Honduras: dos ciudades concentran más de 350 homicidios durante 2026

San Pedro Sula ocupa el segundo lugar en incidencia con 124 muertes violentas reportadas por el Sistema Estadístico Policial en Línea. (Foto: Cortesía)

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La violencia en Honduras mantiene una fuerte concentración en los principales centros urbanos, aunque los registros policiales también reflejan una incidencia importante en municipios del interior del país.

El Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela, ocupa el primer lugar de la estadística municipal, con 229 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 9 de octubre de 2026. En segundo lugar aparece San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, con 124 casos.

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Ambos municipios suman 353 muertes violentas, de acuerdo con los datos publicados por el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), plataforma que recopila información sobre la incidencia delictiva en el territorio nacional.

Sin embargo, la distribución de los casos evidencia que la violencia no se limita a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, sino que también afecta a municipios de Yoro, Olancho, Atlántida, Comayagua, Copán y otras zonas del país.

Las estadísticas de SEPOL indican que, de los 298 municipios que conforman Honduras, 210 registraron al menos un homicidio durante el período analizado. En contraste, 88 municipios no reportaron incidencias de este tipo.

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Operaciones contra la inseguridad

Esto significa que aproximadamente siete de cada diez municipios del país registraban al menos un homicidio en los datos disponibles hasta el 9 de octubre. La cifra muestra la extensión territorial del problema, aunque no implica que todos los municipios afectados presenten la misma intensidad de violencia.

Los datos deben interpretarse con cautela, ya que las cifras correspondientes a 2026 son preliminares y están sujetas a validación por parte de las instituciones competentes.

Después del Distrito Central y San Pedro Sula, El Progreso y Olanchito, ambos en el departamento de Yoro, registran 59 y 58 homicidios, respectivamente. La Ceiba, en Atlántida, ocupa el siguiente lugar, con 56 casos.

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También aparecen entre los municipios con mayor incidencia Juticalpa y Catacamas, en Olancho; Comayagua, en el departamento del mismo nombre; Nueva Arcadia, en Copán; Choloma, en Cortés; y Danlí, en El Paraíso.

Los datos policiales reportan al menos una muerte violenta en 210 de los 298 municipios del país

La presencia de localidades de distintas regiones evidencia que la violencia homicida no se concentra exclusivamente en las dos principales ciudades del país. Los registros también incluyen municipios de Choluteca, Colón, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.

En total, los 20 municipios con más homicidios acumulan 1,027 casos, equivalentes a aproximadamente el 52.9 % de los 1,943 registrados a escala nacional entre enero y septiembre.

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Población exige resultados

A escala nacional, Honduras registró 1,943 homicidios entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con las estadísticas policiales difundidas por SEPOL.

El comportamiento mensual presenta variaciones respecto al mismo período de 2025. Septiembre cerró con 241 homicidios, frente a los 205 registrados en septiembre del año anterior, lo que representa un aumento de 36 casos, equivalente a un incremento aproximado del 17.6 %.

Agosto también reportó un alza, al pasar de 222 homicidios en 2025 a 252 en 2026, es decir, 30 casos adicionales. En marzo se registró otro incremento, de 191 a 230 homicidios, una diferencia de 39 muertes violentas.

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En contraste, otros meses mostraron reducciones. En febrero se contabilizaron 178 homicidios, frente a 192 en 2025. Junio registró 191 casos, 33 menos que los 224 del año anterior.

Los veinte municipios con mayor violencia concentran más del cincuenta por ciento de los homicidios de Honduras.

En enero se reportaron 194 homicidios, cuatro menos que los 198 contabilizados en enero de 2025. Abril cerró con 224 casos, uno menos que el año previo; mayo registró 243, frente a 254 en 2025; y julio pasó de 235 a 190 homicidios, una disminución de 45 casos.

Los registros disponibles ofrecen una referencia sobre la evolución de la violencia homicida y su distribución geográfica, pero no explican por sí solos las causas de las diferencias entre municipios.

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Las estadísticas correspondientes a 2026 continúan sujetas a revisión. Por ello, tanto los acumulados nacionales como los municipales pueden experimentar modificaciones conforme avance la validación de los registros por las autoridades competentes.