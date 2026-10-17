Honduras bajo alerta verde: lluvias y tormentas amenazan al Distrito Central y Lago de Yojoa

Las precipitaciones previstas para Honduras podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables. (Foto: Redes sociales)

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Las lluvias que afectan a Honduras mantienen en vigilancia a las autoridades de protección civil, ante el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en sectores vulnerables.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la alerta verde para las zonas aledañas al Lago de Yojoa y el Distrito Central, en Francisco Morazán, debido a las condiciones de humedad y las precipitaciones previstas para las próximas horas.

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La institución emitió el boletín número 045-2026 el viernes 16 de octubre, con una vigencia de 48 horas a partir de las 9:00 de la noche de esa jornada. La medida busca que la población adopte precauciones ante posibles incidentes relacionados con el aumento de las lluvias.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los comunicados oficiales, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas donde el terreno presenta condiciones de vulnerabilidad.

Una vaguada en superficie y los remanentes de una onda tropical favorecerán las lluvias durante este sábado 17 de octubre. (FOTO: Proceso HN)

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una vaguada en superficie, combinada con los remanentes de una onda tropical, favorecerá la formación de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en gran parte del país.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este sábado 17 de octubre, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

Las regiones noroccidental, occidental, central y sur figuran entre las zonas donde se esperan los mayores acumulados de lluvia. Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de inundaciones repentinas, particularmente en lugares donde el agua suele acumularse o donde los ríos y quebradas aumentan rápidamente su caudal.

El meteorólogo de Cenaos, Mario Centeno Paz, explicó que la vaguada mantendrá su influencia sobre el territorio hondureño y favorecerá las precipitaciones desde el noroccidente hasta la región sur.

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Cenaos pronosticó chubascos de intensidad débil a moderada acompañados de actividad eléctrica en varias regiones del país. (FOTO: La Prensa)

Aunque se prevén tormentas eléctricas, el especialista indicó que los chubascos serían de intensidad leve a moderada y descartó la presencia de temporales destructivos o lluvias severas durante la jornada, según el pronóstico citado.

No obstante, las autoridades mantienen las advertencias preventivas debido a que incluso las precipitaciones moderadas pueden generar situaciones peligrosas en áreas vulnerables, sobre todo cuando existe saturación del suelo o un incremento repentino del caudal de las fuentes de agua.

Ante la persistencia de las lluvias, Copeco hizo un llamado a la población para que evite exponerse a corrientes de agua y tome medidas preventivas en sus viviendas y comunidades.

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Entre las principales recomendaciones figura no cruzar ríos, quebradas, vados ni riachuelos cuando presenten un aumento en su caudal, aunque el nivel del agua parezca manejable.

La institución también pidió limpiar cunetas, tragantes y alcantarillas para facilitar el drenaje del agua y reducir las posibilidades de inundación en calles, patios y viviendas.

Las regiones noroccidental, occidental, central y sur figuran entre las zonas con mayores probabilidades de acumulación de lluvia. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Durante las tormentas eléctricas, las personas deben alejarse de las fuentes de agua y buscar refugio en lugares seguros. Asimismo, se recomienda evitar permanecer debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan caer o representar un peligro.

En las zonas donde se presenten deslizamientos, inundaciones u otras situaciones que amenacen a las familias, las autoridades instaron a seguir las instrucciones de los organismos de primera respuesta y evacuar cuando sea necesario.

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La alerta verde representa un llamado preventivo para que la población permanezca vigilante ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Mientras las precipitaciones representan un riesgo para las comunidades vulnerables, también han tenido efectos favorables en las reservas hídricas del Distrito Central, según la información proporcionada por el especialista de Cenaos.

Las lluvias registradas durante los últimos días han contribuido a mejorar la disponibilidad de agua, un aspecto relevante para Tegucigalpa y Comayagüela, donde las reservas de las represas son fundamentales para el abastecimiento de la población.