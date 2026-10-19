Mundo

Durante más de 100 años la confundieron con otra ave: identifican una nueva especie de paloma en Filipinas

Un investigador del Museo de Naturaleza y Ciencia de Delaware revisó ejemplares conservados en colecciones científicas y descubrió diferencias físicas y sonoras que llevaron a reclasificar a este ejemplar como una variedad propia

Dos láminas con dibujos de aves de plumaje verde, vientre rosáceo y cabeza gris posadas sobre ramas
Los ornitólogos consideraron a esta ave como parte de la paloma imperial de vientre rosado desde finales del siglo XIX (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)
Guardar

Un estudio de Matthew R. Halley, del Museo de Naturaleza y Ciencia de Delaware, identificó una nueva especie de paloma imperial, Ducula tawitawi, en la remota isla de Tawi-Tawi, al sur de Filipinas, tras revisar ejemplares de museo y comparar tanto rasgos físicos como vocalizaciones con los de aves emparentadas.

La especie, conocida como la imperial de Tawi-Tawi, había sido considerada desde finales del siglo XIX como parte de la paloma imperial de vientre rosado (Ducula poliocephala), distribuida en otros territorios insulares de Filipinas.

PUBLICIDAD

El hallazgo, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club y difundido por Sci.News, se basa solo en ejemplares conservados en colecciones científicas y no existen fotografías conocidas de un individuo vivo, lo que limita el conocimiento sobre el tamaño de la población y su estado actual en el archipiélago.

Las palomas imperiales del Indopacífico

Siete cabezas y cuerpos de aves disecadas identificadas con las letras de la A a la G, dispuestas en semicírculo sobre una base verde
El investigador Matthew R. Halley identificó a la especie Ducula tawitawi en Filipinas tras revisar ejemplares de museo (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)

Los ejemplares del género Ducula pertenecen a la familia Columbidae y se conocen en conjunto como palomas imperiales. Son aves de cuerpo robusto que viven en las copas de los bosques lluviosos de la región indopacífica y pueden medir entre 35 y 45 centímetros.

Su alimentación se compone principalmente de frutos, por lo que se considera que contribuyen a la dispersión de semillas en los bosques tropicales. Al trasladarse entre árboles y consumir frutas, estas aves pueden transportar semillas a distintos sitios, un proceso que favorece la reproducción de varias plantas.

PUBLICIDAD

El trabajo de Halley se concentró en un grupo poco conocido de 4 especies presentes en Filipinas y en Sulawesi, Indonesia, a ambos lados de la Línea de Wallace. Esta frontera biogeográfica separa áreas con distinta historia natural y distribución de animales.

Rasgos que separan a las dos palomas

Tres vistas de un ave preservada sobre fondo verde junto a dos etiquetas de papel manuscritas y un libro de registro con anotaciones científicas
Las palomas del género Ducula habitan las copas forestales y favorecen la dispersión de semillas mediante el consumo de frutas (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)

“Las listas de especies modernas reconocen 42 especies en el género Ducula, un clado (grupo de especies emparentadas) de grandes ‘palomas imperiales’ que habita la región del Indo-Pacífico”, afirmó Halley. La nueva clasificación suma una variedad endémica, es decir, exclusiva, de una sola isla.

La diferencia más visible entre ambas aves está en la garganta. Ducula tawitawi presenta una garganta blanca, mientras que la paloma imperial de vientre rosado tiene esa zona de color marrón. Además, sus llamados son distintos, una señal adicional para reconocer que se trata de tipos de aves separados.

El investigador señaló que los individuos de Ducula poliocephala aislados en la isla de Tawi-Tawi no presentan diferencias físicas observables —como tamaño, coloración o forma— respecto de otras poblaciones filipinas.

Una población limitada a una isla

Dos especímenes de aves de plumaje verde y blanco con etiquetas rojas atadas a las patas y una vista de detalle de sus cabezas a la derecha
La garganta blanca y el tipo de vocalización distinguen a Ducula tawitawi de la paloma imperial de vientre rosado (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)

Dos de los tres especímenes conocidos fueron recolectados en 1891 durante la Expedición Menage y actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsonian. El tercero fue recogido en 1971 por el ornitólogo filipino Dioscoro S. Rabor y se conserva en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Delaware.

“El tamaño de la población de Ducula tawitawi debe ser mucho menor, ya que la especie está restringida a un hábitat cada vez más reducido en una sola isla”, indicó el autor. El área donde habita se reduce a un único territorio y a un ambiente específico: el bosque de dipterocarpos, un tipo de selva dominada por árboles de la familia Dipterocarpaceae.

Como referencia, la paloma imperial de vientre rosado, de distribución más amplia, es poco común en casi todas las islas que ocupa. Su población mundial se estima entre 5.000 y 10.000 individuos y se considera que está en descenso debido a la pérdida de bosques y a la presión de la caza.

La condición de la comunidad recién identificada podría ser más frágil debido a su distribución limitada. Por lo que, Halley sostuvo que, una vez evaluada formalmente, el ave probablemente cumplirá los criterios para ser considerada amenazada.

Temas Relacionados

AvesDescubrimientoConservación de especiesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Nasdaq lidera la recuperación de Wall Street mientras París y Milán caen por la violencia urbana

Las acciones vinculadas a inteligencia artificial impulsaron el avance estadounidense, mientras los disturbios en Francia e Italia elevaron la preocupación por la deuda soberana y presionaron a las plazas del continente

El Nasdaq lidera la recuperación de Wall Street mientras París y Milán caen por la violencia urbana

Fabián Calle advirtió sobre la crisis francesa y explicó por qué Marine Le Pen puede ganar

En diálogo con Infobae a la Tarde, el analista internacional vinculó los disturbios con el desgaste de Emmanuel Macron y señaló al costo de vida y la inseguridad como factores clave de la disputa electoral

Fabián Calle advirtió sobre la crisis francesa y explicó por qué Marine Le Pen puede ganar

El petróleo cierra con el Brent a la baja y el WTI al alza por la tensión en Medio Oriente

Los contratos de referencia finalizaron en 109,55 y 103,66 dólares, respectivamente, después de incidentes navales en Ormuz y de la decisión estadounidense de aplazar medidas dirigidas al sector energético ruso

El petróleo cierra con el Brent a la baja y el WTI al alza por la tensión en Medio Oriente

Quién es Elwan Benoît, el estudiante de 17 años que se convirtió en uno de los rostros de las protestas en Francia

Ganó notoriedad tras un intercambio viral con un influencer de ultraderecha. Crítico de Emmanuel Macron y admirador de Jean-Luc Mélenchon, cuestiona las desigualdades educativas y reclama mayor atención a los jóvenes de los barrios populares

Quién es Elwan Benoît, el estudiante de 17 años que se convirtió en uno de los rostros de las protestas en Francia

Las violentas protestas en Francia en fotos: rige el toque de queda en París y otras ciudades

La medida se aplica entre las 23 y las 6 hasta el martes, mientras las concentraciones quedan vedadas desde las 20 en la Place de la République y Les Halles, por orden municipal

Las violentas protestas en Francia en fotos: rige el toque de queda en París y otras ciudades
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Suprema Corte atrae el caso de María Elena Ríos, mujer víctima de ataque con ácido

Suprema Corte atrae el caso de María Elena Ríos, mujer víctima de ataque con ácido

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 19 de octubre de 2026

Médicos frenan trasplante de pulmón a Jorge Ortiz de Pinedo: el actor actualiza su estado de salud

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 19 de octubre: lluvias por Frente frío 2 y Tormenta tropical Trudy; activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la capital

Senado pide esclarecer responsabilidades por caso del exfiscal César Jáuregui y su presunto vínculo con operativo de la CIA

DEPORTES

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

Jugó en Racing y en Europa, se volcó a otro deporte y puso en venta las camisetas que cambió: los llamativos precios

La historia detrás del retorno del Rally Dakar a África luego de 20 años: las razones y las claves de la negociación

Derechazo al ángulo y volea de zurda: los golazos de Giovanni Simeone en el Torino con el que alcanzó una marca histórica en la Serie A

ENTRETENIMIENTO

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera