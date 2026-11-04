Zelensky reclamó avances “a toda máquina” en las negociaciones antes de la reunión con Rusia en Abu Dabi

8 de octubre de 2026, Ucrania: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rinde homenaje a las víctimas de un ataque ruso en la ciudad de Pryluky y conversa con personas afectadas por el ataque, el 8 de octubre de 2026, mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. PRESIDENTE DE UCRANIA / Zuma Press / Europa Press

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reclamó este miércoles, en sus palabras, que las negociaciones avancen “a toda máquina”, tras hablar por teléfono con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para preparar la reunión que Kiev, Moscú y Washington celebrarán en Abu Dabi el 10 y el 11 de noviembre.

Zelensky lo dijo en sus redes sociales. Kushner es yerno del presidente Donald Trump. La conversación duró hora y media y Zelensky la describió como “muy detallada”. “Las negociaciones deben avanzar a toda máquina para poner fin a esta guerra lo antes posible. Ucrania está dispuesta a dar los pasos necesarios”, escribió. Según el mandatario, las propuestas de Kiev ya fueron transmitidas a la parte estadounidense.

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La reunión tendrá formato trilateral, a nivel de equipos de trabajo, con Estados Unidos como mediador. La Unión Europea no participará, según confirmaron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el organismo de política exterior de la Unión Europea. Moscú ha criticado de forma reiterada la implicación europea en el proceso.

Las tres partes se reunieron por primera vez de manera directa en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, para discutir el plan estadounidense de paz, y volvieron a hacerlo el 4 y el 5 de febrero. La última ronda, en Ginebra a mediados de febrero, terminó sin avances aparentes por la falta de acuerdo sobre el Donbás, la región industrial y minera del este de Ucrania de la que Moscú exige que se retiren las tropas ucranianas. Desde entonces las conversaciones estaban interrumpidas.

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FOTO DE ARCHIVO: Un lanzador de misiles tierra-aire del sistema Patriot, recientemente incorporado al Sistema Integrado de Mando de Batalla (IBCS), se encuentra en una base militar en Sochaczew, Polonia, el 18 de diciembre de 2024. REUTERS/Kuba Stezycki

En la llamada con Witkoff y Kushner, Zelensky planteó también la defensa aérea, a la que llamó “una prioridad importante”. “Necesitamos misiles interceptores para los sistemas Patriot con el fin de proteger vidas frente a los ataques rusos”, dijo.

Kiev sostiene que Washington ha retrasado la entrega de esos misiles en medio de sus desacuerdos con la Administración Trump. A mediados de octubre, un alto funcionario ucraniano afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no había firmado la autorización del envío, pese a que los aliados de Kiev ya habían pagado los interceptores. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el 20 de octubre la demora.

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El 31 de octubre, el Departamento de Estado aprobó la venta a Ucrania de 500 interceptores Patriot PAC-3 por USD 2.100 millones. Zelensky celebró la decisión y advirtió de que las entregas podrían tardar años en empezar. Ucrania recibe la mayoría de sus sistemas Patriot a través de la iniciativa de la OTAN conocida en inglés como Priority Underwriting Requirements List (PURL), que facilita la compra de equipos y municiones estadounidenses.

El presidente ucraniano defendió además el trabajo “en cada una de las vías bilaterales con Estados Unidos” y citó en particular el acuerdo sobre drones. En julio había dicho que Ucrania quería aplicar con rapidez el acuerdo preliminar alcanzado con Washington, que incluye una fábrica en territorio estadounidense para producir drones con tecnología ucraniana.

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“Ucrania agradece a Estados Unidos su apoyo a la independencia de Ucrania, a nuestro pueblo y a los esfuerzos diplomáticos. No hay alternativa a la paz, y las garantías de seguridad de posguerra deben ser verdaderamente inquebrantables”, añadió.

Zelensky mencionó dos reuniones en Bruselas con representantes de Ucrania, Estados Unidos, países europeos y la OTAN. La de este miércoles trató la recuperación económica de Ucrania cuando termine la guerra. La del jueves versará sobre garantías de seguridad.

Zelensky aterrizó este miércoles de forma inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para participar en la 30.ª Cumbre Iberoamericana, que se celebra el 4 y el 5 de noviembre y reúne a los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. Según fuentes de La Moncloa, se reunirá con los mandatarios iberoamericanos presentes para hablar de la situación de su país y de los retos para la paz y la seguridad internacionales.

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, lo recibirá el jueves 5 de noviembre por la tarde en el Palacio de la Moncloa.