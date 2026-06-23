Dos menores resultan heridos en grave accidente en Usaquén, Bogotá, tras choque con volqueta en Tibabita 2

Las autoridades de tránsito avanzan en la investigación para establecer las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad en el siniestro vial ocurrido en el norte de la capital. - crédito captura de video

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes 22 de junio en el sector de Tibabita 2, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, dejó como saldo a dos menores de edad con lesiones graves. De acuerdo con la información confirmada por la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, los hechos involucraron una volqueta de servicio particular y una bicicleta ocupada por dos niños, quienes debieron ser atendidos de emergencia en un hospital.

El incidente se registró en la carrera 2 Este con calle 185A-02, una zona residencial de Tibabita 2, cuando la bicicleta en la que se movilizaban los menores impactó con la parte posterior de la volqueta. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el choque obligó a la movilización de ambulancias y unidades de tránsito. El reporte oficial, citado por El Tiempo, clasifica el hecho como un “siniestro vial” de tipo “choque con menor en centro hospitalario”.

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En la atención participaron equipos médicos que trasladaron a los dos niños al Hospital Simón Bolívar. La situación fue catalogada como prioritaria debido a la gravedad de las heridas.

Estado de salud de los menores y dinámica del accidente

De acuerdo con el informe del medio, el conductor de la bicicleta es un adolescente de aproximadamente 14 años, cuya identidad no se divulgó en el primer reporte. El menor fue remitido de urgencia al hospital por la gravedad de las lesiones sufridas.

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El acompañante, un niño de 9 años, también recibió atención médica especializada en el mismo centro hospitalario, ya que presentaba heridas severas.

Las autoridades señalaron que la bicicleta involucrada se describió como un vehículo de servicio particular, con un marco de color rojo y sin marca identificada. El conductor de la volqueta, en contraste, resultó ileso y no requirió atención hospitalaria.

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Los menores fueron trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones - crédito captura de video

Versión preliminar de las autoridades

Según la reconstrucción inicial del siniestro conocida por el medio, la unidad policial estableció que “el conductor de la bicicleta transita sentido oriente-occidente por la calle 185A y, al parecer, por intentar adelantar la volqueta, pierden el control”. Tras la maniobra, ambos ocupantes de la bicicleta fueron impactados por la parte posterior del vehículo pesado y cayeron sobre la vía.

En el documento oficial se consignó que las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación. La hipótesis es “por establecer”, lo que implica que la investigación continúa y aún no se ha definido la responsabilidad de los involucrados.

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Accidente de bicicleta con volqueta en Usaquén - crédito Infobae

Reacción institucional y protocolos de emergencia

Según el medio, la Secretaría de Movilidad de Bogotá activó los protocolos de respuesta inmediata para accidentes graves en vías urbanas. La prioridad fue la atención de los niños lesionados y la gestión del tráfico en uno de los sectores de mayor tránsito en el extremo norte de la ciudad. El hecho generó movilización de recursos y personal especializado en el área de Tibabita 2, cercana a la subida El Codito–La Calera, un punto estratégico en la movilidad de Usaquén.

El reporte de las autoridades indica que se continuará con la recopilación de información técnica y testimonios de testigos para esclarecer la dinámica exacta que derivó en el choque. Entre los aspectos en análisis figuran la trayectoria de ambos vehículos, las condiciones de la vía y el entorno, así como los factores externos que pudieron influir en el siniestro.

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Equipos médicos trasladaron a los dos niños al Hospital Simón Bolívar. - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Seguimiento al caso y estado actual

Hasta el cierre de este reporte, no se han divulgado detalles sobre la evolución médica de los menores trasladados al Hospital Simón Bolívar. El Tiempo señala que tanto la Policía como los organismos de tránsito permanecen atentos al desarrollo del caso y a la recuperación de los niños.

Las investigaciones técnicas y judiciales siguen abiertas mientras se establecen las responsabilidades y se recopilan pruebas sobre el suceso que conmocionó a la comunidad de Usaquén.

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