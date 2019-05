-No, no hay necesidad de que la persona viaje a Detroit para elegir la propiedad. Nosotros enviamos fotos, videos y a partir de eso, el inversor elige. El cierre de la operación se realiza por medio de una compañía de títulos: es decir que el inversor no nos envía el dinero a nosotros, sino que directamente lo hace a la compañía, que se asegura de que la escritura esté totalmente "limpia", que no haya deudas, ni deba servicios. Una vez allí, la misma compañía de títulos otorga la escritura. Es una transacción muy segura y, vuelvo a repetir, lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo.