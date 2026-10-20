Panamá

Moody’s asignó por primera vez notas de riesgo a los programas de deuda local de Panamá

Programas de Letras y Notas del Tesoro operaban sin una calificación de riesgo independiente, pese a que el país sí la tiene, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas

Pila de documentos de Letras del Tesoro con una lupa, una bandera de Panamá, un tintero con pluma y un monitor con gráficos bursátiles en una mesa.
Una lupa sobre documentos de Letras del Tesoro de Panamá descansa en una mesa junto a una bandera nacional y un monitor con gráficos bursátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la participación de inversionistas internacionales en el mercado local de deuda panameño creció 35% en los últimos dos años.

Sus tenencias pasaron de $974 millones en agosto de 2024 a $1.312 millones al cierre de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

El dato se dio a conocer junto con un anuncio clave de Moody’s Ratings: la calificadora asignó por primera vez notas de riesgo a los programas de deuda local de Panamá. El programa de Letras del Tesoro recibió (P)P-3 y el de Notas del Tesoro, (P)Baa3.

Ambas calificaciones quedan en grado de inversión. Se derivan de la nota soberana de largo plazo que ya ostenta la República, Baa3.

Hasta este anuncio, los programas de Letras y Notas del Tesoro operaban sin una calificación de riesgo independiente, pese a que el país sí cuenta con la suya. Esa ausencia funcionaba como una barrera de entrada para un segmento específico del capital internacional.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, vinculó directamente el fenómeno con la confianza internacional en el país.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, vinculó directamente el fenómeno con la confianza internacional en el país.

Numerosos inversionistas institucionales (fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras) solo pueden adquirir instrumentos que cuenten con calificación de riesgo. La falta de una nota propia en los programas locales limitaba, por tanto, su participación en las subastas panameñas.

La agencia respondió a la creciente presencia de capital extranjero en el mercado local, que exigía una nota de riesgo formal para abrir la puerta a más inversionistas institucionales, reforzar la demanda en las subastas y bajar el costo de financiamiento del Estado panameño.

El fenómeno no se limita a un solo canal. Además de los participantes que operan a través del enlace con Euroclear, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua mantenían $32,0 millones en Letras y Notas del Tesoro al 30 de septiembre de 2026.

Esa cifra contrasta con los $0,3 millones que esos mismos depósitos regionales sostenían en agosto de 2024. El crecimiento evidencia que el interés no proviene únicamente de los grandes fondos globales, sino también de actores centroamericanos.

El peso de los custodios internacionales resulta aún más visible en las colocaciones recientes. Al 30 de septiembre de 2026, estos custodios concentraban entre 39,5% y 51,2% del saldo de las series emitidas en agosto y septiembre de ese año.

Medida busca consolidar a Panamá como un destino más accesible para el capital institucional global.
Medida busca consolidar a Panamá como un destino más accesible para el capital institucional global.

Según el MEF, la participación internacional varíade una subasta a otra, pero las dos colocaciones más recientes de Letras del Tesoro registraron los niveles más altos del último año.

Una base de inversionistas más amplia y diversa tiende a generar una competencia más intensa en cada subasta. El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que ese mayor apetito se traduce en una curva de rendimientos local más profunda y en un menor costo de financiamiento para el Estado panameño.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, vinculó directamente el fenómeno con la confianza internacional en el país. “La creciente presencia de inversionistas internacionales en nuestro mercado local es una señal de confianza en Panamá”, afirmó.

Chapman agregó que contar con Letras y Notas del Tesoro calificadas “nos permite abrir el mercado a más inversionistas, fortalecer la demanda en cada subasta y seguir reduciendo el costo de financiamiento del Estado”.

El MEF también aclaró un punto sensible para la lectura del mercado. La reducción registrada en abril de 2026 en las tenencias extranjeras no obedeció a ventas de inversionistas internacionales.

Sede de la agencia de calificación de riesgo Moody's Corporation, ubicada en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Sede de la agencia de calificación de riesgo Moody's Corporation, ubicada en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Ese descenso se explica, según la cartera, por el vencimiento de la Nota 2026, cuyo monto fue pagado a sus tenedores en esa fecha. Se trató, entonces, de un flujo normal de amortización y no de un retiro de confianza hacia los instrumentos panameños.

Las Letras del Tesoro son instrumentos de corto plazo que se colocan mediante subastas periódicas, generalmente a 12 meses, y que ahora llevan la nota (P)P-3. Las Notas del Tesoro, en cambio, son de mediano plazo, con el plazo y el cupón definidos en cada subasta, y recibieron la calificación (P)Baa3.

Ambos programas cuentan con el respaldo de un esquema de Creadores de Mercado, que contribuye a sostener la liquidez en el mercado secundario. Esa estructura, sumada a la nueva calificación de Moody’s Ratings, busca consolidar a Panamá como un destino más accesible para el capital institucional global.

Temas Relacionados

PanamáMoody´sPrimeraCalificaciónRiesgoIndependienteMEFDeudaLocalProgramasLetrasTesoroNotas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las cifras del terremoto en Panamá: un fallecido, 27 lesionados, 619 escuelas y 42 centros de salud afectados, entre puentes y edificios

Aún se continúa recibiendo informes de comunidades por atender, aseguran las autoridades de Protección Civil

Las cifras del terremoto en Panamá: un fallecido, 27 lesionados, 619 escuelas y 42 centros de salud afectados, entre puentes y edificios

Canal de Panamá es punto de riesgo para cadenas de suministro globales, según informe

Consultora internacional advierte que eventuales disrupciones en ese paso obligarían a las navieras a revisar sus planes logísticos y a evaluar corredores alternativos, junto con el canal de Suez como contingencia

Canal de Panamá es punto de riesgo para cadenas de suministro globales, según informe

Terremoto en Panamá podría haber afectado a 401 micro, pequeñas y medianas empresas

Unas 312 mipymes se ubican en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las más afectadas por el sismo

Terremoto en Panamá podría haber afectado a 401 micro, pequeñas y medianas empresas

Panamá y Costa Rica fortalecen la vigilancia epidemiológica en la frontera

Las comunidades que viven en la franja fronteriza comparten riesgos sanitarios que no se detienen en los límites administrativos

Panamá y Costa Rica fortalecen la vigilancia epidemiológica en la frontera

Desde el próximo miércoles la mayoría de estudiantes volverá a clases de manera paulatina en Panamá, tras el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre

En las provincias más afectadas de Los Santos, Herrera y Veraguas las escuelas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso

Desde el próximo miércoles la mayoría de estudiantes volverá a clases de manera paulatina en Panamá, tras el sismo de 7.5 grados del 9 de octubre

TECNO

XUPER TV Conecta y deportes En Vivo: por qué se busca en Google y no es recomendado

XUPER TV Conecta y deportes En Vivo: por qué se busca en Google y no es recomendado

Super Mario Galaxy, cuántas horas dura y cómo usarlo en Android: hasta 1440p a 60 FPS

"Lamentablemente, los modelos más avanzados no son confiables", Microsoft reconoce el riesgo con sus propios agentes de IA

En Colombia, 7 de cada 10 personas guardan archivos de trabajo o académicos en internet y no en su PC o celular

Hackers vulneraron OpenCode: hicieron compras de hasta USD 1.700 en cuentas de OpenAI, Anthropic y Google

ENTRETENIMIENTO

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

MUNDO

Por qué elevar la edad jubilatoria puede afectar a trabajadores suecos con trayectorias y recursos distintos

Por qué elevar la edad jubilatoria puede afectar a trabajadores suecos con trayectorias y recursos distintos

La ONU informó que más de 250.000 personas huyeron de sus hogares en Yemen desde agosto por el recrudecimiento del conflicto

Donald Trump se mostró abierto a reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping para buscar el fin de la guerra en Ucrania

Confirman en Chile el primer caso de una rana invasora que devora huevos de un sapo nativo

Durante más de 100 años la confundieron con otra ave: identifican una nueva especie de paloma en Filipinas