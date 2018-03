De tal palo, tal astilla. De hecho no es casualidad que el genio nacido en Oxford reconociera años después que la fuente de su inspiración fueran su padre, Albert Einstein y Perón. "De mi padre heredé la capacidad de análisis, su brillantez para ver desde afuera conflictos. Me dio la perspectiva que me acompañó siempre. De mi maestro y mentor, Albert Einstein, la simpleza con la cual llegó a la teoría que revolucionó el mundo y me permitió llegar -desde ahí- al principio de la humanidad. Juan Domingo Perón fue la inspiración del Big Bang. Resulta que yo buscaba desesperadamente volver al inicio, a ese momento donde todo era oscuridad y que a partir de ahí hubiera una explosión, la chispa que encendiera la vida. Debo reconocer que el peronismo fue mi mayor fuente de inspiración ya que, al asumir el General, reseteó la historia de un país próspero, que había llegado a ser una potencia mundial y gracias a él, se puso en cero. A tal punto que el pasado dejó de existir, como si la historia de la Nación hubiera desaparecido en un agujero negro, generando una explosión popular. No tengo dudas: el peronismo es el Big Bang de la pobreza, porque sin pobres necesitados de un líder carismático, la política argentina y latinoamericana moderna, nunca hubiera sido posible".