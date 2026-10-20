Honduras: reportan 30,000 consultas afectadas por asambleas médicas

El Gobierno busca estabilizar el sistema mientras persisten demandas del personal de salud. (FOTO: Contracorriente Honduras)

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La suspensión parcial de servicios médicos continúa presionando la atención en los hospitales públicos de Honduras.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, estimó que las asambleas informativas del gremio médico habían afectado aproximadamente 30,000 consultas externas y entre 3,000 y 4,000 cirugías electivas, según el balance disponible al cierre de la semana anterior.

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Durante una conferencia de prensa el funcionario reiteró que la Secretaría de Salud mantiene las gestiones para completar los pagos pendientes a los médicos y pidió a los profesionales reincorporarse a sus labores mientras continúan las mesas técnicas de diálogo.

“No vamos a parar hasta que le paguemos al último doctor”, afirmó Castillo, quien también defendió la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades y el personal sanitario.

El Viceministro sostuvo que los médicos son parte fundamental del sistema de salud y llamó a continuar las conversaciones para resolver los compromisos pendientes y restablecer los servicios afectados.

La información divulgada no especificó cuánto dinero falta por pagar, cuántos profesionales están pendientes de recibir sus remuneraciones ni una fecha para completar los pagos.

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Más atenciones necesarias

Entre los proyectos anunciados figura la habilitación de seis quirófanos especializados en el Hospital Escuela, con los que se busca aumentar la capacidad de atención de 60 a 120 intervenciones quirúrgicas diarias.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Salud, la ampliación permitiría reducir la mora quirúrgica y superar los procedimientos pendientes al cierre del primer trimestre de 2027.

Sin embargo, el cumplimiento de esa meta dependerá de la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios, la disponibilidad de personal y el abastecimiento de insumos médicos.

La mora quirúrgica constituye uno de los principales desafíos de los hospitales públicos, debido a la acumulación de pacientes que esperan intervenciones programadas. El incremento de quirófanos busca ampliar la capacidad de respuesta, aunque su impacto dependerá también de la disponibilidad de especialistas, equipos y camas para la recuperación posoperatoria.

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Las asambleas del gremio han retraído entre 3.000 y 4.000 procedimientos programados.

Más centros hospitalarios

En materia de infraestructura, el nuevo Hospital de Tocoa registra un avance físico del 29%, frente al 19% reportado al inicio de la actual administración, según los datos presentados por el Viceministro.

La Secretaría de Salud también anunció la firma de contratos para recuperar seis centros de salud afectados por las tormentas Eta e Iota. Las autoridades no detallaron los montos de los contratos, los plazos de ejecución ni las fechas previstas para la reapertura de cada establecimiento.

Nuevas clínicas de diálisis

La Secretaría también destacó la continuidad de los servicios de las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC), que brindan atención en zonas con acceso limitado a establecimientos sanitarios.

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Las asambleas informativas del gremio médico afectaron cerca de 30.000 consultas externas y hasta 4.000 cirugías electivas en Honduras. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Entre las actividades mencionadas figuran las mamografías realizadas durante el Mes Rosa, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama y la detección temprana.

Los 40 días de suspensión de labores que acumula el gremio médico mantienen bajo presión la atención en los hospitales públicos, con miles de consultas y cirugías electivas afectadas.

Mientras la Secretaría de Salud busca completar los pagos pendientes y avanzar en los proyectos hospitalarios, la resolución del conflicto será clave para restablecer los servicios y evitar que siga aumentando la mora en la atención de los pacientes.