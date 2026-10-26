Honduras

Honduras: dos ciudades concentran más de 350 homicidios durante 2026

El Distrito Central encabeza la lista de los municipios con más homicidios en Honduras, seguido de San Pedro Sula, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

San Pedro Sula ocupa el segundo lugar en incidencia con 124 muertes violentas reportadas por el Sistema Estadístico Policial en Línea. (Foto: Cortesía)
San Pedro Sula ocupa el segundo lugar en incidencia con 124 muertes violentas reportadas por el Sistema Estadístico Policial en Línea. (Foto: Cortesía)
Guardar

La violencia en Honduras mantiene una fuerte concentración en los principales centros urbanos, aunque los registros policiales también reflejan una incidencia importante en municipios del interior del país.

El Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela, ocupa el primer lugar de la estadística municipal, con 229 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 9 de octubre de 2026. En segundo lugar aparece San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, con 124 casos.

PUBLICIDAD

Ambos municipios suman 353 muertes violentas, de acuerdo con los datos publicados por el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), plataforma que recopila información sobre la incidencia delictiva en el territorio nacional.

Sin embargo, la distribución de los casos evidencia que la violencia no se limita a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, sino que también afecta a municipios de Yoro, Olancho, Atlántida, Comayagua, Copán y otras zonas del país.

Las estadísticas de SEPOL indican que, de los 298 municipios que conforman Honduras, 210 registraron al menos un homicidio durante el período analizado. En contraste, 88 municipios no reportaron incidencias de este tipo.

PUBLICIDAD

Operaciones contra la inseguridad

Esto significa que aproximadamente siete de cada diez municipios del país registraban al menos un homicidio en los datos disponibles hasta el 9 de octubre. La cifra muestra la extensión territorial del problema, aunque no implica que todos los municipios afectados presenten la misma intensidad de violencia.

Los datos deben interpretarse con cautela, ya que las cifras correspondientes a 2026 son preliminares y están sujetas a validación por parte de las instituciones competentes.

Después del Distrito Central y San Pedro Sula, El Progreso y Olanchito, ambos en el departamento de Yoro, registran 59 y 58 homicidios, respectivamente. La Ceiba, en Atlántida, ocupa el siguiente lugar, con 56 casos.

También aparecen entre los municipios con mayor incidencia Juticalpa y Catacamas, en Olancho; Comayagua, en el departamento del mismo nombre; Nueva Arcadia, en Copán; Choloma, en Cortés; y Danlí, en El Paraíso.

Los datos policiales reportan al menos una muerte violenta en 210 de los 298 municipios del país
Los datos policiales reportan al menos una muerte violenta en 210 de los 298 municipios del país

La presencia de localidades de distintas regiones evidencia que la violencia homicida no se concentra exclusivamente en las dos principales ciudades del país. Los registros también incluyen municipios de Choluteca, Colón, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.

En total, los 20 municipios con más homicidios acumulan 1,027 casos, equivalentes a aproximadamente el 52.9 % de los 1,943 registrados a escala nacional entre enero y septiembre.

Población exige resultados

A escala nacional, Honduras registró 1,943 homicidios entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con las estadísticas policiales difundidas por SEPOL.

El comportamiento mensual presenta variaciones respecto al mismo período de 2025. Septiembre cerró con 241 homicidios, frente a los 205 registrados en septiembre del año anterior, lo que representa un aumento de 36 casos, equivalente a un incremento aproximado del 17.6 %.

Agosto también reportó un alza, al pasar de 222 homicidios en 2025 a 252 en 2026, es decir, 30 casos adicionales. En marzo se registró otro incremento, de 191 a 230 homicidios, una diferencia de 39 muertes violentas.

En contraste, otros meses mostraron reducciones. En febrero se contabilizaron 178 homicidios, frente a 192 en 2025. Junio registró 191 casos, 33 menos que los 224 del año anterior.

Los veinte municipios con mayor violencia concentran más del cincuenta por ciento de los homicidios de Honduras.
Los veinte municipios con mayor violencia concentran más del cincuenta por ciento de los homicidios de Honduras.

En enero se reportaron 194 homicidios, cuatro menos que los 198 contabilizados en enero de 2025. Abril cerró con 224 casos, uno menos que el año previo; mayo registró 243, frente a 254 en 2025; y julio pasó de 235 a 190 homicidios, una disminución de 45 casos.

Los registros disponibles ofrecen una referencia sobre la evolución de la violencia homicida y su distribución geográfica, pero no explican por sí solos las causas de las diferencias entre municipios.

Las estadísticas correspondientes a 2026 continúan sujetas a revisión. Por ello, tanto los acumulados nacionales como los municipales pueden experimentar modificaciones conforme avance la validación de los registros por las autoridades competentes.

Temas Relacionados

HondurasviolenciainseguridadopracionesSEPOLPolicíaNacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Médicos retoman la atención en Honduras tras 49 días de asambleas informativas y acuerdos preliminares con el gobierno

Mientras se restablecen las consultas, cirugías y otros servicios, el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras continuarán las negociaciones

Médicos retoman la atención en Honduras tras 49 días de asambleas informativas y acuerdos preliminares con el gobierno

Honduras avanza en el acuerdo con el FMI tras cumplir 11 de sus 17 metas estructurales

El funcionario explicó que los avances corresponden a los resultados acumulados entre las revisiones anteriores y los compromisos atendidos por la administración actual

Honduras avanza en el acuerdo con el FMI tras cumplir 11 de sus 17 metas estructurales

Expresidente del Congreso de Honduras y otros diputados son citados por el poder judicial

El expediente incluye acusaciones por usurpación de funciones y presuntas irregularidades en el ejercicio de cargos públicos

Expresidente del Congreso de Honduras y otros diputados son citados por el poder judicial

Honduras se encamina a la temporada seca y anuncian primeros frentes fríos

Las lluvias comienzan a disminuir en las regiones central, occidental y oriental, aunque el norte del país todavía podría registrar precipitaciones que eleven los acumulados de agua

Honduras se encamina a la temporada seca y anuncian primeros frentes fríos

Por extorsión condenan a 26 años de prisión a dos exagentes de la DPI en Honduras

Los sentenciados también deberán pagar una multa individual y cumplir las sanciones adicionales impuestas por el tribunal

Por extorsión condenan a 26 años de prisión a dos exagentes de la DPI en Honduras

TECNO

Apple añade el español a Siri AI: cómo actualizar el iPhone a iOS 27.2 para activar el idioma

Apple añade el español a Siri AI: cómo actualizar el iPhone a iOS 27.2 para activar el idioma

Crean robots con músculo vivo que nadan, saltan y agarran objetos sin motores rígidos

Windows 11 añade un velocímetro integrado para comprobar la conexión a internet en segundos

Apple creó un escáner capaz de identificar si un iPhone, Mac o iPad fue manipulado por delincuentes

YouTube prepara una función para que sus videos consuman 30% menos datos móviles

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman asegura sentirse orgullosa de sobrevivir a Hollywood tras más de cuatro décadas de carrera

Nicole Kidman asegura sentirse orgullosa de sobrevivir a Hollywood tras más de cuatro décadas de carrera

‘KPop Demon Hunters’ lanza su primer coreografía oficial rumbo al estreno de su secuela

Natalie Portman habla por primera vez del nacimiento de su tercer hijo

Paul Stanley confesó que una de sus canciones favoritas de Kiss la escribió en solo media hora: “No era inusual”

Murió Walter Koenig, intérprete de Pavel Chekov en Star Trek

MUNDO

Jordania bombardeó el sur de Siria tras el ataque a una iglesia que dejó nueve muertos

Jordania bombardeó el sur de Siria tras el ataque a una iglesia que dejó nueve muertos

Un nuevo dispositivo busca revelar cómo el humo de los incendios afecta a la fauna silvestre de Estados Unidos

La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder

Un panel de la ONU acusa a Rusia de crímenes de lesa humanidad por ataques a la red energética de Ucrania

Ucrania y Rusia se preparan para el comienzo de una tregua humanitaria en Oleshki