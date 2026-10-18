Capturan en Honduras a presunto jefe de sicarios de la Pandilla 18 vinculado a crímenes de conductores

El sospechoso tenía una orden de captura por presuntos delitos de asesinato, robo de vehículo con violencia y asociación terrorista. (Foto: Cortesía redes sociales)

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La Policía Nacional de Honduras capturó a un joven señalado de ocupar una posición de liderazgo dentro de la estructura criminal Pandilla 18, en una operación que podría aportar nuevas pistas sobre los asesinatos de conductores que trabajan mediante aplicaciones de transporte privado en Tegucigalpa.

El detenido, de 18 años, es conocido con el alias de «El Renco» y es identificado por las autoridades como presunto jefe de sicarios de esa organización criminal.

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Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron su captura en la colonia Altos de la Divanna, en la capital hondureña, durante dos allanamientos realizados con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).

La información policial, señala que el sospechoso tenía una orden de captura pendiente por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, robo de vehículo con violencia y asociación terrorista.

La DPI busca establecer si alias «El Renco» estaría vinculado con otros homicidios de conductores de aplicaciones de transporte. (Video: Cortesía redes sociales)

Las autoridades buscan establecer si el joven tuvo participación directa en diferentes hechos violentos registrados en la capital, especialmente aquellos que involucran a personas que ofrecen servicios de transporte a través de plataformas digitales.

La captura forma parte de las acciones de investigación dirigidas a identificar a los responsables de estos crímenes y determinar si existe una conexión entre los casos.

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Uno de los hechos bajo investigación es el asesinato de una conductora de inDrive de 21 años, ocurrido en Tegucigalpa. La Policía analiza la posible vinculación de alias «El Renco» con este crimen, cuyas circunstancias todavía deben esclarecerse.

De acuerdo con las líneas investigativas, el hecho podría estar relacionado con el robo del vehículo de la víctima y el pago de extorsiones.

Sin embargo, estos posibles móviles no han sido confirmados de manera definitiva por las autoridades y deberán ser respaldados mediante las diligencias correspondientes.

La detención de alias «El Renco» se ejecutó en la colonia Altos de la Divanna durante dos allanamientos policiales. (Foto: Cortesía redes sociales)

Los investigadores buscan determinar si el sospechoso participó en la planificación o ejecución del homicidio, así como establecer si otras personas estuvieron involucradas.

El caso se suma a las preocupaciones por la seguridad de quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte privado, una actividad que implica desplazamientos constantes por diferentes sectores de la ciudad y contacto con usuarios cuya identidad no siempre conocen previamente.

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La investigación también pretende establecer si el crimen responde a un hecho aislado o si guarda relación con otras actividades delictivas atribuidas a integrantes de estructuras criminales que operan en la capital.

Además del asesinato de la joven conductora, la DPI trabaja para determinar si alias «El Renco» estaría relacionado con otros homicidios de personas que prestaban servicios de transporte mediante plataformas digitales.

Las autoridades consideran necesario analizar las circunstancias de cada caso, los posibles móviles y los indicios recopilados para establecer si existen conexiones entre los hechos.

Durante los allanamientos, los agentes reportaron el hallazgo de armas de fuego y otros indicios que serán examinados. (Foto: Cortesía redes sociales)

Durante los dos allanamientos realizados en la colonia Altos de la Divanna, los agentes reportaron el hallazgo de armas de fuego y otros indicios que serán sometidos a los análisis correspondientes.

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Los investigadores deberán determinar si las armas u otros elementos encontrados guardan relación con los homicidios bajo investigación o con los demás delitos que se atribuyen al detenido.

La Policía también mantiene abiertas las diligencias para identificar a posibles colaboradores y establecer si los hechos investigados fueron ejecutados por una misma estructura o por personas que actuaban de manera coordinada.

La eventual vinculación del sospechoso con otros crímenes dependerá de los resultados de las pesquisas y de las pruebas que puedan incorporarse a los expedientes judiciales.

Tras la captura, el caso deberá avanzar por las instancias judiciales correspondientes para que las autoridades competentes conozcan los señalamientos y determinen las medidas que procedan conforme a la ley.

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La orden judicial que motivó la detención está relacionada con los delitos de asesinato, robo de vehículo con violencia y asociación terrorista.