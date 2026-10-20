Honduras

Honduras: reportan 30,000 consultas afectadas por asambleas médicas

La Secretaría de Salud estima que las asambleas informativas del gremio médico han afectado unas 30,000 consultas externas y entre 3,000 y 4,000 cirugías electivas

El Gobierno busca estabilizar el sistema mientras persisten demandas del personal de salud. (FOTO: Contracorriente Honduras)
El Gobierno busca estabilizar el sistema mientras persisten demandas del personal de salud. (FOTO: Contracorriente Honduras)
Guardar

La suspensión parcial de servicios médicos continúa presionando la atención en los hospitales públicos de Honduras.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, estimó que las asambleas informativas del gremio médico habían afectado aproximadamente 30,000 consultas externas y entre 3,000 y 4,000 cirugías electivas, según el balance disponible al cierre de la semana anterior.

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa el funcionario reiteró que la Secretaría de Salud mantiene las gestiones para completar los pagos pendientes a los médicos y pidió a los profesionales reincorporarse a sus labores mientras continúan las mesas técnicas de diálogo.

“No vamos a parar hasta que le paguemos al último doctor”, afirmó Castillo, quien también defendió la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades y el personal sanitario.

El Viceministro sostuvo que los médicos son parte fundamental del sistema de salud y llamó a continuar las conversaciones para resolver los compromisos pendientes y restablecer los servicios afectados.

La información divulgada no especificó cuánto dinero falta por pagar, cuántos profesionales están pendientes de recibir sus remuneraciones ni una fecha para completar los pagos.

PUBLICIDAD

Más atenciones necesarias

Entre los proyectos anunciados figura la habilitación de seis quirófanos especializados en el Hospital Escuela, con los que se busca aumentar la capacidad de atención de 60 a 120 intervenciones quirúrgicas diarias.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Salud, la ampliación permitiría reducir la mora quirúrgica y superar los procedimientos pendientes al cierre del primer trimestre de 2027.

Sin embargo, el cumplimiento de esa meta dependerá de la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios, la disponibilidad de personal y el abastecimiento de insumos médicos.

La mora quirúrgica constituye uno de los principales desafíos de los hospitales públicos, debido a la acumulación de pacientes que esperan intervenciones programadas. El incremento de quirófanos busca ampliar la capacidad de respuesta, aunque su impacto dependerá también de la disponibilidad de especialistas, equipos y camas para la recuperación posoperatoria.

Las asambleas del gremio han retraído entre 3.000 y 4.000 procedimientos programados.
Las asambleas del gremio han retraído entre 3.000 y 4.000 procedimientos programados.

Más centros hospitalarios

En materia de infraestructura, el nuevo Hospital de Tocoa registra un avance físico del 29%, frente al 19% reportado al inicio de la actual administración, según los datos presentados por el Viceministro.

La Secretaría de Salud también anunció la firma de contratos para recuperar seis centros de salud afectados por las tormentas Eta e Iota. Las autoridades no detallaron los montos de los contratos, los plazos de ejecución ni las fechas previstas para la reapertura de cada establecimiento.

Nuevas clínicas de diálisis

La Secretaría también destacó la continuidad de los servicios de las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC), que brindan atención en zonas con acceso limitado a establecimientos sanitarios.

Las asambleas informativas del gremio médico afectaron cerca de 30.000 consultas externas y hasta 4.000 cirugías electivas en Honduras. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
Las asambleas informativas del gremio médico afectaron cerca de 30.000 consultas externas y hasta 4.000 cirugías electivas en Honduras. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Entre las actividades mencionadas figuran las mamografías realizadas durante el Mes Rosa, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama y la detección temprana.

Los 40 días de suspensión de labores que acumula el gremio médico mantienen bajo presión la atención en los hospitales públicos, con miles de consultas y cirugías electivas afectadas.

Mientras la Secretaría de Salud busca completar los pagos pendientes y avanzar en los proyectos hospitalarios, la resolución del conflicto será clave para restablecer los servicios y evitar que siga aumentando la mora en la atención de los pacientes.

Temas Relacionados

Hondurassaludconsultaspagossuspensiones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Congreso sin los 86 votos para renovar los órganos electorales por falta de acuerdos

El Congreso Nacional de Honduras continúa sin reunir los 86 votos necesarios para nombrar nuevos representantes en los órganos electorales, una negociación que permanece estancada desde febrero de 2026

Honduras: Congreso sin los 86 votos para renovar los órganos electorales por falta de acuerdos

El 90% de los casos de extorsión en Honduras no llega a los cabecillas, según organismo local

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) cuestionó los resultados de la persecución penal contra las estructuras criminales en Honduras

El 90% de los casos de extorsión en Honduras no llega a los cabecillas, según organismo local

Honduras analiza construir cárcel con modelo similar al CECOT de El Salvador

El titular del Congreso Nacional señaló que la intención es poner el proyecto en ejecución en 2027, aunque aclaró que la propuesta todavía debe socializarse con las bancadas de diputados antes de avanzar en su aprobación

Honduras analiza construir cárcel con modelo similar al CECOT de El Salvador

Honduras: inspeccionan 70 comercios chinos en medio de denuncias por competencia desleal

La municipalidad, explicó que mediante inspecciones coordinadas con el Juzgado de Policía Municipal, revisa los permisos y verificar si cumplen con la normativa municipal vigente

Honduras: inspeccionan 70 comercios chinos en medio de denuncias por competencia desleal

Colegio Médico de Honduras mantiene asambleas por salarios pendientes

La dirigencia anunció una reunión virtual con delegados territoriales para actualizar los registros, evaluar nuevos desembolsos y definir las acciones frente al incumplimiento de fechas oficiales anunciadas previamente por las autoridades

Colegio Médico de Honduras mantiene asambleas por salarios pendientes

TECNO

XUPER TV Conecta y deportes En Vivo: por qué se busca en Google y no es recomendado

XUPER TV Conecta y deportes En Vivo: por qué se busca en Google y no es recomendado

Super Mario Galaxy, cuántas horas dura y cómo usarlo en Android: hasta 1440p a 60 FPS

"Lamentablemente, los modelos más avanzados no son confiables", Microsoft reconoce el riesgo con sus propios agentes de IA

En Colombia, 7 de cada 10 personas guardan archivos de trabajo o académicos en internet y no en su PC o celular

Hackers vulneraron OpenCode: hicieron compras de hasta USD 1.700 en cuentas de OpenAI, Anthropic y Google

ENTRETENIMIENTO

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

MUNDO

Por qué elevar la edad jubilatoria puede afectar a trabajadores suecos con trayectorias y recursos distintos

Por qué elevar la edad jubilatoria puede afectar a trabajadores suecos con trayectorias y recursos distintos

La ONU informó que más de 250.000 personas huyeron de sus hogares en Yemen desde agosto por el recrudecimiento del conflicto

Donald Trump se mostró abierto a reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping para buscar el fin de la guerra en Ucrania

Confirman en Chile el primer caso de una rana invasora que devora huevos de un sapo nativo

Durante más de 100 años la confundieron con otra ave: identifican una nueva especie de paloma en Filipinas