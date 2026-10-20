Donald Trump se mostró abierto a reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping para buscar el fin de la guerra en Ucrania

Donald Trump manifestó su disposición a participar en una cumbre trilateral con Vladimir Putin y Xi Jinping para tratar la desnuclearización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está dispuesto a participar en una reunión trilateral con sus homólogos de Rusia y China para abordar la guerra en Ucrania y la desnuclearización, en una jornada marcada además por sus renovadas críticas al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski.

“Yo lo haría, sí”, respondió Trump a los periodistas a las puertas de la Casa Blanca cuando se le consultó si asistiría a un encuentro con Vladimir Putin y Xi Jinping. El mandatario estadounidense añadió que el posible cónclave podría destinarse a “hablar de armas nucleares y desnuclearización”.

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Trump no descartó que la cita tenga lugar en territorio chino, en el marco de la cumbre del grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. “Si el presidente Xi quiere celebrarla, yo estaría dispuesto”, agregó.

La posibilidad de un encuentro tripartito había surgido horas antes a través de declaraciones del Kremlin, luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal informara que la propuesta partió del propio Putin, interesado en negociar un acuerdo de paz favorable a Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que el asunto se abordó durante la llamada telefónica que mantuvieron Putin y Trump el pasado 9 de octubre, aunque negó que exista un acuerdo concreto para celebrar el encuentro durante la cumbre de la APEC. “No se han discutido ni presentado por parte de nadie propuestas o acuerdos sustantivos, ni sobre la propia reunión ni sobre su posible agenda y contenido”, aclaró Peskov.

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Volodimir Zelensky criticó la decisión de Washington de levantar las sanciones que pesaban sobre el comercio internacional de diésel ruso. (REUTERS/Brian Snyder)

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, dijo que no tenía información sobre una posible reunión. China, Rusia y Estados Unidos integran el foro de la APEC, que reúne a las principales economías de la región Asia-Pacífico.

Ante la consulta directa de los periodistas, Trump resumió su disposición a intervenir en el conflicto: “Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra”. El mandatario estadounidense también mencionó a Putin y Xi en otro contexto, al señalar que ambos líderes no están apoyando a Irán “todo lo que podrían”.

Trump insiste en que Zelensky debe ceder la negociación

Trump propuso que el Gobierno de Ucrania designe a otro representante para las negociaciones de paz en lugar de Volodimir Zelensky. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Trump retomó sus cuestionamientos al liderazgo ucraniano y planteó que debería ser otra persona quien negocie en nombre de Kiev. “Puede que haya llegado el momento para que Zelensky ponga a otra persona a negociar. Es la hora de que otra persona negocie en nombre de Ucrania”, afirmó el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca.

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La embestida se produjo después de que Zelensky acusara a Trump de encontrarse “en el lado equivocado de la historia” por haber levantado las sanciones que impedían a Rusia exportar diésel al mercado internacional. Trump respondió con dureza: “Zelensky no sabe de qué está hablando. Zelensky es un hombre que debería haber resuelto esta guerra hace mucho tiempo”.

El republicano fue más allá al cuantificar el costo humano del conflicto: “Le hemos dado mucho a Ucrania. Ellos no nos han dado nada. Zelensky debería haber zanjado esta guerra con un acuerdo hace mucho tiempo. Si me hubiera escuchado, habría conseguido un acuerdo mucho mejor, hace mucho tiempo y tendría a un millón de personas más vivas”.

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Las críticas de Trump hacia Zelensky no son nuevas: la semana pasada ya había pedido “un nuevo presidente” para Ucrania. El mandatario estadounidense justificó su postura al señalar que el ucraniano “no está ayudando mucho” a poner fin al conflicto. “Creo que no quiere pararla, pero no quiero ver a gente muriendo”, sostuvo.

Kiev acusa a Washington de limitar el apoyo militar

El Gobierno ucraniano acusó a Estados Unidos de retrasar el envío de misiles antibalísticos y limitar el acceso a la red de Starlink. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Zelensky rechazó la propuesta de una cumbre sin participación ucraniana y acusó a Washington de buscar la capitulación de Kiev al limitar el intercambio de información de inteligencia y retrasar el suministro de misiles antibalísticos. Ucrania también denunció una interrupción del servicio de internet satelital de Starlink en vehículos a altas velocidades, un sistema utilizado para rastrear ataques entrantes.

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Consultado sobre esta última acusación, Trump se mostró ajeno a la decisión: “No sé quién ha sido, pero me gustaría saberlo”.

El trasfondo de este cruce político es un recrudecimiento de la ofensiva rusa sobre territorio ucraniano. Seis personas, entre ellas niños pequeños, murieron el lunes cuando un dron ruso alcanzó un parque en la región nororiental de Kharkiv, según informaron las autoridades locales.

La intensificación de los ataques rusos se produce en paralelo a las gestiones diplomáticas impulsadas por Trump, que en las últimas semanas ha alternado entre defender su acercamiento a Moscú y presionar públicamente al Gobierno ucraniano para que modifique su estrategia negociadora.

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