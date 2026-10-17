Honduras

Honduras bajo alerta verde: lluvias y tormentas amenazan al Distrito Central y Lago de Yojoa

Una vaguada y los remanentes de una onda tropical mantendrán las precipitaciones en gran parte del territorio hondureño, con mayor intensidad en las regiones noroccidental, occidental, central y sur

Las precipitaciones previstas para Honduras podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables. (Foto: Redes sociales)
Las precipitaciones previstas para Honduras podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables. (Foto: Redes sociales)
Guardar

Las lluvias que afectan a Honduras mantienen en vigilancia a las autoridades de protección civil, ante el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en sectores vulnerables.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la alerta verde para las zonas aledañas al Lago de Yojoa y el Distrito Central, en Francisco Morazán, debido a las condiciones de humedad y las precipitaciones previstas para las próximas horas.

PUBLICIDAD

La institución emitió el boletín número 045-2026 el viernes 16 de octubre, con una vigencia de 48 horas a partir de las 9:00 de la noche de esa jornada. La medida busca que la población adopte precauciones ante posibles incidentes relacionados con el aumento de las lluvias.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los comunicados oficiales, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas donde el terreno presenta condiciones de vulnerabilidad.

Una vaguada en superficie y los remanentes de una onda tropical favorecerán las lluvias durante este sábado 17 de octubre. (FOTO: Proceso HN)
Una vaguada en superficie y los remanentes de una onda tropical favorecerán las lluvias durante este sábado 17 de octubre. (FOTO: Proceso HN)

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una vaguada en superficie, combinada con los remanentes de una onda tropical, favorecerá la formación de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en gran parte del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este sábado 17 de octubre, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

Las regiones noroccidental, occidental, central y sur figuran entre las zonas donde se esperan los mayores acumulados de lluvia. Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de inundaciones repentinas, particularmente en lugares donde el agua suele acumularse o donde los ríos y quebradas aumentan rápidamente su caudal.

El meteorólogo de Cenaos, Mario Centeno Paz, explicó que la vaguada mantendrá su influencia sobre el territorio hondureño y favorecerá las precipitaciones desde el noroccidente hasta la región sur.

Cenaos pronosticó chubascos de intensidad débil a moderada acompañados de actividad eléctrica en varias regiones del país. (FOTO: La Prensa)
Cenaos pronosticó chubascos de intensidad débil a moderada acompañados de actividad eléctrica en varias regiones del país. (FOTO: La Prensa)

Aunque se prevén tormentas eléctricas, el especialista indicó que los chubascos serían de intensidad leve a moderada y descartó la presencia de temporales destructivos o lluvias severas durante la jornada, según el pronóstico citado.

No obstante, las autoridades mantienen las advertencias preventivas debido a que incluso las precipitaciones moderadas pueden generar situaciones peligrosas en áreas vulnerables, sobre todo cuando existe saturación del suelo o un incremento repentino del caudal de las fuentes de agua.

Ante la persistencia de las lluvias, Copeco hizo un llamado a la población para que evite exponerse a corrientes de agua y tome medidas preventivas en sus viviendas y comunidades.

Entre las principales recomendaciones figura no cruzar ríos, quebradas, vados ni riachuelos cuando presenten un aumento en su caudal, aunque el nivel del agua parezca manejable.

La institución también pidió limpiar cunetas, tragantes y alcantarillas para facilitar el drenaje del agua y reducir las posibilidades de inundación en calles, patios y viviendas.

Las regiones noroccidental, occidental, central y sur figuran entre las zonas con mayores probabilidades de acumulación de lluvia. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Las regiones noroccidental, occidental, central y sur figuran entre las zonas con mayores probabilidades de acumulación de lluvia. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Durante las tormentas eléctricas, las personas deben alejarse de las fuentes de agua y buscar refugio en lugares seguros. Asimismo, se recomienda evitar permanecer debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan caer o representar un peligro.

En las zonas donde se presenten deslizamientos, inundaciones u otras situaciones que amenacen a las familias, las autoridades instaron a seguir las instrucciones de los organismos de primera respuesta y evacuar cuando sea necesario.

La alerta verde representa un llamado preventivo para que la población permanezca vigilante ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Mientras las precipitaciones representan un riesgo para las comunidades vulnerables, también han tenido efectos favorables en las reservas hídricas del Distrito Central, según la información proporcionada por el especialista de Cenaos.

Las lluvias registradas durante los últimos días han contribuido a mejorar la disponibilidad de agua, un aspecto relevante para Tegucigalpa y Comayagüela, donde las reservas de las represas son fundamentales para el abastecimiento de la población.

Temas Relacionados

HondurasLluviasalerta verderiesgosDistrito CentralLago de Yojoa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Honduras estudia el modelo carcelario salvadoreño tras una visita al CECOT

La comitiva liderada por Tomás Zambrano recorrió el penal salvadoreño y revisó tecnología, vigilancia y gestión de internos vinculados a estructuras delictivas, con el objetivo de adaptar medidas al país vecino

El Congreso de Honduras estudia el modelo carcelario salvadoreño tras una visita al CECOT

Congreso Nacional en Honduras anuncia reformas de seguridad inspiradas en El Salvador

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que Honduras intercambia experiencias con El Salvador para estudiar reformas penales, restricciones a beneficios penitenciarios y nuevas instalaciones para recluir a personas vinculadas con maras y pandillas

Congreso Nacional en Honduras anuncia reformas de seguridad inspiradas en El Salvador

Policía muere al intentar impedir un asalto en un autolote en Honduras

Las cámaras de seguridad de un negocio en el bulevar Kuwait captaron el momento en que Otoniel Pastor García se enfrentó a presuntos asaltantes y recibió varios disparos por la espalda cuando intentaba impedir que escaparan

Policía muere al intentar impedir un asalto en un autolote en Honduras

Dos niños entran a cortar lichas y terminan heridos tras ataque de pitbulls en Honduras

Dos niños resultaron heridos tras ingresar a una propiedad privada en la colonia Los Pinos, en La Ceiba, Atlántida, para cortar lichas, sin advertir que en el terreno había perros de raza pitbull

Dos niños entran a cortar lichas y terminan heridos tras ataque de pitbulls en Honduras

Honduras: Protesta campesina por alto costo de vida bloquea puente y Policía lanza gases lacrimógenos

El bloqueo del puente de Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro, provocó largas filas de vehículos desde las 5:00 de la mañana, mientras campesinos exigían frenar las alzas a los combustibles y la energía eléctrica, además de cambios en las políticas agroindustriales.

Honduras: Protesta campesina por alto costo de vida bloquea puente y Policía lanza gases lacrimógenos

TECNO

El ambicioso plan de Elon Musk para que SpaceX lance varios cohetes Starship al día y conquistar el espacio

El ambicioso plan de Elon Musk para que SpaceX lance varios cohetes Starship al día y conquistar el espacio

Google reduce hasta 40 veces los errores que dificultan el desarrollo de computadoras cuánticas

Una startup lanzó una IA que mira varias veces la misma imagen antes de responder

Los agentes de IA prometían hacer compras y reservas: las empresas les cierran la puerta

Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para la cocina que resume recetas de internet

ENTRETENIMIENTO

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

MUNDO

Los impactantes videos de los saqueos y disturbios que sacudieron a Francia

Los impactantes videos de los saqueos y disturbios que sacudieron a Francia

Disturbios en Francia: los manifestantes incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges

Emmanuel Macron advirtió que los autores de las violentas protestas en Francia “serán perseguidos y castigados”

Rumania interceptó y derribó dos drones en su espacio aéreo sobre el mar Negro

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos clínicos” para que el papa suspenda su gira por América Latina