Honduras registra 535 muertes violentas de niños y jóvenes en diez meses de 2026

Honduras contabilizó 535 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes entre enero y octubre de 2026, según las estadísticas de Coiproden. (Foto: X)

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Un total de 535 niños, niñas, adolescentes y jóvenes murieron de forma violenta en Honduras entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, una cifra que ya supera los 519 casos registrados durante todo 2025, según datos de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

El registro representa un incremento del 19 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior y refleja la persistencia de la violencia contra la población infantil y juvenil en el país.

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La cifra resulta especialmente preocupante porque todavía faltan dos meses para concluir 2026, por lo que el balance anual podría aumentar antes del cierre del año.

Los datos de Coiproden muestran que las muertes violentas de menores de edad y jóvenes mantienen una tendencia que supera los registros acumulados durante el año anterior.

En apenas diez meses, Honduras contabilizó 16 víctimas más que en los doce meses de 2025, lo que evidencia la magnitud del problema que enfrentan estos grupos poblacionales.

La organización, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, advierte que estos sectores continúan expuestos a diferentes formas de violencia que ponen en riesgo su integridad y sus vidas.

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La muerte de Estefany Lizeth Carvajal Fuentes sucedió en el municipio de Guayape, Olancho. El sospechoso fue capturado por la Policía Nacional tras el violento hecho. (Foto: Archivo / Cortesía)

El informe identifica a Francisco Morazán, Cortés y Olancho como los departamentos que acumulan la mayor cantidad de muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes durante el período analizado.

Estos territorios figuran entre los principales focos de preocupación por la cantidad de víctimas registradas, aunque la información proporcionada por Coiproden no detalla la distribución exacta de los 535 casos en cada departamento.

La organización también señala que los niños, adolescentes y jóvenes, junto con las mujeres, se encuentran entre los grupos más vulnerables frente a la violencia que afecta a Honduras.

El incremento de los homicidios en esta población plantea nuevos desafíos para las instituciones responsables de garantizar la protección de los menores de edad, así como para las organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia y la defensa de los derechos humanos.

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La preocupación no se limita al número de víctimas, sino también a las condiciones de inseguridad que enfrentan niños y jóvenes en sus comunidades.

Aunque el reporte establece los departamentos con mayor concentración de casos, no proporciona un desglose sobre las circunstancias particulares de cada muerte ni identifica los responsables de los hechos.

Francisco Morazán figura entre los departamentos que concentran la mayor cantidad de muertes violentas de menores de edad y jóvenes. (FOTO: Proceso HN)

Por tanto, las estadísticas permiten dimensionar el problema, pero no establecer por sí solas las causas específicas de cada homicidio.

Coiproden advierte que la violencia contra la niñez y juventud hondureña también tiene consecuencias en los movimientos migratorios, debido a que algunos menores abandonan el país por temor a sufrir agresiones o ante amenazas contra su integridad física.

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La organización señala que la inseguridad se convierte en un factor que empuja a niños, adolescentes y jóvenes a buscar protección fuera de Honduras, incluso mediante rutas de migración irregular que pueden exponerlos a nuevos riesgos durante el desplazamiento.

El abandono de sus comunidades y hogares representa una consecuencia adicional de la violencia, especialmente cuando los menores consideran que permanecer en sus lugares de origen implica una amenaza para sus vidas.

Esta situación evidencia que la problemática no se limita a los homicidios contabilizados, sino que también afecta a quienes sobreviven a las amenazas y se ven obligados a buscar alternativas para protegerse.

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