Unesco visitará la Biósfera del Río Plátano para actualizar su plan de conservación en Honduras

La reserva protege la cuenca del río Plátano, desde sus cabeceras montañosas hasta la costa del mar Caribe. (Foto: Archivo)

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La protección de uno de los ecosistemas más importantes de Centroamérica estará bajo revisión internacional a finales de este año.

Una misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) visitará la Reserva de la Biósfera del Río Plátano, en el noreste de Honduras, con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación y actualizar el instrumento que orienta el manejo de esta área protegida.

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La visita fue confirmada por el subsecretario del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ángel Prado, quien destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto con los organismos internacionales para preservar este patrimonio natural y cultural.

El funcionario recordó que la Biósfera del Río Plátano no solo tiene la categoría de reserva nacional, sino que también está reconocida como Patrimonio de la Humanidad, una distinción que resalta su valor ecológico y la necesidad de proteger sus recursos naturales.

De acuerdo con Prado, la misión permitirá dar seguimiento a los esfuerzos que realizan las instituciones responsables de su conservación y revisar las medidas de manejo que se aplican en el territorio.

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La cooperación entre Honduras y la Unesco busca contribuir a que la reserva mantenga sus condiciones naturales y continúe protegida frente a las amenazas que afectan los ecosistemas forestales.

El subsecretario del ICF, Ángel Prado, confirmó la visita internacional y destacó la cooperación para proteger el patrimonio natural. (Foto: Archivo)

Uno de los principales objetivos de la visita será avanzar en la actualización del plan de gestión de la Biósfera del Río Plátano, documento que establece las directrices para administrar y conservar el área protegida.

Prado explicó que el proceso permitiría contar con una planificación para los próximos diez años, con lineamientos orientados a la protección del patrimonio natural y al fortalecimiento de las acciones institucionales en la zona.

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La actualización representa una oportunidad para revisar las prioridades de conservación, establecer objetivos de largo plazo y coordinar las responsabilidades de las entidades involucradas en la administración de la reserva. Sin embargo, los detalles específicos de las medidas que incluirá el nuevo instrumento deberán definirse durante el proceso correspondiente.

La planificación resulta relevante por la extensión y diversidad de los ecosistemas que alberga el territorio. La reserva comprende bosques tropicales, zonas montañosas y espacios que conectan las cabeceras del río Plátano con su desembocadura en el mar Caribe.

Estos ambientes forman parte de un sistema natural de gran importancia para Honduras y Centroamérica, debido a su riqueza biológica y a la continuidad de sus áreas forestales.

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La Reserva de la Biósfera del Río Plátano cuenta con aproximadamente 350,000 hectáreas en la región de la Mosquitia. (Foto: Archivo)

Ubicada en la región de la Mosquitia, en el noreste hondureño, la Reserva de la Biósfera del Río Plátano abarca aproximadamente 350,000 hectáreas, lo que la convierte en la mayor área protegida del país.

Su territorio protege la cuenca completa del río, desde las montañas donde nace hasta su salida hacia la costa caribeña. Esta amplitud permite conservar diferentes hábitats y ecosistemas, incluidos sectores de bosque lluvioso tropical que figuran entre los más valiosos de la región.

La Unesco destaca que la reserva alberga uno de los escasos vestigios de bosque lluvioso tropical de Centroamérica, con una flora y fauna abundantes y variadas. La combinación de montañas, selvas y zonas costeras contribuye a su importancia ambiental.

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Además de su riqueza natural, el área tiene un valor cultural significativo. Según la descripción de la Unesco, en el territorio montañoso que desciende hacia el Caribe viven más de 2,000 indígenas que han conservado aspectos de sus modos de vida tradicionales.

La conservación de la biósfera implica, por tanto, proteger tanto los ecosistemas como el patrimonio cultural de las comunidades que habitan en la región. Cualquier estrategia de gestión debe considerar la relación entre la población local, el uso de los recursos y la preservación de los espacios naturales.

La actualización del plan de gestión busca establecer lineamientos de conservación para los próximos diez años. (Foto: Archivo)

La importancia de Río Plátano también está relacionada con su conexión con otras áreas protegidas del noreste de Honduras. La reserva forma parte de un complejo de conservación más amplio que incluye la Reserva de la Biósfera Tawahka Asangni y el Parque Nacional Patuca, entre otros territorios protegidos.

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Este sistema de áreas naturales está conectado con la Reserva de la Biósfera Bosawas, ubicada en Nicaragua. En conjunto, estos espacios conforman una extensa zona forestal transfronteriza de gran relevancia para la conservación de la biodiversidad en Centroamérica.