La República Dominicana aporta USD 20 millones para respaldar la misión internacional de seguridad en Haití

Imagen de referencia. Las autoridades dominicanas coordinaron con Alemania el traslado de tropas de Bangladesh hacia territorio haitiano. /(REUTERS/Patrice Noel)

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República Dominicana ha realizado una contribución económica directa de aproximadamente USD 20 millones para apoyar las operaciones vinculadas con la misión internacional de seguridad en Haití, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó.

El funcionario detalló que el país también coordinó el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que ingresan a territorio haitiano a través de República Dominicana, ante las dificultades de acceso por puertos y aeropuertos de Haití.

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Bisonó hizo las declaraciones durante el espacio La Agenda Semanal, en una exposición sobre la situación de seguridad en el país vecino y las acciones adoptadas por las autoridades dominicanas. El canciller precisó que el Gobierno invirtió, además, USD 1,061 millones en operaciones de evacuación médica desde el inicio del apoyo logístico.

La cooperación dominicana contempla la recepción de civiles y militares que necesitan atención tras incidentes ocurridos en Haití. En esos casos, explicó Bisonó, los afectados son trasladados a territorio dominicano para recibir asistencia médica.

La administración dominicana mantiene su apoyo centrado en la logística humanitaria y descarta la intervención militar directa ante la crisis de seguridad de Haití. /(REUTERS/Fildor Pq Egeder)

El dispositivo también incluye autorizaciones para el transporte de cargamentos de sangre, salvoconductos, cruces fronterizos y vuelos humanitarios. A eso se suma el traslado de carga militar destinada a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), el contingente multinacional respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Entre las tareas recientes, el ministro mencionó la coordinación con Alemania para el tránsito por República Dominicana de un contingente de Bangladesh que se dirige a Haití. El despliegue forma parte del proceso de ampliación de la fuerza internacional, cuya capacidad sigue por debajo de los 5,550 integrantes autorizados por las Naciones Unidas.

La intervención dominicana se concentra en la logística, el tránsito y el apoyo humanitario. El país no participa de forma directa en las operaciones militares contra los grupos armados haitianos.

La violencia de las pandillas se extiende fuera de Puerto Príncipe

La asistencia se produce en medio de una crisis de seguridad que mantiene bajo presión a Haití. Naciones Unidas advirtió este mes que las pandillas intensificaron sus represalias contra la población civil y ampliaron su presencia hacia zonas rurales.

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Entre julio y comienzos de octubre, al menos 1,123 personas murieron y 440 resultaron heridas en hechos relacionados con la violencia de las bandas, de acuerdo con datos expuestos ante el Consejo de Seguridad. El organismo también registró denuncias de secuestros, ataques contra comunidades, violencia sexual y extorsiones a comerciantes y transportistas.

El conflicto haitiano provocó el desplazamiento forzado de aproximadamente 1.5 millones de personas. /(REUTERS/Fildor Pq Egeder)

La crisis humanitaria se profundizó con el desplazamiento de cerca de 1.5 millones de personas, entre ellas más de 740 mil niños. Los grupos armados controlan sectores relevantes de Puerto Príncipe y afectan rutas utilizadas para el traslado de alimentos, medicamentos y otros suministros.

La inseguridad también complicó el proceso político haitiano. Las elecciones presidenciales y legislativas previstas inicialmente para el 13 de diciembre fueron postergadas sin una nueva fecha definida, según informó Naciones Unidas.

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La frontera es una prioridad para el Gobierno dominicano

Para República Dominicana, la crisis haitiana plantea desafíos de seguridad, migración, comercio y asistencia humanitaria. El Gobierno mantiene un refuerzo militar y tecnológico a lo largo de la frontera, mientras sigue los movimientos de las bandas que operan en el oeste y el centro de Haití.

El presidente Luis Abinader sostuvo el 26 de octubre que el país no permitirá la presencia de organizaciones criminales haitianas a menos de 20 kilómetros de la frontera. El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó que los grupos armados no avanzaron hacia los pasos de Jimaní y Elías Piña, aunque mantienen control sobre corredores viales dentro de Haití.

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La expansión de la violencia, el deterioro institucional y las restricciones para ingresar por vía aérea o marítima explican que parte de la logística internacional se canalice por República Dominicana.