Sequía, matrimonio infantil y abandono escolar: el informe que revela cómo el clima destruye el futuro de las niñas centroamericanas

Un cuaderno de notas sobre la tierra agrietada ilustra el abandono escolar provocado por la crisis climática en las comunidades rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 60% de las niñas que viven en comunidades centroamericanas golpeadas por la sequía prolongada notó un aumento de los matrimonios infantiles en su entorno, casi el doble que el promedio registrado entre todas las encuestadas.

El dato pertenece al informe anual de Plan International, organización humanitaria internacional, titulado Cambia su pronóstico: el Estado Mundial de las Niñas 2026, presentado en los días previos al Día Internacional de la Niña.

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La organización cruzó datos climáticos y de salud de 52 países durante tres décadas y los combinó con una encuesta a 5.000 niñas y jóvenes de entre 15 y 24 años en Bangladés, Kenia, Senegal, Zimbabue y Perú.

A esa base se sumaron 139 entrevistas en profundidad realizadas en comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

El matrimonio infantil se duplica en las comunidades con sequía

El hallazgo central del estudio señala a la sequía como el fenómeno climático más asociado, entre los 52 países analizados, de varios continentes, con el aumento sostenido del matrimonio infantil.

La razón es su ritmo lento: destruye durante meses o años las cosechas, el ganado y los ingresos familiares hasta que casar a una hija pasa a verse como estrategia de supervivencia.

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Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La sequía provoca esto de forma más fiable que cualquier otro fenómeno climático, ya que actúa lentamente”, explicó Reena Ghelani, directora ejecutiva de Plan International, a El Español, diario digital español.

Para la directiva, el deterioro de los ingresos familiares opera como un mecanismo gradual que termina por empujar a las familias hacia esa decisión.

El vínculo con la escolaridad resultó determinante en el análisis. Las niñas cuya educación se interrumpe por un desastre climático tienen el doble de probabilidades de casarse antes de los 18 años o de atravesar un embarazo no deseado, según el cruce de datos de tres décadas que acompaña la encuesta.

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Las niñas cuya educación se interrumpe por un desastre climático tienen el doble de probabilidades de casarse antes de los 18 años o de atravesar un embarazo no deseado, según el cruce de datos de tres décadas que acompaña la encuesta. . (Sayda Galicia, Infobae Centroamérica)

La ausencia escolar dispara la violencia y reduce el acceso a la salud

Cuando una sequía o una inundación deja a una familia sin cosecha, agua o ingresos, son las niñas quienes suelen asumir las tareas de cuidado: buscar agua, cuidar a hermanos menores o quedarse en casa mientras los adultos salen a trabajar. Esa carga les resta horas de estudio y las expone a la violencia, según advirtió Plan International.

Más de una cuarta parte de las jóvenes encuestadas, el 28%, dijo haber observado un aumento de la violencia contra mujeres y niñas después de un evento climático en su comunidad.

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también se deterioró: el 76% señaló dificultades para que al menos una niña de su entorno accediera a esos servicios, cifra que sube a 84% en zonas golpeadas por sequía.

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Más de una cuarta parte de las jóvenes encuestadas, el 28%, dijo haber observado un aumento de la violencia contra mujeres y niñas después de un evento climático en su comunidad. REUTERS/Adriano Machadoo

“Mantener las escuelas abiertas es el factor de protección más estable”, sostuvo Ghelani ante el diario, en referencia a la cadena que conecta el abandono escolar con el matrimonio y la violencia.

La directiva atribuyó el deterioro de los servicios de salud al cierre de clínicas, la falta de transporte y la interrupción de las redes comunitarias de apoyo durante las emergencias.

El Niño golpea a Centroamérica con sequía e inundaciones simultáneas

Honduras, Guatemala y El Salvador acumulan meses sin lluvias suficientes por efecto de El Niño, mientras República Dominicana y Perú enfrentan un escenario similar.

En paralelo, Ecuador y México sufren lluvias excesivas e inundaciones en otras zonas, según confirmó Plan International.

Una mochila escolar cuelga de la puerta cerrada de un aula rural anegada que ilustra la suspensión de clases tras desastres climáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese doble escenario, la organización activó una respuesta subregional en Centroamérica con proyectos de agua, saneamiento y protección, además de su trabajo habitual en Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú.

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En octubre, la organización también lleva adelante la campaña “Niñas en Emergencia” en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay para coordinar esfuerzos con otros actores frente a las crisis climáticas.

Costa Rica sumó 90,000 estudiantes con clases interrumpidas

La interrupción escolar por desastres no es exclusiva de Centroamérica. Un informe de Unicef, agencia de Naciones Unidas para la infancia, difundido en los últimos meses, registró que 90,000 estudiantes costarricenses vieron alterada su escolaridad por tormentas e inundaciones durante 2025.

A nivel global, Unicef contabilizó 171 millones de estudiantes afectados en 106 países y territorios durante el mismo período, con pérdidas futuras de ingresos estimadas en USD 200.000 millones.

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El 66% de esos alumnos enfrentó la suspensión directa de clases, mientras que otro 21% no pudo regresar a las aulas porque los edificios habían sufrido daños o se habían convertido en refugios.

El organismo apoyó a Costa Rica con 4,038 diagnósticos en escuelas y la elaboración de 3,391 planes de seguridad, un trabajo orientado a mejorar las condiciones de aprendizaje de más de un millón de estudiantes.

Un letrero de 'Clases suspendidas' cuelga frente a una escuela cerrada mientras dos niños con mochilas regresan a casa bajo una fuerte lluvia y vientos, evocando la llegada de un ciclón tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plan International y Unicef: la escuela como barrera de protección frente al clima

Las dos organizaciones coinciden en que mantener a las niñas en la escuela es el factor que más reduce su exposición al matrimonio infantil y a la violencia tras un desastre. Plan International pide a los gobiernos y donantes mantener las escuelas abiertas y gratuitas durante las emergencias climáticas.

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De cara a la COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre, Plan International solicita destinar una porción definida del financiamiento de adaptación climática a la salud de las adolescentes.

La organización también reclama reforzar la atención a las comunidades más marginadas, incluidas las niñas con discapacidad, las desplazadas y las de minorías étnicas, que según el informe enfrentan el doble de dificultades para acceder a servicios básicos.