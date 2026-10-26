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Honduras: Nasry Asfura felicita a Lula Da Silva por su triunfo electoral

Honduras expresó sus felicitaciones al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y destacó la voluntad de fortalecer los vínculos de cooperación entre ambos países

El presidente brasileño Lula asumirá un cuarto mandato tras imponerse a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta. REUTERS/Amanda Perobelli
El presidente brasileño Lula asumirá un cuarto mandato tras imponerse a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta. REUTERS/Amanda Perobelli
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Honduras felicitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo electoral y destacó la participación de la población brasileña durante la jornada de votación, en un mensaje que reafirma la disposición de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales.

“Felicito al presidente @LulaOficial por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica”, señala el pronunciamiento difundido en redes sociales, en el que Honduras expresa su voluntad de promover una agenda de trabajo conjunto que genere beneficios para ambas naciones y para la región.

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El mensaje concluye con la frase “¡Dios bendiga Brasil!” y pone el acento en la continuidad de los vínculos diplomáticos y en la posibilidad de ampliar los espacios de cooperación entre los dos países.

La felicitación se produce después de que Lula obtuviera una nueva victoria electoral en Brasil, resultado que le permitirá asumir un cuarto mandato presidencial, un hecho sin precedentes en la historia democrática del país sudamericano. Según los resultados oficiales divulgados el 26 de octubre de 2026, el mandatario superó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios.

Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Brasil se establecieron en 1906 y, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, históricamente se han caracterizado por los vínculos de amistad y la cooperación para el desarrollo.

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Una relación diplomática

A lo largo de los años, ambos países han desarrollado iniciativas de cooperación técnica en áreas como agricultura, capacitación de servidores públicos, irrigación, producción de hortalizas, inspección sanitaria y desarrollo de cadenas de refrigeración para alimentos.

Estos antecedentes muestran que la relación bilateral no se limita a los mensajes diplomáticos, sino que ha incluido proyectos orientados al intercambio de conocimientos y al fortalecimiento de capacidades institucionales.

Luiz Inácio Lula da Silva superó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del 26 de octubre de 2026 y aseguró su cuarto mandato presidencial.
Luiz Inácio Lula da Silva superó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del 26 de octubre de 2026 y aseguró su cuarto mandato presidencial.

La cooperación agrícola volvió a figurar entre las prioridades en junio de 2026, cuando representantes de Honduras y Brasil abordaron iniciativas para facilitar la transferencia de tecnología, impulsar la investigación agropecuaria y mejorar la productividad del campo hondureño, con participación de Embrapa, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria.

El intercambio de experiencias en investigación, mejoramiento genético y adaptación de cultivos a las condiciones climáticas representa una de las áreas en las que ambos países podrían continuar desarrollando proyectos conjuntos.

No obstante, el mensaje de felicitación no anuncia nuevos convenios, inversiones específicas ni fechas para reuniones bilaterales. El pronunciamiento expresa una voluntad política de mantener los acercamientos y promover iniciativas que beneficien a ambas naciones.

Comercio, energía e inversión

Además de la cooperación técnica, el comercio y la inversión forman parte de los asuntos que Honduras y Brasil han identificado como áreas de interés bilateral.

Los partidarios del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, reaccionan mientras celebran la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli
Los partidarios del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, reaccionan mientras celebran la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

En abril de 2026, la embajadora brasileña en Honduras, Andrea Watson, sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Finanzas para abordar posibles oportunidades de inversión, intercambio comercial y cooperación energética, incluidos los biocombustibles, un sector en el que Brasil cuenta con amplia experiencia.

Ese acercamiento muestra que la agenda bilateral puede abarcar temas con efectos directos en la economía hondureña, desde la modernización agrícola hasta la búsqueda de alternativas energéticas y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

La nueva victoria electoral de Lula ofrece un marco para la continuidad de los contactos diplomáticos, aunque el alcance de futuras iniciativas dependerá de las prioridades que establezcan los gobiernos y de los acuerdos que logren concretar.

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