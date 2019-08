Este nuevo diseño expresa modernidad, armonía y elegancia, en coherencia con el lenguaje del 'Sharp Design' que Peugeot ya exponía en su gama SUV con 3008 y 5008, modelos no sólo exitosos comercialmente, sino también multipremiados tanto internacionalmente -Car Of The Year 2017- como localmente por la prensa especializada -Premios AUTO TEST, PIA y MIURA MAG-