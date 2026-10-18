Capturan a sospechoso de la banda Los Bustillo por asesinato del hijo del expresidente de Honduras Ricardo Maduro

El comisario Edgar Sandoval explicó que el sospechoso presuntamente conseguía vehículos y viviendas para facilitar las operaciones criminales. (Foto: Policía Nacional)

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Casi tres décadas después de uno de los casos criminales que más conmocionaron a Honduras, la Policía Nacional reportó la captura de un presunto integrante de la banda Los Bustillo, organización vinculada al secuestro y muerte de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro.

El detenido, de 72 años, es señalado por las autoridades de haber desempeñado funciones estratégicas dentro de la estructura delictiva, entre ellas conseguir vehículos y viviendas utilizadas para movilizar y mantener bajo custodia a las víctimas mientras se negociaban los rescates.

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El comisario de la Policía Nacional, Edgar Sandoval, explicó que las investigaciones de inteligencia permitieron identificar al sospechoso y reunir indicios sobre su presunta participación en las actividades de la organización. El hombre enfrenta cargos por el delito de secuestro, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Según Sandoval, aunque el sospechoso realizaba trabajos de albañilería, las pesquisas policiales apuntan a que habría mantenido un papel relevante dentro de la banda criminal.

“Era un eslabón bastante fuerte en la organización, ya que era el encargado de la movilización y del cuidado. Él se encargaba de conseguir los vehículos y las casas donde iban a estar las personas para luego pedir el rescate”, detalló el funcionario.

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La captura se produjo durante un despliegue operativo ejecutado en el marco de la operación Escudo Seguro, como parte de las acciones policiales dirigidas a ubicar a personas señaladas por su presunta participación en delitos de alto impacto.

El caso del hijo del expresidente Ricardo Maduro conmocionó a Honduras por la violencia del secuestro y su desenlace fatal. (Foto: Cortesía)

El caso que vuelve a colocar a la banda Los Bustillo en la atención pública se remonta a abril de 1997, cuando Ricardo Ernesto Maduro Andreu, de 25 años, fue secuestrado en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima era hijo de Ricardo Maduro, quien años después ocuparía la Presidencia de Honduras entre 2002 y 2006.

El secuestro y posterior fallecimiento del joven empresario provocaron una profunda conmoción en la sociedad hondureña y se convirtieron en uno de los episodios criminales más recordados de aquella época.

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El caso evidenció el impacto de las estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión, que utilizaban la privación de libertad como mecanismo para exigir grandes cantidades de dinero a familiares de las víctimas.

De acuerdo con las autoridades policiales, las investigaciones posteriores vincularon a la banda Los Bustillo con este crimen y con otros secuestros cometidos en diferentes regiones del país.

Según los registros citados por los cuerpos de seguridad, la banda Los Bustillo operó entre 1990 y 2010 y estuvo implicada en múltiples secuestros a nivel nacional.

Su actividad criminal se extendió durante dos décadas, un período en el que las autoridades desarrollaron investigaciones y operativos para identificar a sus integrantes y llevarlos ante la justicia.

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Las investigaciones sobre el secuestro de Ricardo Ernesto Maduro Andreu continúan vinculadas a las acciones contra antiguos integrantes de la organización. (Foto: Imagen Generada con IA)

La organización habría contado con personas encargadas de distintas funciones, desde la movilización de las víctimas hasta la búsqueda de inmuebles para mantenerlas retenidas y facilitar las negociaciones de rescate.

El papel atribuido al detenido de 72 años coincide con esa distribución de tareas descrita por el comisario Sandoval, quien señaló que el sospechoso presuntamente conseguía vehículos y viviendas para el funcionamiento de la estructura.

Las autoridades indicaron que actualmente tres integrantes de la banda cumplen condenas en centros penitenciarios, mientras que otros miembros murieron durante operativos policiales.

Sin embargo, la captura del adulto mayor vuelve a poner sobre la mesa la persistencia de investigaciones relacionadas con crímenes cometidos hace décadas y los esfuerzos por localizar a personas que todavía podrían enfrentar procesos judiciales.

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La Policía Nacional ejecutó la detención después de desarrollar labores de inteligencia y reunir elementos que, según sus investigadores, relacionan al sospechoso con el secuestro de Ricardo Ernesto Maduro Andreu.