Policía Nacional Civil vincula a una estructura criminal organizada con el homicidio del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

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Luego del asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de las inconsistencias planteadas en torno a la detención de dos supuestos autores materiales, la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que “preliminarmente se confirma la participación de una estructura criminal organizada” en lo hechos ocurridos en la Ciudad deGuatemala.

A través de un comunicado publicado a las 23 horas, la policía detalló también que, por lo menos “cuatro personas” habrían participado en la ejecución del ataque armado donde falleció Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, quien preliminarmente se sabe que laboraba en la Unidad de Información Pública y Registro General de Deportistas de la Federación Deportiva Nacional de Judo.

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El incidente se registró en horas de la mañana dentro del complejo deportivo Campo Marte, ubicado en la Zona 5 de la capital donde, según la PNC, también hubo personas heridas, pero sin precisar el número.

Cuatro personas con ropa deportiva participaron en el ataque armado en Campo Marte

De acuerdo con el comunicado de las fuerzas de seguridad, los atacantes utilizaron a cuatro personas vestidas con ropa deportiva para pasar desapercibidas al momento de efectuar el crimen.

Tras la alerta emitida vía radio, agentes de la Comisaría 13 desplegaron un operativo de persecución a la altura del Boulevard San Isidro, en la Zona 16, donde aprehendieron en flagrancia a los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años.

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Durante la detención, la Policía Nacional Civil incautó una motocicleta con placa M043NQT y un arma de fuego tipo carabina con registro GF9-1138GUA.

Dos agentes de policía custodian a dos personas detenidas frente a un vehículo oficial junto a armas incautadas y una mochila térmica de reparto en el suelo. (PNCdeGuatemala)

Las autoridades coordinaron con el Ministerio Público (MP) la realización de los peritajes balísticos correspondientes para establecer la procedencia e historial de uso de la carabina, al constatar que el armamento no corresponde al utilizado de forma habitual por la delincuencia común.

Cuatro equipos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) trabajan en el esclarecimiento de los hechos.

El exfiscal contaba con custodios asignados por la PNC

El abogado Solórzano Foppa, de 43 años, contaba con un esquema de seguridad institucional desde el año 2010 asignado por su trabajo en el Ministerio Público, la cual fue reforzada en 2025 debido a su perfil político.

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Al momento del ataque, los cuatro agentes asignados por parte de la Policía Nacional Civil para la custodia de Solórzano Foppa se encontraban a una distancia de 30 a 40 metros del lugar con la tarea de proteger a su hijo menor de edad.

La policía afirmó en su comunicado que esta información fue recabada en el lugar de lo hechos, donde los custodios indicaron que uno de ellos trató de perseguir a los autores materiales, pero no pudo abrir fuego debido a la cantidad de personas que se encontraban en el lugar.

Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

Estos dice la PNC sobre las inconsistencias en la detención de los hermanos Choc Toz

Pese a que sectores, familiares y el abogado defensor han manifestado inconsistencias en la captura de los hermanos Choc, la PNC se limitó a indicar que las investigaciones de la DEIC junto con el Ministerio Público (MP) han develado, por el momento, que “en el ataque participaron al menos cuatro personas vestidas con ropa deportiva para pasar desapercibidas”.

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Según los señalados, a ellos se les habría obligado a cambiarse de ropa y niegan la portación ilegal del arma de fuego. No obstante, la PNC afirmó: “Se confirma preliminarmente la participación de una estructura criminal organizada que estará bajo investigación en conjunto con MP”, se lee en el documento.

“Declaraciones e inconsistencias: Es frecuente que en procesos penales los sospechosos ofrezcan declaraciones evasivas o contradictorias para esquivar su responsabilidad penal. Corresponde únicamente al Ministerio Público y a los tribunales de justicia evaluar la veracidad y validez legal de dichos testimonios”, manifestaron.

La Policía Nacional Civil confirmó la participación preliminar de una estructura criminal de cuatro miembros con ropa deportiva en el atentado. (PNC de Guatemala)

Además, indicaron que los sospechosos fueron traslados y puestos a disposición del Organismo Judicial a quienes les responde al cumplimiento del marco legal guatemalteco, por lo que ninguna persona capturada en flagrancia puede ser liberada sin la evaluación técnica del MP y del juez de turno.

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Asimismo, la institución hizo un llamado a la calma a la ciudadanía y a los gremios de repartidores que se movilizaron tras las detenciones.

Por su parte, el Organismo Judicial informó a través de un comunicado que los hermanos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente y confirmó que fueron detenidos por su “presunta vinculación” con el asesinato del exfiscal.

De igual manera, indicaron que en la audiencia celebrada en la madrugada de este domingo 18 de octubre se les informó sobre el motivo de su detención “en observancia de las garantías constitucionales y procesales correspondientes” y recalcó que, por petición del Ministerio Público el caso fue puesto bajo reserva total.

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El órgano jurisdiccional decretó la reserva total del proceso penal a petición del Ministerio Público tras la audiencia inicial, informó el Organismo Judicial. (Organismo Judicial)

Solórzano Foppa lideró investigaciones anticorrupción y enfrentó procesos judiciales

Como antecedentes del caso, Juan Francisco Solórzano Foppa se desempeñó como fiscal contra pandillas y ocupó la jefatura de la Dirección de Análisis Criminal en el MP entre 2013 y 2016.

Posteriormente, entre 2016 y 2018, ejerció la titularidad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Su labor tuvo alcance público al aportar pruebas periciales en el caso “La Línea”, una investigación por fraude aduanero que derivó en la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina en 2015.

Solórzano Foppa encabezó la Superintendencia de Administración Tributaria, colaboró en el caso La Línea y ejerció la defensa de José Rubén Zamora. (Juan Francisco Solorzano Foppa)

En los años posteriores, el abogado asumió la defensa legal de periodistas y figuras públicas, entre ellos el periodista José Rubén Zamora Marroquín, y mantuvo un perfil crítico hacia las autoridades de la fiscalía.

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Debido a las denuncias y amenazas recibidas a lo largo de su trayectoria profesional, el Estado guatemalteco le mantenía asignada la medida de protección oficial que estaba vigente el día del hecho.