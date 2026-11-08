Estados Unidos

Trump dijo que es “altamente improbable” que EEUU vuelva a atacar a Irán si avanzan las negociaciones nucleares

El presidente estadounidense afirmó que su país mantiene la capacidad militar para ampliar la ofensiva, aunque aseguró que preferiría evitar la destrucción de centrales eléctricas y puentes en territorio iraní

Donald Trump consideró improbable ordenar nuevos ataques militares si avanzan las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Eric Lee)
Donald Trump consideró improbable ordenar nuevos ataques militares si avanzan las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Eric Lee)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró “altamente improbable” que deba ordenar nuevos ataques contra Irán si avanzan las negociaciones sobre el programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz. En una entrevista telefónica con CNN, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses están listas para actuar si fracasa el diálogo.

“Depende de si firman o no un acuerdo muy sólido”, dijo Trump.

PUBLICIDAD

Es altamente improbable que vaya a ser necesario”, agregó. Al tiempo que sostuvo que Irán atraviesa una situación económica y militar deteriorada y que Washington conserva capacidad para ampliar la ofensiva. “Podríamos acabar con ellos”, expresó.

La declaración se produjo ocho meses después del inicio de la guerra, en un escenario de estancamiento. Los enfrentamientos directos disminuyeron y la diplomacia no logró avances decisivos. La navegación por el estrecho de Ormuz sigue bajo tensión por los ataques iraníes contra buques petroleros que atraviesan esa vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, por donde circula una parte importante del suministro energético mundial.

PUBLICIDAD

El paso marítimo y las condiciones para limitar el programa nuclear iraní concentran las conversaciones. Teherán sostiene que sus actividades nucleares tienen fines energéticos, mientras Washington busca garantías. Trump condicionó la ausencia de nuevos ataques a un acuerdo “muy sólido”, aunque no precisó su contenido ni cómo se verificaría.

Trump vinculó la postura de Teherán con una inflación del 301% y el congelamiento de activos iraníes en bancos extranjeros. (REUTERS/Eric Lee)
Trump vinculó la postura de Teherán con una inflación del 301% y el congelamiento de activos iraníes en bancos extranjeros. (REUTERS/Eric Lee)

Durante la entrevista con CNN, Trump vinculó la presión sobre Irán con sus dificultades financieras. Aseguró que la inflación llegó al 301% este año y que las sanciones estadounidenses obstaculizan la venta internacional de petróleo iraní. También dijo que miles de millones de dólares en activos permanecen congelados en bancos extranjeros.

Se están marchitando financieramente”, afirmó el mandatario estadounidense. También sostuvo que los ataques previos dañaron las capacidades militares iraníes y que Estados Unidos podría intensificar la campaña por orden presidencial.

Pese a esa posibilidad, confirmó que el despliegue estadounidense en la región está preparado para intervenir. “Estamos listos para eso”. Dijo que hay tres portaaviones en la zona y que el tercero acababa de llegar. Los describió como “totalmente preparados y cargados”.

Trump aseguró que el Pentágono identificó infraestructura que podría ser blanco de nuevos bombardeos. Mencionó centrales eléctricas y puentes, y afirmó que Washington tiene localizados 38 puentes que podrían ser destruidos en una hora. No precisó su ubicación ni si todos integran una lista de objetivos aprobada.

El presidente dijo que preferiría no ejecutar ese plan por sus consecuencias para la reconstrucción iraní. “No quiero hacerlo porque, básicamente, les llevaría diez años reconstruirlos”, añadió.

El Pentágono identificó 38 puentes e infraestructura eléctrica en Irán como posibles blancos de bombardeos. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El Pentágono identificó 38 puentes e infraestructura eléctrica en Irán como posibles blancos de bombardeos. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

También describió el estado de las defensas y los arsenales iraníes. Aseguró que los sistemas antiaéreos fueron destruidos y que Teherán conserva cerca del 10% de su capacidad de misiles y el 15% de sus drones.

La actividad diplomática en Medio Oriente se intensificó después de las elecciones legislativas estadounidenses del martes. Qatar informó que Trump conversó el viernes con el emir Tamim bin Hamad Al Thani sobre vías para reducir la tensión. Un día antes, el canciller iraní Abbas Araghchi habló con sus pares de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán, Kuwait, Jordania, Turquía, Chipre y Qatar.

Irán y Estados Unidos, junto con Qatar, mediador de las conversaciones, no difundieron detalles. Sectores de línea dura iraníes interpretaron los resultados electorales estadounidenses —en un contexto de rechazo a la guerra— como una señal de que Trump podría tener menos margen político para sostener la confrontación.

Trump insistió ante CNN en que la decisión dependerá del resultado de las conversaciones. Añadió que las autoridades iraníes “quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas”. No anunció una fecha límite ni confirmó cuándo podrían retomarse los contactos formales.

Temas Relacionados

Donald TrumpIránPrograma nuclear iraníEstrecho de OrmuzÚltimas Noticias AméricaGuerra en Medio OrienteTeherán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El lago Powell subió algunos metros y salió del estado crítico tras las inundaciones históricas del suroeste estadounidense

Las precipitaciones de octubre revirtieron el patrón estacional del segundo embalse más grande del país, que se encontraba en niveles preocupantes para el abastecimiento eléctrico de millones en la región

El lago Powell subió algunos metros y salió del estado crítico tras las inundaciones históricas del suroeste estadounidense

Engaño, torturas, quemaduras y robo: así atacaron a un hombre de 81 años en una casa de Maryland

Dos personas enfrentan cargos tras atraer a un anciano de Delaware a una vivienda, donde lo inmovilizaron, lo agredieron con jarabe hirviente y le exigieron la combinación de una caja fuerte

Engaño, torturas, quemaduras y robo: así atacaron a un hombre de 81 años en una casa de Maryland

Las cámaras de Flock reciben nuevos cuestionamientos sobre privacidad en su ciudad de origen

La empresa fundada en Atlanta busca prevenir robos de autos y otros delitos. Pero se convirtió en el blanco de protestas vecinales, investigaciones del Congreso y una auditoría policial que reveló decenas de búsquedas irregulares

Las cámaras de Flock reciben nuevos cuestionamientos sobre privacidad en su ciudad de origen

Trump dijo que las elecciones legislativas fueron “un gigantesco paso atrás en la historia” para Estados Unidos

El presidente prometió volver “más grande y más fuerte que nunca” tras la derrota republicana en el Congreso

Trump dijo que las elecciones legislativas fueron “un gigantesco paso atrás en la historia” para Estados Unidos

El árbol navideño del Rockefeller Center ya fue ubicado en el centro de Nueva York

Una picea de 23 metros y 75 años de antiguedad, proviene de un campo rural del norte del estado y este sábado tomó su lugar en el corazón de Manhattan. El ejemplar se convertirá en el centro de las festividades navideñas de la ciudad

El árbol navideño del Rockefeller Center ya fue ubicado en el centro de Nueva York

TECNO

Los dueños de Elvis Presley y Eminem demandaron a Suno por copiar sus canciones y clonar sus voces con IA

Los dueños de Elvis Presley y Eminem demandaron a Suno por copiar sus canciones y clonar sus voces con IA

HONOR 600 Elite: un celular resistente para usar sin funda y en cualquier clima de Colombia

Qué juegos tenía el Nokia 1100 y cómo jugarlos en 2026

Ver Barcelona vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa expone contraseñas a ciberdelincuentes

Cómo encontrar un celular perdido que está en modo silencio

ENTRETENIMIENTO

The Weeknd rompió el récord de la gira más taquillera de un solista masculino tras recaudar más de USD 1.300 millones

The Weeknd rompió el récord de la gira más taquillera de un solista masculino tras recaudar más de USD 1.300 millones

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

Así celebró Sally Field sus 80 años

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

MUNDO

Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

El partido de Mandela obtuvo sus peores resultados en elecciones municipales en Sudáfrica: “El pueblo ha hablado”

Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto

Un grado de diferencia puede determinar el sexo de los caimanes y poner en riesgo la supervivencia de su especie

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno en Israel y ofreció un lugar al partido de Benjamin Netanyahu