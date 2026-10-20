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En Colombia, 7 de cada 10 personas guardan archivos de trabajo o académicos en internet y no en su PC o celular

Especialistas plantean un conjunto de recomendaciones orientadas a reducir la exposición de datos sensibles y fortalecer el control sobre las cuentas en la nube

Teléfono móvil sobre mesa de madera clara con pantalla iluminada, de donde suben líneas de luz azul y blanca hacia una nube digital. Fondo desenfocado gris.
El 78% mantiene en la nube contenidos de su teléfono, como fotografías, contactos y conversaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El almacenamiento en la nube dejó de ser un espacio reservado para fotografías y recuerdos personales en Colombia. Un estudio de Kaspersky determinó que el 69% de los colombianos guarda allí archivos relacionados con el trabajo, la universidad o el colegio, y que el 31% reconoce conservar información relevante o confidencial en estos servicios.

A esto se suma que el 78% mantiene en la nube contenidos de su teléfono, como fotografías, contactos y conversaciones. Esta concentración de datos personales, académicos y laborales en un mismo lugar obliga a prestar mayor atención a la seguridad de las cuentas, ya que un acceso no autorizado podría exponer información que no solo pertenece al usuario, sino también a empresas, instituciones educativas u otras personas.

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Por qué la seguridad de la nube ya no es un asunto solo personal

La nube se convirtió en un repositorio que mezcla archivos personales con documentos sensibles vinculados a entornos laborales y educativos. Esa mezcla cambia el nivel de riesgo que implica una cuenta vulnerada, porque ya no está en juego únicamente la privacidad individual.

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El almacenamiento en la nube dejó de ser un espacio reservado para fotografías y recuerdos personales en Colombia. (Gemini)

Carolina Mojica, gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, explica el fenómeno: “La nube facilita enormemente nuestra vida digital, pero también está concentrando cada vez más información que antes permanecía distribuida entre distintos dispositivos”.

La ejecutiva agrega que esta centralización modifica la naturaleza del problema. “Cuando guardamos allí documentos laborales, académicos o confidenciales, proteger la cuenta deja de ser únicamente un asunto personal, porque esos archivos también pueden contener información de empresas, compañeros, clientes o familiares”, señala.

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Por esa razón, desde Kaspersky insisten en la necesidad de revisar periódicamente qué se almacena, limitar el acceso a los archivos sensibles y reforzar la seguridad de las cuentas utilizadas para conservarlos, según indica Mojica.

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La nube se convirtió en un repositorio que mezcla archivos personales con documentos sensibles vinculados a entornos laborales y educativos. (Gemini)

En términos prácticos, la nube es un servicio de almacenamiento remoto donde conviven fotos, contactos, chats y documentos de trabajo o estudio. Cuando esa cuenta se ve comprometida, el riesgo ya no se limita al usuario: puede afectar a empresas, instituciones educativas o terceros cuyos datos también quedaron guardados allí.

Qué medidas recomiendan los expertos para proteger los archivos guardados en la nube

Frente a este escenario, los especialistas de Kaspersky plantean un conjunto de recomendaciones orientadas a reducir la exposición de datos sensibles y fortalecer el control sobre las cuentas en la nube.

La primera medida consiste en revisar de forma constante qué información se guarda. Esto implica evitar la conservación de documentos confidenciales o archivos sensibles que ya no se necesiten y eliminar periódicamente contenido innecesario.

La protección de la cuenta ocupa un lugar central en estas recomendaciones. Los expertos aconsejan utilizar una contraseña única y activar la autenticación de dos factores, de manera que una contraseña comprometida no habilite automáticamente el acceso a otros servicios asociados.

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Se recomienda mantener copias adicionales de la información considerada importante. (Gemini)

Otra sugerencia apunta a separar, cuando sea posible, los archivos personales de los laborales. Esto supone utilizar las herramientas y cuentas autorizadas por la organización para almacenar documentos de trabajo, en lugar de trasladarlos a servicios personales sin autorización previa.

La empresa de seguridad informática también recomienda mantener copias adicionales de la información considerada importante, bajo la premisa de que la nube no debería ser el único sitio donde se conserven archivos que el usuario no pueda permitirse perder.

Finalmente, se sugiere recurrir a una solución de seguridad confiable. Este tipo de herramientas contribuye a detectar páginas de phishing, enlaces maliciosos y otras amenazas orientadas a robar credenciales de acceso, lo que reduce el riesgo de que terceros ingresen a la información almacenada en la nube.

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