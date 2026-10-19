Colegio Médico de Honduras mantiene asambleas por salarios pendientes

Un grupo de 195 médicos contratados mantiene un compromiso de cobro fijado a más tardar para el 23 de octubre. (FOTO: La Tribuna)

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El Colegio Médico de Honduras mantendrá las asambleas informativas en los hospitales públicos hasta que se garantice el pago de los salarios adeudados a los profesionales de la medicina, afirmó este domingo el presidente del Tribunal de Honor del gremio, Héctor Carranza, quien aseguró que todavía hay 637 galenos pendientes de recibir sus remuneraciones.

Carranza cuestionó las declaraciones de las autoridades sanitarias sobre el avance de los pagos y sostuvo que, durante una reunión de la mesa técnica celebrada el jueves, se verificó que persisten obligaciones salariales con médicos que acumulan hasta nueve meses sin recibir el pago completo.

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Según el representante gremial, de los 637 profesionales identificados, 195 están contratados y tienen un compromiso de pago a más tardar el 23 de octubre. Otros 304 laboran bajo la modalidad de interinato, mientras que la situación administrativa de los 104 restantes todavía debe ser aclarada para gestionar sus remuneraciones.

Sin pago total atenciones siguen suspendidas

El dirigente gremial explicó que algunos médicos aparecen como pagados en los registros oficiales porque recibieron abonos parciales, aunque todavía mantienen salarios pendientes. Añadió que los profesionales cuyos expedientes no están regularizados han sido convocados para presentar documentación que permita tramitar los pagos.

Carranza señaló que el gremio lleva seis meses buscando una solución y que, pese a los compromisos anunciados para junio, julio y agosto, la deuda persiste. También reconoció que las nuevas autoridades responsables de planillas, contrataciones y recursos humanos están intentando ordenar la administración sanitaria, pero consideró que los trámites burocráticos retrasan las cancelaciones.

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Las áreas de emergencias, hospitalizaciones y consultas para pacientes con enfermedades crónicas funcionan con normalidad. (FOTO: Hondudiario)

El representante del Colegio Médico indicó que se reuniría virtualmente con los delegados del gremio en todo el país para analizar la situación y las posibles acciones. Además, anunció que se actualizarán los datos sobre los desembolsos, luego de que las autoridades informaran pagos diarios a entre 30 y 70 médicos.

De acuerdo con Carranza, al inicio de las asambleas se identificaron unos 1.400 médicos con salarios pendientes. De ese grupo, aproximadamente 800 ya recibieron pagos, lo que representa cerca del 60%, mientras que el 40% continúa con obligaciones pendientes. Aclaró que estas cifras corresponden exclusivamente a los profesionales que mantenían deudas al comenzar la protesta.

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Atención de emergencias y rezago quirúrgico

Ante los cuestionamientos por las afectaciones a los usuarios de los hospitales públicos, Carranza aseguró que las emergencias, hospitalizaciones y atenciones a pacientes crónicos, incluidos quienes padecen hipertensión, diabetes, enfermedades tiroideas y cáncer, continúan funcionando.

El Colegio Médico de Honduras convocó a una nueva jornada nacional de asambleas informativas para este viernes 18 de septiembre. (FOTO: La Tribuna)

Reconoció que algunas consultas programadas no se están realizando con normalidad, pero rechazó que las asambleas sean responsables del rezago quirúrgico.

A su juicio, la mora en las cirugías responde a problemas históricos de infraestructura y a las condiciones de los quirófanos, situación que, afirmó, el gremio ha intentado aliviar mediante brigadas médicas en distintas regiones del país.

Las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras continúan afectando parcialmente las consultas programadas en los hospitales públicos, aunque las emergencias, hospitalizaciones y atención de pacientes crónicos permanecen activas. A la fecha los médicos cumplen más de 40 días de suspensión de las atenciones.

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