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Más personas tienen licencia vigente para conducir en El Salvador: el registro creció en 32,078 documentos

San Salvador concentra la mayor cantidad de licencias de conducir vigentes en El Salvador, seguido por La Libertad y Santa Ana, según los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Vial hasta septiembre de 2026

Una mujer sostiene el volante de un coche mientras un hombre en el asiento del copiloto sujeta una carpeta y un bolígrafo.
El Salvador registró 1,555,111 licencias de conducir vigentes hasta septiembre de 2026 según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En El Salvador, 1,555,111 licencias de conducir vigentes estaban registradas hasta septiembre de 2026, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra es 32,078 mayor que la reportada al cierre de 2025, cuando había 1,523,033 documentos activos.

El aumento indica que el país llegó a septiembre con más licencias habilitadas para conducir vehículos o motocicletas que al finalizar el año pasado. El registro contabiliza documentos vigentes, por lo que no permite establecer cuántas personas distintas poseen una licencia.

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La mayoría de las licencias activas corresponde a hombres, con 1,188,607 documentos, equivalentes al 76.43% del total. Las mujeres suman 366,504 permisos vigentes, que representan el 23.57%.

Los permisos para vehículos reúnen 1,210,779 licencias vigentes, mientras que los de motocicleta alcanzan 344,332. El registro también incluye 2,264 licencias juveniles para vehículos y 520 para motocicletas.

San Salvador concentra la mayor cantidad de licencias vigentes

El departamento de San Salvador encabeza el registro nacional con 516,867 licencias activas. Le siguen La Libertad, con 220,011, y Santa Ana, con 141,978.

Entre enero y septiembre de 2026 se emitieron 245,526 licencias de conducir. Esa cifra reúne todos los documentos emitidos durante el período y no especifica cuántos correspondieron a trámites por primera vez, renovaciones, reposiciones u otros procesos.

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Tabla con datos numéricos de licencias emitidas de enero a septiembre por categorías como liviana, motocicleta, particular y pesada.
La emisión de licencias en septiembre de 2026 aumentó un 28.1% en comparación con el mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del total emitido, 184,943 licencias fueron para hombres y 60,583 para mujeres. La categoría licencia liviana fue la más frecuente, con 108,219 documentos.

También se emitieron 62,564 licencias particulares y 51,461 para motocicleta. El registro incluyó 13,160 permisos pesados y 8,921 licencias pesadas T (camiones, remolques, cabezales, tráileres y maquinaria montada en ruedas de hule de más de cinco toneladas de peso que posean tres o más ejes).

El acumulado hasta septiembre se mantenía por debajo de las 287,197 licencias emitidas durante todo 2025. Aún faltaban los registros de octubre, noviembre y diciembre para conocer el resultado anual.

Septiembre registró más licencias emitidas que el mismo mes de 2025

Durante septiembre se emitieron 28,660 licencias, frente a las 22,375 registradas en el mismo mes de 2025. La diferencia fue de 6,285 documentos, un aumento de 28.1%.

La emisión de licencias en septiembre de 2026 aumentó un 28.1% en comparación con el mismo mes de 2025. (Foto: Diario El Salvador)
La emisión de licencias en septiembre de 2026 aumentó un 28.1% en comparación con el mismo mes de 2025. (Foto: Diario El Salvador)

La mayor parte de las licencias emitidas durante ese mes correspondió a vehículos, con 22,927 documentos. Las motocicletas sumaron 5,733 permisos.

Del total de licencias emitidas en septiembre, ocho de cada 10 fueron para vehículos. Las motocicletas representaron el 20% restante.

San Salvador registró la mayor demanda mensual, con 9,200 licencias emitidas. La Libertad contabilizó 4,002 y Santa Ana, 2,531.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial también reportó documentos enviados al exterior. Estados Unidos fue el principal destino, con 250 licencias, seguido por España, con 57; Italia, con 48, y Alemania, con cuatro.

Los vencimientos de 2026 ya superaron el total de todo 2025

Mientras el número de licencias vigentes aumentó, también creció la cantidad de documentos que llegaron a su fecha de vencimiento. Entre enero y septiembre de 2026 vencieron 517,911 licencias.

Tabla con fondo azul que desglosa licencias vencidas en filas con iconos de hombre, mujer, autobús y motocicleta junto a cifras y porcentajes.
Una tabla estadística detalla el total de 517,911 licencias vencidas durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el dato de 2026 solo incluye los primeros nueve meses del año, ya supera en 35,660 documentos las 482,251 licencias que vencieron durante los 12 meses de 2025.

Los hombres concentraron el 78.62% de los vencimientos y las mujeres, el 21.38%. Los documentos para vehículos representaron el 86.61%, mientras que las motocicletas reunieron el 13.39%.

Las licencias livianas concentraron la mayor cantidad de vencimientos, con 295,546 documentos. También vencieron 77,365 permisos particulares, 69,058 para motocicleta, 58,914 pesados y 14,484 pesados T.

San Salvador presentó la mayor cantidad de licencias vencidas. Después se ubicaron La Libertad, Santa Ana y San Miguel.

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