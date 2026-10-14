Triple homicidio en Honduras: matan a dos hombres y una mujer en Ocotepeque

Un presunto intento de llevarse por la fuerza a una joven habría desencadenado el triple crimen, según las primeras versiones del caso. (Foto: Redes sociales)

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Un intento de llevarse por la fuerza a una joven habría desencadenado un en el occidente de Honduras. Tres personas murieron a balazos este martes en la aldea Las Vegas, en el municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque, en un hecho que ahora se encuentra bajo investigación de las autoridades.

Las víctimas son dos hombres y una mujer, cuyos nombres y edades no habían sido confirmados al momento de la publicación de los primeros reportes. El caso ha generado preocupación en esta comunidad, donde los investigadores buscan reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias del ataque.

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De acuerdo con la información preliminar divulgada, el presunto responsable sería un hombre conocido con el alias de “El Abuelo”, quien supuestamente recibía alojamiento y alimentación de las personas que habrían sido atacadas.

Esta relación previa forma parte de los datos que han trascendido sobre el caso, aunque deberá ser contrastada durante las diligencias correspondientes.

Las primeras versiones apuntan a que el sospechoso habría intentado llevarse por la fuerza a una joven identificada como Yenifer Elizabeth Sosa Polanco.

El hombre señalado como sospechoso es conocido con el alias de “El Abuelo”, de acuerdo con información preliminar que aún debe ser verificada por las autoridades. (Foto: Redes sociales)

Según esa información, tres integrantes del hogar habrían tratado de impedirlo y, en medio de la situación, el hombre presuntamente les disparó.

La versión preliminar sitúa el intento de llevarse a la joven como un posible desencadenante de la agresión. Sin embargo, todavía se requiere esclarecer cómo se desarrollaron los hechos, qué ocurrió antes del tiroteo y cuáles fueron las circunstancias específicas en las que las tres personas perdieron la vida.

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Hasta el momento, la información disponible no permite establecer de manera concluyente el móvil del crimen ni confirmar judicialmente la participación del hombre señalado.

Por ello, los datos sobre el supuesto responsable y la secuencia del ataque deben entenderse como parte de las primeras versiones, no como hechos determinados por una sentencia.

La identificación de las víctimas será fundamental para que las autoridades puedan avanzar en las diligencias y brindar información confirmada a sus familiares. Mientras tanto, el caso permanece marcado por interrogantes sobre las circunstancias que rodearon el hecho violento.

El asesinato de las tres personas en La Labor vuelve a colocar la violencia armada en el centro de la atención en el departamento de Ocotepeque.

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Yenifer Elizabeth Sosa Polanco es la joven que habría sido objeto de un presunto intento de llevársela por la fuerza antes del ataque armado. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante el presunto intento de llevarse a la joven, verificar los testimonios disponibles y establecer si existen elementos que vinculen al sospechoso con las muertes.

Dos de las víctimas quedaron tendidas en el corredor de la vivienda, mientras que el tercer cuerpo fue encontrado en la parte superior del inmueble. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) se desplazaron hasta el lugar para resguardar la escena del crimen y realizar las primeras diligencias investigativas.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las identidades de las víctimas ni los posibles móviles del hecho.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el país muere un promedio de seis personas al día en hechos violentos, una cifra que refleja la persistencia de la inseguridad y el impacto de la criminalidad.

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Las autoridades deberán determinar si el triple crimen está relacionado con conflictos previos u otras actividades delictivas, mientras avanzan las investigaciones.