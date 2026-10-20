Moody’s asignó por primera vez notas de riesgo a los programas de deuda local de Panamá

Una lupa sobre documentos de Letras del Tesoro de Panamá descansa en una mesa junto a una bandera nacional y un monitor con gráficos bursátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la participación de inversionistas internacionales en el mercado local de deuda panameño creció 35% en los últimos dos años.

Sus tenencias pasaron de $974 millones en agosto de 2024 a $1.312 millones al cierre de septiembre de 2026.

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El dato se dio a conocer junto con un anuncio clave de Moody’s Ratings: la calificadora asignó por primera vez notas de riesgo a los programas de deuda local de Panamá. El programa de Letras del Tesoro recibió (P)P-3 y el de Notas del Tesoro, (P)Baa3.

Ambas calificaciones quedan en grado de inversión. Se derivan de la nota soberana de largo plazo que ya ostenta la República, Baa3.

Hasta este anuncio, los programas de Letras y Notas del Tesoro operaban sin una calificación de riesgo independiente, pese a que el país sí cuenta con la suya. Esa ausencia funcionaba como una barrera de entrada para un segmento específico del capital internacional.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, vinculó directamente el fenómeno con la confianza internacional en el país.

Numerosos inversionistas institucionales (fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras) solo pueden adquirir instrumentos que cuenten con calificación de riesgo. La falta de una nota propia en los programas locales limitaba, por tanto, su participación en las subastas panameñas.

La agencia respondió a la creciente presencia de capital extranjero en el mercado local, que exigía una nota de riesgo formal para abrir la puerta a más inversionistas institucionales, reforzar la demanda en las subastas y bajar el costo de financiamiento del Estado panameño.

El fenómeno no se limita a un solo canal. Además de los participantes que operan a través del enlace con Euroclear, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua mantenían $32,0 millones en Letras y Notas del Tesoro al 30 de septiembre de 2026.

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Esa cifra contrasta con los $0,3 millones que esos mismos depósitos regionales sostenían en agosto de 2024. El crecimiento evidencia que el interés no proviene únicamente de los grandes fondos globales, sino también de actores centroamericanos.

El peso de los custodios internacionales resulta aún más visible en las colocaciones recientes. Al 30 de septiembre de 2026, estos custodios concentraban entre 39,5% y 51,2% del saldo de las series emitidas en agosto y septiembre de ese año.

Medida busca consolidar a Panamá como un destino más accesible para el capital institucional global.

Según el MEF, la participación internacional varíade una subasta a otra, pero las dos colocaciones más recientes de Letras del Tesoro registraron los niveles más altos del último año.

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Una base de inversionistas más amplia y diversa tiende a generar una competencia más intensa en cada subasta. El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que ese mayor apetito se traduce en una curva de rendimientos local más profunda y en un menor costo de financiamiento para el Estado panameño.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, vinculó directamente el fenómeno con la confianza internacional en el país. “La creciente presencia de inversionistas internacionales en nuestro mercado local es una señal de confianza en Panamá”, afirmó.

Chapman agregó que contar con Letras y Notas del Tesoro calificadas “nos permite abrir el mercado a más inversionistas, fortalecer la demanda en cada subasta y seguir reduciendo el costo de financiamiento del Estado”.

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El MEF también aclaró un punto sensible para la lectura del mercado. La reducción registrada en abril de 2026 en las tenencias extranjeras no obedeció a ventas de inversionistas internacionales.

Sede de la agencia de calificación de riesgo Moody's Corporation, ubicada en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Ese descenso se explica, según la cartera, por el vencimiento de la Nota 2026, cuyo monto fue pagado a sus tenedores en esa fecha. Se trató, entonces, de un flujo normal de amortización y no de un retiro de confianza hacia los instrumentos panameños.

Las Letras del Tesoro son instrumentos de corto plazo que se colocan mediante subastas periódicas, generalmente a 12 meses, y que ahora llevan la nota (P)P-3. Las Notas del Tesoro, en cambio, son de mediano plazo, con el plazo y el cupón definidos en cada subasta, y recibieron la calificación (P)Baa3.

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Ambos programas cuentan con el respaldo de un esquema de Creadores de Mercado, que contribuye a sostener la liquidez en el mercado secundario. Esa estructura, sumada a la nueva calificación de Moody’s Ratings, busca consolidar a Panamá como un destino más accesible para el capital institucional global.