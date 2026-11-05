Honduras

¡Con el rey de Europa! Kervin Arriaga se convirtió en el primer hondureño en enfrentar al Real Madrid en Champions

De las canchas de Puerto Cortés al escenario más exigente del fútbol mundial. Kervin Arriaga firmó una actuación consagratoria en la Champions League al plantar cara durante los 90 minutos a las estrellas del Real Madrid con la camiseta del AEK Atenas

Kervin Arriaga disputó los 90 minutos en el mediocampo del AEK Atenas frente a las figuras del Real Madrid.
Kervin Arriaga disputó los 90 minutos en el mediocampo del AEK Atenas frente a las figuras del Real Madrid.
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El nombre de Kervin Arriaga se ha convertido en tendencia absoluta en las redes sociales de Honduras y del continente. El motivo tiene un peso enorme: el mediocampista catracho firmó una página dorada al convertirse en el primer futbolista hondureño en la historia en enfrentarse al Real Madrid dentro del marco de la UEFA Champions League.

El histórico choque tuvo lugar el día de ayer 4 de noviembre en la capital griega. Por la cuarta jornada de la fase de liga del torneo continental más importante a nivel de clubes, el AEK Atenas recibió a la poderosa escuadra blanca en un compromiso vibrante de principio a fin. Aunque el conjunto heleno terminó cayendo 2-3 tras una remontada merengue sellada en el descuento, el rendimiento de Arriaga acaparó elogios por su despliegue y carácter.

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Arriaga salió como titular y completó los 90 minutos en el corazón del campo, batallando de tú a tú contra figuras de talla mundial. Ni siquiera una tarjeta amarilla recibida en el minuto 34 frenó su intensidad en la contención y la salida de balón. Su presencia no solo representó a su club en Grecia, sino que rompió una barrera que ningún compatriota había alcanzado antes en esta competición de élite.

De igual manera, el catracho se lleva un gran recuerdo y su propia esposa, Daniella Zavala, fue quien se encargó de revelar la valiosa joya que el futbolista trajo consigo tras el encuentro. A través de sus historias y publicaciones en redes sociales, Zavala compartió una imagen posando con la camiseta oficial utilizada por el astro francés Kylian Mbappé, dejando en evidencia el intercambio de elásticas que sostuvieron ambos futbolistas en los pasillos de la instalación deportiva al concluir el desgastante compromiso.

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Noche de consagración: el mediocampista catracho batalló con carácter en el duelo de fase de liga de la UEFA Champions League.

Nacido en Puerto Cortés, Arriaga comenzó a destacar desde joven en el balompié hondureño por su porte físico, su capacidad de recuperación y su potente disparo de media distancia. Se formó en el Platense FC y dio el salto al Marathón, clubes donde demostró que sus condiciones trascendían el ámbito local.

Su regularidad lo llevó a la Selección Nacional de Honduras y abrió la puerta al fútbol del extranjero. Fichó primero por el Minnesota United de la MLS, torneo que le sirvió de vitrina para ganar madurez táctica y ritmo internacional. Su buen nivel despertó el interés del fútbol europeo, logrando su salto a España al recalar en el Levante UD.

En territorio español, compitió al máximo nivel, se adaptó a la exigencia del balompié ibérico y disputó minutos de gran nivel ante los mejores clubes del campeonato. Ese rendimiento le valió el fichaje por el AEK Atenas de Grecia, institución que confió en él para reforzar su plantilla de cara a las competencias europeas.

Hoy, su disciplina y perseverancia dan frutos: Kervin Arriaga no solo juega en Europa, sino que escribe su nombre en los libros del fútbol internacional como un pionero para Honduras.

Daniella Zavala, esposa de Kervin Arriaga, compartió en redes la codiciada camiseta oficial de Kylian Mbappé que el hondureño obtuvo tras el compromiso.
Daniella Zavala, esposa de Kervin Arriaga, compartió en redes la codiciada camiseta oficial de Kylian Mbappé que el hondureño obtuvo tras el compromiso.

La distinción del hito: otros catrachos que desafiaron a la “Casa Blanca”

No obstante, la hazaña de Arriaga destaca específicamente por haber ocurrido en la UEFA Champions League. Anteriormente, varios futbolistas hondureños cruzaron sus caminos con el Real Madrid en La Liga española, copas nacionales o amistosos internacionales:

Infografía sobre futbolistas hondureños que enfrentaron al Real Madrid, con ilustraciones de jugadores, estadios y datos estadísticos.
Una infografía de Infobae detalla el registro de los futbolistas de Honduras que compitieron contra el Real Madrid en España y torneos europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Arriaga ya había tenido un antecedente ante los blancos durante su etapa en el Levante UD dentro del campeonato español, pero ninguno de sus compatriotas había tenido el privilegio de medirse al club más laureado del continente bajo los reflectores de la Liga de Campeones.

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