan fue lo más difícil que me pudo haber pasado en un debut”, confesó.

-¿Qué expectativas tenías antes de debutar en la FMS?

-Las expectativas se fueron transformando. Apenas ascendí, esperaba ir al Movistar Arena y que haya 10 palos de personas y no poder salir ni entrar al evento, que me revoleen para todos lados y que la gente saque fotos. Pero me tuve que preparar para algo mucho más rapero desde lo técnico y menos enérgico. Más exigente. Literal, un bajón. No es lo mismo que te escuchen 10 mil personas, que quizás saben lo que es, pero no de manera precisa.

-Acá de público tenés a los cámaras, al Misionero -conductor y mediador de las batallas- y a tus compañeros.

-Rapear para un rapero es mil veces más complicado que rapear para un oyente. Las únicas ocho personas que me pueden gritar son los competidores que tengo sentados en el banco. Y quizás los cinco jurados, listo, fin, no hay más nada. Tengo que hacer algo convincente.

La Jornada 1 de FMS Argentina 2020, la liga profesional de freestyle, se realizó sin público presente.

(PREGUNTA AXE) -¿Cuál es la competencia que querés ganar sí o sí?

-Por mi modo de batallar, el formato que más me favorece es el de la FMS, por una cuestión de competitividad. En un formato Red Bull o God Level, vos podés pasar cinco entradas en las cuales tirás un punchline re más o menos y en la última hacés la mejor rima de la historia y ganaste. Creo que por una cuestión de competitividad, por mi forma de ser tan estable, y que sé que tengo una base de puntos que de ahí no voy a bajar, la FMS es la que mejor me sienta. Puedo llegar a tener un día en el que haga 500 puntos y un día en el que haga 460. Soy muy estable, muy regular y bien entrenado. A Messi no todos los partidos lo ves haciendo 7 goles. Ahora, me preguntaste cuál quiero ganar, me gustaría ganar todas: Red Bull, FMS, las God Level, la BDM. Pero porque soy un hambriento de mierda.

Va por todo

Mecha arrancó el año decidido a ser el mejor. Ya no quiere ser una promesa y cumplió una parte de esa meta: se coronó en la nacional de Supremacía al derrotar a Wolf -hoy uno de sus compañeros en la FMS 2020-, y ganó la Copa Federación. Aunque perdió en la segunda fecha frente a Stuart, sabe que le espera un gran año y se preparó para ello: “La cuarentena me re sirvió. Me entrené bocha para llegar a la FMS y hasta creo que me reinventé, siento que saqué bastantes skills y flows nuevos que antes no tenía”. Se nota su evolución: más atento al entorno, usa la defensa y el contraataque para mover la contienda para el lado que mejor le convenga. Es uno de los más inteligentes de los diez participantes y le sobra ritmo en sus rimas. Uno de sus fuertes es que sabe usar el punchline a su favor.

Sobre quién es el candidato para ganar esta tercera edición de la Freestyle Master Series, Mecha lo ubica primero a su último competidor, Stuart: “La gente se adaptó a su estilo y no su estilo a la gente. Este año, en este formato más televisivo, hace lo que se le canta, sin limitarse por el público. La descose toda, acordate”. Respecto a la derrota en la segunda fecha, el cordobés se expresó a través de su Twitter y se mostró contento con el cruce y conforme con el resultado, aunque este lo sacó de la punta.

-¿Cómo es ser competidor de freestyle en Argentina? ¿Te tratan con respeto o te “hatean”?

-Siento que se va haciendo más conocida la movida y cada vez llega más gente. Claramente, por una cuestión de amplitud, me encuentro con más personas que conocen de qué se trata y por ahora son todos buena onda. A veces, la gente no entiende mucho el movimiento o lo ve muy de afuera y piensa que freestyle es subirse a un escenario y putearse con otra persona, invitarte a pelear y o que es todo lo violento. Pero la realidad detrás de lo que ven en el escenario es una comunidad re sarpada, que todos nos re queremos ahí adentro y somos parte de un show.

El apoyo de la familia y comienzos

Mecha vive en Carlos Paz con su familia. La misma está compuesta por papá, mamá y dos hermanas mayores. Siempre contó con el apoyo de los suyos para embarcarse en esta cultura y luego en la competencia, pero destaca la importancia de su madre que a los 4 o 5 años, le enseñó a rimar: “No lo hacía por una cuestión musical, sino porque estábamos tan al pedo que mi vieja me decía “vamos a jugar a las rimas” y se inventó un juego. Desde que empecé a rapear siempre me recuerda que ella sembró la semilla”.

El apoyo de las hermanas también fue importante para Thomas desde sus comienzos: "Tengo recuerdos de mi mamá con miedo porque tenía que competir en otro lado y una de mis hermanas diciendo ‘no, tranqui, ma, yo lo llevo’”, contó Mecha respecto a los primeros viajes de Carlos Paz a ciudades cercanas para participar en otras competencias. "Le hacía frente a mi viejo y me re defendía: ‘sí, va a ir porque tiene futuro’ le decía.

La batalla entre Stuart y Mecha fue una final adelantada entre los dos raperos más regulares de la liga.

-¿Cómo fueron tus comienzos en la Carlos Paz rapera? ¿Había juntadas o buenas competencias?

-Lo que tiene Carlos Paz es que es muy chico. Cuando empecé a rapear, había una sola competencia importante que se hacía una vez por año en la fiesta de la Primavera. Y empecé justo en esa. Cuando conocí Córdoba Capital me di cuenta que era otro mundo, muchos más eventos en escenario y las plazas eran una locura. La Sin Escritura, por ejemplo, estaba reventada de gente y había muchísimo nivel.

-¿Cuál fue tu primer recuerdo relacionado al freestyle y cuánto tardaste en animarte a competir?

-Fue en el cumpleaños de mi mejor amigo, hace cinco años más o menos. Llegué y estaban rapeando y dije “noooo, que hacen”. “Nada estamos acá haciendo lo que hacen en la Red Bull, batallando acá con los gallos”, me contestaron. Y yo como “qué es esto, man, qué están flasheando”. Me mostraron un video de la Red Bull 2015, la de Tata contra Kodigo, y dije “nooo, re sarpado”. Los locos decían algo y la gente explotaba, el público estaba loco. Empezamos a rapear y me acuerdo que ese día me animé un toque, pero no me salía ni bosta. Después estuvimos como una semana con mi vieja, le conté y ella me escuchaba y yo rapeaba. Practiqué y me re maté, de una.

-Para poder hacer esto, es inevitable que haya un conocimiento de vocabulario, de cultura popular. ¿Sentís que hay un bagaje cultural que se entrena o es algo natural en tu generación?

-Es un multifruta de un montón de culturas. Si bien es algo muy cultural, creo que lo que más me inculcó el freestyle, el rap, en cuestiones culturales es el respeto y en cómo se manejan entre raperos o entre personas del ámbito. Quizás no voy a saber quién fue el primero en agarrar una lata en el Bronx o en el año no sé cuánto o cómo se llamaba el primer skater de la historia, pero sé que cuando alguien está tocando no me puedo ir al kiosco. Es más cultura de vivencias, para decirlo de alguna forma. Es lo vivido de años y años, y darte cuenta que el que buchonea es un snitch y está mal, porque no tenés que buchonear.

-Hay una historia atrás de “no me puedo ir al kiosco”

-Al principio, cuando recién arrancaba en esta, cada vez que había un show me iba al kiosco, comía afuera, me aburría. Hasta que un día me agarró un raperazo en medio de un escenario y me dijo “vos sos re falso, hermano, vos te fuiste cuando yo estaba tocando”. Y tenía razón el tipo, me cagó a pedos arriba del escenario adelante de todos cuando nos tocó competir. Desde ese día me di cuenta que es posta. Cuando yo me puse a escribir música también. Digo, fuck, qué sarpado sería tocar para 500 personas. Y después me puse a pensar “che, y si de esas 500, 300 se van al baño y 100 se van al kiosco”. Re choto. Entonces es como respeto ante todo.

La faceta musical

Hace unos meses, Mecha lanzó oficialmente “Mar”, el primer tema de su próximo EP “Primer Paso” que decidió iniciar en cuarentena y que está grabando en Córdoba. En YouTube, el primer corte supera las 10 mil visualizaciones y planea cosas grandes para su primer lanzamiento oficial: “Ya grabamos un trap, un funk, tengo un tema más cantado y más melódico. Tengo interés en hacer muchos géneros distintos o subgéneros dentro de lo que es rapear”.

Se considera un gran productor y que mejoró sus skills en el proceso de grabación. No es un improvisado e insistió con el concepto del EP: “¿Quieren escuchar todo lo que estuve haciendo? Esto. Si el día de mañana se me ocurre hacer un disco, lo haré. Pero si hago un disco me pinta que sea algo conceptual, que todos los temas tengan una onda, un hilo. No estaría bueno salir con un funk y de la nada un reggaetón re mujeres, fiesta, y de la nada un tema re rap pandilla y un trap re ”soy millonario”. Ahora va a salir el EP, más adelante, veré".

-¿Cómo analizás tu faceta como compositor, músico? ¿Hay algo de eso que te llama la atención?

-Me gusta escribir, me gusta grabarme, me gusta producir. No sé que puede pasar, pero no me gustaría ser un Paulo Londra, Trueno o Wos -tres de los músicos más importantes de Argentina que nacieron del freestyle-. Por toda la cuestión de tener un CM, no me gustaría tener una persona que me diga cómo vestirme. No estoy diciendo que ellos tengan, la verdad que no lo sé, pero quiero vestirme como se me cante, que mis letras hablen de lo que se me cante, no quiero tener un productor que me diga “no, pará, acá borrá esto y poné esto acá porque va a ser más pegadizo”. Eso quizás es lo malo de pasarse del freestyle a la música y no haber arrancado en la música de una y meter después en el free.

-¿Cuándo vas a sacar el EP que estás grabando?

-No tiene fecha, pero que va a salir en breve. No va a ser mucho más, antes de fin de año tiene que estar. Lo que pasa es que tengo un par de videoclips por grabar y si la persona con la que tengo un par de feat está en Córdoba, cómo lo engancho, cómo lo traigo, cómo me voy, cómo consigo al cámara. La cuarentena me está cortando las alas muy fuerte, pero estoy escribiendo, estoy grabando y cada vez produzco mejor. Voy aprendiendo nuevos trucos.