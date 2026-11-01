Honduras

Honduras: gasolinas bajarán de precio a partir del 2 de noviembre, pero suben el queroseno y el gas vehicular

El diésel mantendrá su precio de L153.53 en Tegucigalpa y L149.20 en San Pedro Sula, mientras el cilindro de gas doméstico continuará sin variaciones en ambas ciudades.

Los precios de los combustibles en Honduras tendrán nuevos ajustes desde el lunes 2 de noviembre, con rebajas en las gasolinas y aumentos en el queroseno y el gas vehicular. (FOTO: La Tribuna)
Los precios de los combustibles en Honduras tendrán nuevos ajustes desde el lunes 2 de noviembre, con rebajas en las gasolinas y aumentos en el queroseno y el gas vehicular. (FOTO: La Tribuna)
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Los precios de los combustibles en Honduras registrarán nuevos ajustes a partir del lunes 2 de noviembre de 2026, con rebajas en las gasolinas superior y regular, aumentos en el queroseno y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular, mientras que el diésel conservará su valor actual.

La nueva estructura fue anunciada por la Secretaría de Energía (SEN) como parte de la revisión semanal de los derivados del petróleo. Los cambios se aplicarán en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.

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Las reducciones más importantes se reflejarán en la gasolina regular de San Pedro Sula, que bajará L2.93 por galón, mientras que la gasolina superior tendrá una disminución de hasta L2.79 en la capital.

En Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá una rebaja de L2.79, por lo que su nuevo precio será de L152.22 por galón. La gasolina regular disminuirá L2.78 y se comercializará a L137.23.

La gasolina superior bajará L2.79 en Tegucigalpa, por lo que los conductores pagarán L152.22 por galón a partir de la entrada en vigor de la nueva estructura. (FOTO: El Heraldo)
La gasolina superior bajará L2.79 en Tegucigalpa, por lo que los conductores pagarán L152.22 por galón a partir de la entrada en vigor de la nueva estructura. (FOTO: El Heraldo)

En San Pedro Sula, la gasolina superior bajará L2.44, hasta alcanzar los L147.01 por galón. Por su parte, la regular registrará una reducción de L2.93 y pasará a costar L132.04.

Estos ajustes representan un alivio para los conductores que utilizan ambos tipos de gasolina, aunque los precios continúan sujetos a las revisiones semanales que realiza la Secretaría de Energía.

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A diferencia de las gasolinas, el diésel no experimentará cambios durante la próxima semana. Su precio permanecerá en L153.53 por galón en Tegucigalpa y L149.20 en San Pedro Sula.

La SEN explicó que el Gobierno mantendrá la intervención económica aplicada a este derivado para evitar que las variaciones internacionales se trasladen completamente al consumidor.

El apoyo acumulado al diésel alcanzará L44.06 durante el período comprendido entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre, según los datos oficiales.

La gasolina regular registrará una reducción de L2.93 en San Pedro Sula y se comercializará a L132.04 por galón, según el anuncio de la Secretaría de Energía. (FOTO: El Heraldo)
La gasolina regular registrará una reducción de L2.93 en San Pedro Sula y se comercializará a L132.04 por galón, según el anuncio de la Secretaría de Energía. (FOTO: El Heraldo)

Esta medida busca contener el impacto de los precios internacionales del petróleo, especialmente en un combustible utilizado por el transporte de carga, el transporte público y diferentes actividades productivas.

Queroseno y gas vehicular registran aumentos

Mientras las gasolinas tendrán reducciones, otros derivados experimentarán incrementos a partir del lunes.

El queroseno aumentará L1.30 por galón en Tegucigalpa, donde su nuevo precio será de L148.40. En San Pedro Sula, la subida será de L1.15, por lo que alcanzará los L143.14.

Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular tendrá un incremento de L2.57 en ambas ciudades.

Con este ajuste, el precio del GLP vehicular llegará a L61.23 en Tegucigalpa y L57.22 en San Pedro Sula.

Estos incrementos contrastan con las rebajas anunciadas para las gasolinas y representan un nuevo ajuste para los consumidores que utilizan estos derivados en sus actividades cotidianas.

El diésel mantendrá su precio de L153.53 en Tegucigalpa y L149.20 en San Pedro Sula debido al apoyo económico que el Gobierno aplica para contener las variaciones internacionales. (FOTO: El Heraldo)
El diésel mantendrá su precio de L153.53 en Tegucigalpa y L149.20 en San Pedro Sula debido al apoyo económico que el Gobierno aplica para contener las variaciones internacionales. (FOTO: El Heraldo)

En cuanto al gas LPG de uso doméstico, la Secretaría de Energía confirmó que el cilindro mantendrá su precio sin variaciones durante la próxima semana.

En Tegucigalpa continuará comercializándose a L249.62, mientras que en San Pedro Sula conservará su valor de L228.47.

El Gobierno mantiene un subsidio de L93.36 para los consumidores de la capital y de L90.88 para los de San Pedro Sula, con el objetivo de evitar que los incrementos internacionales afecten directamente el costo de este producto utilizado en los hogares hondureños.

La nueva estructura de precios entrará en vigor el lunes 2 de noviembre y se mantendrá durante la semana correspondiente al período anunciado por la SEN.

Con estas medidas, el Gobierno busca amortiguar el impacto de las variaciones internacionales de los derivados del petróleo, mediante apoyos económicos temporales en combustibles como el diésel y el gas doméstico.

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