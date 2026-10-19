Honduras analiza construir cárcel con modelo similar al CECOT de El Salvador

Operativos permanentes y uso de tecnología buscan recuperar el control del sistema penitenciario en Honduras. (FOTO: INP Honduras)

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La construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Honduras figura entre las iniciativas que el Congreso Nacional pretende impulsar, aunque todavía están pendientes las discusiones políticas y la definición de los recursos necesarios.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras Tomás Zambrano confirmó que se prevé sostener reuniones con la Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional Penitenciario para explorar alternativas de financiamiento que permitan desarrollar el proyecto.

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La propuesta, que contempla la construcción de un centro penitenciario inspirado parcialmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. Las reuniones anunciadas deberán permitir establecer las necesidades financieras del proyecto y determinar de qué manera podría incorporarse a la planificación presupuestaria del país.

Este horizonte coloca la iniciativa entre los asuntos que el Legislativo y las instituciones involucradas deberán discutir en los próximos meses. No obstante, la previsión de comenzar la ejecución el próximo año no significa que la construcción esté aprobada ni que los fondos estén asegurados.

Para avanzar será necesario definir el alcance de la obra, establecer su costo, identificar las fuentes de financiamiento y completar las etapas políticas, administrativas y técnicas correspondientes..

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Propuesta debe socializarse con las bancadas

Esta discusión será importante para conocer las posiciones de las fuerzas políticas sobre la necesidad de una nueva instalación penitenciaria, sus características y los recursos públicos que requeriría.mAunque el proyecto cuenta con el impulso de diputados nacionalistas, su planteamiento no debe confundirse con una aprobación definitiva del Legislativo.

Tomás Zambrano encabezó la delegación del Congreso hondureño que examinó tecnología y mecanismos de seguridad en El Salvador, con miras a ampliar la capacidad penitenciaria ante eventuales capturas de pandilleros. (Imagen retomada de las redes de Tomás Zambrano)

Además, será necesario aclarar cuáles serían las responsabilidades del Congreso, el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Penitenciario en la planificación y ejecución de la obra.mHasta que concluyan esas discusiones y se adopten las decisiones correspondientes, la cárcel continúa siendo un proyecto en proceso de análisis.

Cárcel inspirada en el CECOT

El diputado nacionalista Kilvett Bertrand informó previamente que se analiza construir el centro de máxima seguridad en Naco, en un terreno estatal de más de 100 manzanas.

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La propuesta toma como referencia algunas características del CECOT salvadoreño, una prisión de alta seguridad que fue visitada por una delegación de diputados hondureños durante su acercamiento con autoridades de El Salvador.

Según Bertrand, la eventual instalación hondureña tendría una capacidad menor que la prisión salvadoreña. Sin embargo, todavía no se han divulgado cifras sobre el número de internos que podría albergar ni detalles definitivos sobre su diseño y funcionamiento.

Debate sobre el sistema penitenciario

La propuesta de una nueva cárcel se enmarca en las medidas que el Congreso Nacional discute para reforzar la seguridad y modificar las condiciones de reclusión de personas vinculadas con estructuras criminales.

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Honduras ya cuenta con instalaciones de máxima seguridad, entre ellas la cárcel de Ilama, conocida como El Pozo, en el departamento de Santa Bárbara. Por ello, será relevante conocer qué problemas busca resolver el nuevo centro y cómo se distribuirían los internos entre las diferentes prisiones.

La propuesta contempla levantar en Naco una prisión inspirada parcialmente en el modelo salvadoreño del CECOT. (FOTO: INP Honduras)

Aunque Zambrano ha señalado 2027 como el año previsto para ponerlo en ejecución, el siguiente paso será conocer los resultados de las reuniones anunciadas y las conclusiones de las conversaciones legislativas.

Por ahora, la iniciativa tiene una meta temporal planteada por el presidente del Congreso, una ubicación propuesta y una ruta inicial para buscar financiamiento.

Para este día la sesión legislativa fue convocada para las cuatro de la tarde y no se descartan avanzar en la moción que permita avanzar con el plantaeamiento además de otras reformas penales para combatir la criminalidad, entre ellas reducir la edad punible de menores de edad de 17 a 12 años.

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