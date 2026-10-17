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Honduras: Juan Orlando Hernández busca eliminar alerta migratoria mientras la CSJ asigna juez para una investigación del MP

La Corte Suprema de Justicia atenderá dos solicitudes judiciales: una presentada por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para suspender una alerta migratoria vigente desde 2022 y otra relacionada con una investigación cuya naturaleza no ha sido revelada.

Juan Orlando Hernández busca que se suspenda una alerta migratoria que permanece vigente desde abril de 2022 (Foto: EFE/Gustavo Amador)
Juan Orlando Hernández busca que se suspenda una alerta migratoria que permanece vigente desde abril de 2022 (Foto: EFE/Gustavo Amador)
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras designó a dos jueces naturales para atender solicitudes vinculadas con el expresidente Juan Orlando Hernández y con diligencias preparatorias requeridas en una investigación del Ministerio Público (MP), informó el director de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte.

Las designaciones responden a dos peticiones recibidas por el órgano judicial en septiembre y que requieren la intervención de jueces naturales para resolver los planteamientos presentados.

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Una de ellas busca suspender la alerta migratoria que permanece vigente contra Hernández desde abril de 2022, mientras que la segunda está relacionada con actuaciones judiciales solicitadas en el marco de una investigación fiscal.

Duarte explicó que el pleno de la CSJ fue convocado para conocer ambas solicitudes y determinar las designaciones correspondientes, de acuerdo con las competencias que tiene el máximo tribunal en este tipo de procedimientos.

Los casos tienen alcances diferentes, pero ambos requieren una decisión judicial para que las solicitudes puedan ser examinadas conforme a la legislación hondureña.

El proceso de extradición de Juan Orlando Hernández fue uno de los antecedentes judiciales que determinan la competencia de la CSJ. (Foto: REUTERS/Fredy Rodríguez)
El proceso de extradición de Juan Orlando Hernández fue uno de los antecedentes judiciales que determinan la competencia de la CSJ. (Foto: REUTERS/Fredy Rodríguez)

La primera solicitud está relacionada con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, cuya defensa pidió suspender la alerta migratoria que permanece vigente desde abril de 2022, derivada del proceso de extradición al que fue sometido.

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De acuerdo con Duarte, la petición fue recibida por el Poder Judicial el 25 de septiembre. Debido a que el procedimiento de extradición del exmandatario fue conocido por un juez natural de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a ese órgano designar al juez que deberá resolver la nueva solicitud.

El funcionario explicó que la intervención de la CSJ obedece a los antecedentes judiciales del caso y a las competencias establecidas para atender peticiones relacionadas con procesos de extradición.

La designación permitirá que un juez conozca los argumentos presentados por la defensa y determine si procede la suspensión de la alerta migratoria.

La segunda petición fue recibida el 29 de septiembre y está relacionada con la designación de un juez natural para atender audiencias preparatorias solicitadas en una investigación que desarrolla el Ministerio Público.

La defensa del expresidente hondureño presentó la solicitud para suspender la medida migratoria el 25 de septiembre. (FOTO: Proceso HN)
La defensa del expresidente hondureño presentó la solicitud para suspender la medida migratoria el 25 de septiembre. (FOTO: Proceso HN)

Sin embargo, el Poder Judicial no proporcionó información sobre la naturaleza del caso, las personas involucradas ni los hechos que están bajo investigación.

Duarte señaló que, al tratarse de diligencias preparatorias vinculadas con una investigación en curso, no es posible ampliar los detalles sobre el contenido de la solicitud fiscal.

“Al ser diligencias preparatorias tienen que ver con el proceso investigativo y en ese sentido pues no podemos ahondar, en relación a lo que ha sido solicitado ni sobre qué tipo de investigación es la que está realizando”, manifestó el portavoz.

El funcionario también aclaró que desconoce si el expediente se encuentra bajo reserva. No obstante, indicó que el Poder Judicial debe mantener la prudencia al referirse a asuntos que todavía están en etapa investigativa.

La falta de información pública impide establecer, por el momento, si la investigación involucra a funcionarios, empresarios u otras personas, así como determinar los posibles delitos que podrían estar bajo análisis.

El Poder Judicial evitó ofrecer detalles sobre el expediente fiscal debido a que las actuaciones se encuentran en etapa investigativa. (Foto: Archivo)
El Poder Judicial evitó ofrecer detalles sobre el expediente fiscal debido a que las actuaciones se encuentran en etapa investigativa. (Foto: Archivo)

Duarte precisó que la función de la Corte Suprema de Justicia consiste en designar al juez natural que deberá conocer cada petición y, en el caso de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, determinar si se autoriza o no lo requerido por la Fiscalía.

El procedimiento no significa que el pleno de la CSJ deba revelar el contenido de la investigación ni que la designación de un juez implique una conclusión sobre la responsabilidad de las personas que pudieran estar relacionadas con el expediente.

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