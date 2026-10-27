Transportistas de carga en Honduras anuncian paro por precio de combustibles

El dirigente Edgardo Menéndez atribuyó la convocatoria a los sobrecostos por carburantes y al incumplimiento de pagos por distancia,

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El transporte de carga pesada amenaza con paralizar sus operaciones a nivel nacional a partir de la próxima semana, debido a inconformidades relacionadas con el precio de los combustibles y el incumplimiento de las tarifas por parte de algunas empresas contratantes.

El anuncio lo realizó Edgardo Menéndez, dirigente del sector, quien señaló que la falta de cumplimiento de los acuerdos tarifarios y los costos adicionales que enfrentan los transportistas han incrementado el malestar entre los operadores.

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Uno de los principales reclamos se relaciona con el precio del combustible que pagan las empresas que cuentan con sus propias instalaciones de abastecimiento.

Según Menéndez, esas operaciones no están recibiendo el mismo beneficio del congelamiento de precios que, de acuerdo con su denuncia, se aplica en las estaciones de servicio convencionales.

El dirigente estimó que la diferencia representa un gasto adicional de entre 12 y 15 lempiras por galón equivalentes a entre 45 y 56 centavos de dólar.

Menéndez explicó que buena parte de las empresas de transporte de carga pesada dispone de bombas de patio, instalaciones destinadas al abastecimiento de sus propias unidades. Sin embargo, afirmó que el mecanismo de congelamiento de precios no se está aplicando de la misma manera en esos puntos.

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El dirigente sostuvo que las dimensiones de los camiones y las características de sus operaciones dificultan el abastecimiento en una gasolinera convencional, por lo que las empresas dependen de sus propias instalaciones para mantener sus unidades en funcionamiento.

“Estamos pagando entre 12 y 15 lempiras más el galón de combustible de lo que vale en una gasolinera”, manifestó Menéndez.

Exigen revisar precios

Esta diferencia de precios, según el representante del sector, aumenta los costos operativos en una actividad que depende directamente del combustible para movilizar mercancías por las carreteras del país.

Otro de los motivos que impulsan la posible paralización es el desacuerdo sobre los incrementos en las tarifas por kilómetro recorrido.

El transporte de carga pesada amenaza con paralizar sus operaciones nacionales desde la próxima semana. (FOTO: El Heraldo)

Menéndez indicó que se estableció un ajuste de 30 centavos de dólar por kilómetro ante el encarecimiento de los combustibles. Sin embargo, afirmó que algunas empresas comenzaron a reconocer ese incremento mientras otras no lo han aplicado o solo han pagado una parte.

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El dirigente también sostuvo que, conforme a la normativa que citó, cuando el precio de los carburantes aumenta un 3%, el ajuste debería ser de al menos 70 centavos de dólar por kilómetro recorrido.

“Unos nos dan una parte y otras no”, expresó Menéndez al referirse a la falta de uniformidad en los pagos.

Los alcances de esa disposición y las tarifas que actualmente pagan las empresas deberán contrastarse con el texto de la normativa vigente y los acuerdos correspondientes.

Impacto en los costos

La paralización anunciada para la próxima semana podría afectar las operaciones de transporte de mercancías, dependiendo de la cantidad de unidades que se sumen a la medida y de su duración.

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Hasta el momento, la información proporcionada por Menéndez apunta a una convocatoria de alcance nacional, aunque no se detallaron las rutas que podrían quedar paralizadas, el número de transportistas participantes ni la duración prevista de la protesta.

El dirigente vinculó la decisión con el aumento de los costos y con la falta de respuestas satisfactorias a los reclamos del gremio.

La normativa citada por el gremio fija una compensación de 70 centavos de dólar por kilómetro ante alzas del 3% en los carburantes.

Menéndez afirmó que el conflicto se ha extendido durante varias semanas y cuestionó que las condiciones del congelamiento de precios no estén resolviendo las dificultades que enfrenta el sector.

“De esta cuestión del congelamiento, ya vamos a llegar a un mes”, expresó al justificar la posibilidad de emprender acciones de protesta.

Los transportistas reclaman que se revisen las condiciones bajo las cuales se aplica el congelamiento de los combustibles y que las empresas cumplan con los ajustes tarifarios que correspondan.

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