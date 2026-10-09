Fuerzas Armadas de Honduras buscan aumentar número de militares para ampliar capacidad de respuesta

El aumento de militares dependerá de la disponibilidad de recursos presupuestarios, según explicó el alto mando de la institución (Foto: Policia Militar de Honduras)

Guardar

Las Fuerzas Armadas de Honduras buscan ampliar el número de efectivos disponibles para responder a las diferentes emergencias, operaciones y situaciones que requieren presencia militar en distintos puntos del territorio nacional, informó el jefe de la institución, Benjamín Valerio.

La propuesta ya fue presentada al presidente de la República y contempla un plan para fortalecer el recurso humano de las Fuerzas Armadas, aunque su ejecución estará condicionada a la disponibilidad de fondos dentro del presupuesto nacional.

PUBLICIDAD

“Ya tenemos un plan con el presidente, se le presentó un plan tanto en el Congreso Nacional y recordemos que eso pasa por un presupuesto para poder fortalecer la parte de personal en nuestras Fuerzas Armadas”, explicó Valerio al referirse a la iniciativa.

El jefe castrense señaló que la necesidad de incrementar los efectivos responde a los diferentes requerimientos que enfrenta la institución en el territorio hondureño. Una mayor cantidad de elementos permitiría distribuir mejor al personal y reforzar la capacidad operativa en las zonas donde se necesita intervención o apoyo militar.

El jefe de las Fuerzas Armadas, Benjamín Valerio, presentó la propuesta de fortalecimiento del personal ante las autoridades correspondientes. (Foto Cortesía: FFAA)

El incremento planteado por las autoridades militares tendría como uno de sus principales objetivos ampliar la capacidad de respuesta ante las situaciones que demandan presencia de las Fuerzas Armadas, tanto en operaciones de seguridad como en labores de apoyo a la población.

PUBLICIDAD

La institución mantiene participación en diferentes tareas que requieren despliegue de personal en distintas regiones del país. Por ello, el alto mando considera necesario contar con una cantidad de efectivos que permita atender simultáneamente los requerimientos que surgen en diferentes sectores.

Valerio explicó que la propuesta no se limita únicamente a incorporar nuevos elementos, sino que requiere una planificación presupuestaria que permita cubrir los costos asociados al crecimiento del personal militar.

Entre estos recursos se encuentran las necesidades propias de la institución para garantizar que los efectivos puedan desarrollar sus funciones y cumplir con las operaciones asignadas en el territorio nacional.

PUBLICIDAD

La Policía Militar del Orden Público también forma parte del planteamiento, debido a las necesidades de personal para desarrollar sus operaciones. (Foto: Archivo)

El planteamiento también incluye las necesidades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), unidad que participa en diferentes operaciones de seguridad y requiere contar con suficientes efectivos para atender los requerimientos que se presentan.

La disponibilidad de personal constituye uno de los factores que determina la capacidad de despliegue de las unidades militares. En ese sentido, el aumento propuesto permitiría reforzar las operaciones y ampliar la presencia institucional en los lugares donde sea solicitada.

Sin embargo, el jefe de las Fuerzas Armadas reconoció que concretar el incremento dependerá del proceso presupuestario, por lo que la propuesta deberá contar con los recursos económicos necesarios para su ejecución.

PUBLICIDAD

La iniciativa deberá avanzar en las instancias correspondientes antes de que pueda materializarse la incorporación de nuevos elementos. Esto implica que el fortalecimiento del personal está sujeto a las decisiones que se adopten en materia de asignación de recursos públicos.

El Congreso Nacional deberá participar en el proceso presupuestario relacionado con los recursos destinados al fortalecimiento del personal militar. (Foto: Archivo)

Además de plantear un incremento en el número de efectivos, Valerio destacó que las Fuerzas Armadas ya recibieron recientemente un aumento destinado al personal militar, una medida que, según afirmó, ha tenido un impacto positivo dentro de la institución.

“Gracias a la voluntad del señor presidente las Fuerzas Armadas tuvieron un aumento a nivel de todo el personal y eso viene a mejorar la moral”, manifestó el jefe castrense.

PUBLICIDAD

De acuerdo con sus declaraciones, la mejora en las condiciones económicas del personal representa un factor importante para los miembros de la institución y forma parte del proceso de fortalecimiento que se busca impulsar.

Ahora, el siguiente objetivo consiste en aumentar la cantidad de militares disponibles para ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, el alto mando militar mantiene como prioridad fortalecer el personal y garantizar una mayor capacidad de respuesta ante las diferentes necesidades que surgen en Honduras.