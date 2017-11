Esta no es una defensa encendida por las corporaciones sino por el sentido común. Que la AFA tiene los papeles flojos, no es ninguna novedad. Que los canales de TV extranjeros hacen su negocio, es una obviedad. Que el conflicto de los jugadores mal pagos es histórico y hay que arreglarlo, no hay dudas. ¿Sabés por qué? Por la sencilla razón de que las estrellas del espectáculo son ellos y si los jugadores ganan menos que los dirigentes, ¿de qué Superliga estamos hablando? Si el dinero que adeudan hace años finalmente termina en las manos de aquellos que se vuelven a sus mansiones en autos alemanes como los que produce el país de origen de Adolf, no cierra. No cierra eso y que te hayan hecho creer que un espectáculo que cuesta millones, tiene que ser gratis. No cierra nada.