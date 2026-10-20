El Salvador

Sequía, matrimonio infantil y abandono escolar: el informe que revela cómo el clima destruye el futuro de las niñas centroamericanas

Un estudio de Plan International cruzó datos de 52 países durante tres décadas y encuestó a 5.000 jóvenes. Las comunidades más golpeadas por la falta de lluvia concentran el doble de bodas forzadas entre menores

Un cuaderno escolar abierto y un lápiz sobre la tierra seca y agrietada, con la silueta desenfocada de una persona que se aleja al fondo.
Un cuaderno de notas sobre la tierra agrietada ilustra el abandono escolar provocado por la crisis climática en las comunidades rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El 60% de las niñas que viven en comunidades centroamericanas golpeadas por la sequía prolongada notó un aumento de los matrimonios infantiles en su entorno, casi el doble que el promedio registrado entre todas las encuestadas.

El dato pertenece al informe anual de Plan International, organización humanitaria internacional, titulado Cambia su pronóstico: el Estado Mundial de las Niñas 2026, presentado en los días previos al Día Internacional de la Niña.

PUBLICIDAD

La organización cruzó datos climáticos y de salud de 52 países durante tres décadas y los combinó con una encuesta a 5.000 niñas y jóvenes de entre 15 y 24 años en Bangladés, Kenia, Senegal, Zimbabue y Perú.

A esa base se sumaron 139 entrevistas en profundidad realizadas en comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

El matrimonio infantil se duplica en las comunidades con sequía

El hallazgo central del estudio señala a la sequía como el fenómeno climático más asociado, entre los 52 países analizados, de varios continentes, con el aumento sostenido del matrimonio infantil.

La razón es su ritmo lento: destruye durante meses o años las cosechas, el ganado y los ingresos familiares hasta que casar a una hija pasa a verse como estrategia de supervivencia.

PUBLICIDAD

Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal
Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La sequía provoca esto de forma más fiable que cualquier otro fenómeno climático, ya que actúa lentamente”, explicó Reena Ghelani, directora ejecutiva de Plan International, a El Español, diario digital español.

Para la directiva, el deterioro de los ingresos familiares opera como un mecanismo gradual que termina por empujar a las familias hacia esa decisión.

El vínculo con la escolaridad resultó determinante en el análisis. Las niñas cuya educación se interrumpe por un desastre climático tienen el doble de probabilidades de casarse antes de los 18 años o de atravesar un embarazo no deseado, según el cruce de datos de tres décadas que acompaña la encuesta.

Vista superior de cuatro niñas en un pupitre de madera con cuadernos, lápices y mochilas. Se observan otras personas y un suelo de baldosas
Las niñas cuya educación se interrumpe por un desastre climático tienen el doble de probabilidades de casarse antes de los 18 años o de atravesar un embarazo no deseado, según el cruce de datos de tres décadas que acompaña la encuesta. . (Sayda Galicia, Infobae Centroamérica)

La ausencia escolar dispara la violencia y reduce el acceso a la salud

Cuando una sequía o una inundación deja a una familia sin cosecha, agua o ingresos, son las niñas quienes suelen asumir las tareas de cuidado: buscar agua, cuidar a hermanos menores o quedarse en casa mientras los adultos salen a trabajar. Esa carga les resta horas de estudio y las expone a la violencia, según advirtió Plan International.

Más de una cuarta parte de las jóvenes encuestadas, el 28%, dijo haber observado un aumento de la violencia contra mujeres y niñas después de un evento climático en su comunidad.

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también se deterioró: el 76% señaló dificultades para que al menos una niña de su entorno accediera a esos servicios, cifra que sube a 84% en zonas golpeadas por sequía.

Más de una cuarta parte de las jóvenes encuestadas, el 28%, dijo haber observado un aumento de la violencia contra mujeres y niñas después de un evento climático en su comunidad. REUTERS/Adriano Machadoo
Más de una cuarta parte de las jóvenes encuestadas, el 28%, dijo haber observado un aumento de la violencia contra mujeres y niñas después de un evento climático en su comunidad. REUTERS/Adriano Machadoo

“Mantener las escuelas abiertas es el factor de protección más estable”, sostuvo Ghelani ante el diario, en referencia a la cadena que conecta el abandono escolar con el matrimonio y la violencia.

La directiva atribuyó el deterioro de los servicios de salud al cierre de clínicas, la falta de transporte y la interrupción de las redes comunitarias de apoyo durante las emergencias.

El Niño golpea a Centroamérica con sequía e inundaciones simultáneas

Honduras, Guatemala y El Salvador acumulan meses sin lluvias suficientes por efecto de El Niño, mientras República Dominicana y Perú enfrentan un escenario similar.

En paralelo, Ecuador y México sufren lluvias excesivas e inundaciones en otras zonas, según confirmó Plan International.

Una mochila infantil cuelga de una puerta de madera cerrada en una edificación rural reflejada en una charca de agua.
Una mochila escolar cuelga de la puerta cerrada de un aula rural anegada que ilustra la suspensión de clases tras desastres climáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese doble escenario, la organización activó una respuesta subregional en Centroamérica con proyectos de agua, saneamiento y protección, además de su trabajo habitual en Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú.

En octubre, la organización también lleva adelante la campaña “Niñas en Emergencia” en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay para coordinar esfuerzos con otros actores frente a las crisis climáticas.

Costa Rica sumó 90,000 estudiantes con clases interrumpidas

La interrupción escolar por desastres no es exclusiva de Centroamérica. Un informe de Unicef, agencia de Naciones Unidas para la infancia, difundido en los últimos meses, registró que 90,000 estudiantes costarricenses vieron alterada su escolaridad por tormentas e inundaciones durante 2025.

A nivel global, Unicef contabilizó 171 millones de estudiantes afectados en 106 países y territorios durante el mismo período, con pérdidas futuras de ingresos estimadas en USD 200.000 millones.

El 66% de esos alumnos enfrentó la suspensión directa de clases, mientras que otro 21% no pudo regresar a las aulas porque los edificios habían sufrido daños o se habían convertido en refugios.

El organismo apoyó a Costa Rica con 4,038 diagnósticos en escuelas y la elaboración de 3,391 planes de seguridad, un trabajo orientado a mejorar las condiciones de aprendizaje de más de un millón de estudiantes.

Vista de una escuela cerrada con un letrero de 'Clases suspendidas' en una valla, mientras dos niños con un paraguas caminan bajo lluvia torrencial y vientos.
Un letrero de 'Clases suspendidas' cuelga frente a una escuela cerrada mientras dos niños con mochilas regresan a casa bajo una fuerte lluvia y vientos, evocando la llegada de un ciclón tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plan International y Unicef: la escuela como barrera de protección frente al clima

Las dos organizaciones coinciden en que mantener a las niñas en la escuela es el factor que más reduce su exposición al matrimonio infantil y a la violencia tras un desastre. Plan International pide a los gobiernos y donantes mantener las escuelas abiertas y gratuitas durante las emergencias climáticas.

De cara a la COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre, Plan International solicita destinar una porción definida del financiamiento de adaptación climática a la salud de las adolescentes.

La organización también reclama reforzar la atención a las comunidades más marginadas, incluidas las niñas con discapacidad, las desplazadas y las de minorías étnicas, que según el informe enfrentan el doble de dificultades para acceder a servicios básicos.

Temas Relacionados

CentroaméricaMatrimonio infantilSequíaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía salvadoreña captura en la frontera San Cristóbal a un presunto miembro de Barrio 18 cuando ingresaba desde Guatemala

Jonathan Adalberto Escobar Gálvez fue identificado durante las consultas realizadas en el paso terrestre de Santa Ana Oeste, según la PNC, que le atribuye pertenencia a la facción Sureños pandillera

La policía salvadoreña captura en la frontera San Cristóbal a un presunto miembro de Barrio 18 cuando ingresaba desde Guatemala

El Fondo de Conservación Vial creará una unidad especializada para vigilar más de 1,500 puentes en El Salvador

La entidad separará estas labores de los contratos que abarcan 7,300 kilómetros de red nacional para asignar personal técnico a inspecciones, ensayos y evaluaciones de seguridad estructural en todo el país

El Fondo de Conservación Vial creará una unidad especializada para vigilar más de 1,500 puentes en El Salvador

Qué impulsó a Marcella Carrillo a crear la Fundación Edificando Vidas tras recibir un diagnóstico terminal de cáncer en El Salvador

Dieciocho años después, la ingeniera coordina una red integrada por 70 personas, quienes brindan atención psicológica, espiritual y clínica en El Salvador

Qué impulsó a Marcella Carrillo a crear la Fundación Edificando Vidas tras recibir un diagnóstico terminal de cáncer en El Salvador

Cuatro soldados salvadoreños podrían haber sido “secuestrados” en Haití tras “alejarse para buscar una tienda”

La Fuerza Armada informó que perdió comunicación con los integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II luego del ataque del 18 de octubre en Santo, Croix-des-Bouquets, y mantiene operativos conjuntos para ubicarlos

Cuatro soldados salvadoreños podrían haber sido “secuestrados” en Haití tras “alejarse para buscar una tienda”

Las tormentas y ráfagas afectarán a San Salvador la noche de este lunes

Una vaguada combinada con humedad procedente del Caribe generará precipitaciones intensas y vientos de hasta 35 kilómetros por hora sobre la zona central y el oriente del territorio durante las próximas jornadas

Las tormentas y ráfagas afectarán a San Salvador la noche de este lunes

TECNO

Gemini cambia sus herramientas: qué pasará con Gems, Skills y las tareas automáticas desde de noviembre

Gemini cambia sus herramientas: qué pasará con Gems, Skills y las tareas automáticas desde de noviembre

Guía de Dragon Ball Super Beerus: cuántos episodios tendrá y dónde verlos completos

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este martes 20 de octubre

Amazon tendrá 12 reactores nucleares pequeños para alimentar sus centros de datos de IA

Hackers explotan una falla en Plex para instalar mineros de criptomonedas en miles de servidores

ENTRETENIMIENTO

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

“Descubro constantemente cosas nuevas sobre ella en cada guion”: Chandra Wilson se refirió a su personaje en Grey’s Anatomy

Michael Douglas asegura que le pidió a Marvel que matase a su personaje en ‘Ant-Man’ pero que el estudio no le dejó: “Quería algo serio con muchos efectos especiales”

La película sobre el escándalo de Elizabeth Holmes ya planea su carrera al Oscar en la que podría plantar cara a ‘La bola negra’ y hacer historia

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

MUNDO

El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril en medio la escalada de tensiones en Oriente Medio

El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril en medio la escalada de tensiones en Oriente Medio

Zelensky y Rubio mantuvieron el primer contacto oficial tras los reclamos de Ucrania sobre el apoyo militar de Estados Unidos

Descubrieron arañas marinas gigantes que emiten luz azul en las profundidades de Australia

Trompas, orejas y miradas: identifican 41 gestos que usan los elefantes africanos para comunicarse

Cómo las bellotas pueden ser una señal de alerta ante la propagación de la enfermedad de Lyme