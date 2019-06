"El era muy platicador, siempre platicaba y platicaba, mi familia sinceramente no tiene un respaldo académico, ni mi papá ni mi mamá terminaron la prepa, por eso (mi padre) siempre me decía, usted estudie hijo, para que no sufra como yo, estúdiele. Pero cuando murió fue muy fuerte para mi, pensé en dejar de estudiar. Mi papá era quien se hacía responsable de todos los gastos de la casa y cuando se murió yo tenía que trabajar", cuenta Víctor a veces con una sonrisa, a veces con seriedad cuando se acuerda de los momentos difíciles.