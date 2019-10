Vanina Correa, arquera de la selección argentina de fútbol; Tanya Acosta, jugadora de selección argentina de voley; Camila Riganti, instructora de yoga; Manuela Cereigido, competidora de crossfit; y Fabiana Hasbani, corredora y emprendedora; fueron las protagonistas de “Together We Will”, el método de entrenamiento único de Under Armour.