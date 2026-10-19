Durante más de 100 años la confundieron con otra ave: identifican una nueva especie de paloma en Filipinas

Los ornitólogos consideraron a esta ave como parte de la paloma imperial de vientre rosado desde finales del siglo XIX (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)

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Un estudio de Matthew R. Halley, del Museo de Naturaleza y Ciencia de Delaware, identificó una nueva especie de paloma imperial, Ducula tawitawi, en la remota isla de Tawi-Tawi, al sur de Filipinas, tras revisar ejemplares de museo y comparar tanto rasgos físicos como vocalizaciones con los de aves emparentadas.

La especie, conocida como la imperial de Tawi-Tawi, había sido considerada desde finales del siglo XIX como parte de la paloma imperial de vientre rosado (Ducula poliocephala), distribuida en otros territorios insulares de Filipinas.

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El hallazgo, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club y difundido por Sci.News, se basa solo en ejemplares conservados en colecciones científicas y no existen fotografías conocidas de un individuo vivo, lo que limita el conocimiento sobre el tamaño de la población y su estado actual en el archipiélago.

Las palomas imperiales del Indopacífico

El investigador Matthew R. Halley identificó a la especie Ducula tawitawi en Filipinas tras revisar ejemplares de museo (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)

Los ejemplares del género Ducula pertenecen a la familia Columbidae y se conocen en conjunto como palomas imperiales. Son aves de cuerpo robusto que viven en las copas de los bosques lluviosos de la región indopacífica y pueden medir entre 35 y 45 centímetros.

Su alimentación se compone principalmente de frutos, por lo que se considera que contribuyen a la dispersión de semillas en los bosques tropicales. Al trasladarse entre árboles y consumir frutas, estas aves pueden transportar semillas a distintos sitios, un proceso que favorece la reproducción de varias plantas.

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El trabajo de Halley se concentró en un grupo poco conocido de 4 especies presentes en Filipinas y en Sulawesi, Indonesia, a ambos lados de la Línea de Wallace. Esta frontera biogeográfica separa áreas con distinta historia natural y distribución de animales.

Rasgos que separan a las dos palomas

Las palomas del género Ducula habitan las copas forestales y favorecen la dispersión de semillas mediante el consumo de frutas (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)

“Las listas de especies modernas reconocen 42 especies en el género Ducula, un clado (grupo de especies emparentadas) de grandes ‘palomas imperiales’ que habita la región del Indo-Pacífico”, afirmó Halley. La nueva clasificación suma una variedad endémica, es decir, exclusiva, de una sola isla.

La diferencia más visible entre ambas aves está en la garganta. Ducula tawitawi presenta una garganta blanca, mientras que la paloma imperial de vientre rosado tiene esa zona de color marrón. Además, sus llamados son distintos, una señal adicional para reconocer que se trata de tipos de aves separados.

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El investigador señaló que los individuos de Ducula poliocephala aislados en la isla de Tawi-Tawi no presentan diferencias físicas observables —como tamaño, coloración o forma— respecto de otras poblaciones filipinas.

Una población limitada a una isla

La garganta blanca y el tipo de vocalización distinguen a Ducula tawitawi de la paloma imperial de vientre rosado (Gentileza, estudio: Una nueva especie de paloma imperial (Columbidae: Ducula ) de Tawi-Tawi, Filipinas, publicado en Bulletin of the British Ornithologists’ Club)

Dos de los tres especímenes conocidos fueron recolectados en 1891 durante la Expedición Menage y actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsonian. El tercero fue recogido en 1971 por el ornitólogo filipino Dioscoro S. Rabor y se conserva en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Delaware.

“El tamaño de la población de Ducula tawitawi debe ser mucho menor, ya que la especie está restringida a un hábitat cada vez más reducido en una sola isla”, indicó el autor. El área donde habita se reduce a un único territorio y a un ambiente específico: el bosque de dipterocarpos, un tipo de selva dominada por árboles de la familia Dipterocarpaceae.

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Como referencia, la paloma imperial de vientre rosado, de distribución más amplia, es poco común en casi todas las islas que ocupa. Su población mundial se estima entre 5.000 y 10.000 individuos y se considera que está en descenso debido a la pérdida de bosques y a la presión de la caza.

La condición de la comunidad recién identificada podría ser más frágil debido a su distribución limitada. Por lo que, Halley sostuvo que, una vez evaluada formalmente, el ave probablemente cumplirá los criterios para ser considerada amenazada.