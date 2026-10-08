Honduras: accidente entre autobús y camión deja un muerto y al menos 15 heridos

Los bomberos realizaron maniobras de rescate vehicular para extraer el cuerpo de Orlando Zavala Maldonado, atrapado en la estructura del camión.

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Un muerto y al menos 15 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este jueves en el sector de Guaymitas, municipio de El Progreso, Yoro, luego de que un autobús de transporte interurbano y un camión colisionaran en la carretera CA-13.

El percance movilizó a equipos de emergencia y cuerpos de socorro, que trabajaron durante la madrugada para atender a los pasajeros afectados, trasladar a los lesionados a un centro asistencial y recuperar el cuerpo de la persona que quedó atrapada en uno de los vehículos.

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La víctima mortal fue identificada como Orlando Zavala Maldonado, de 50 años, quien viajaba como acompañante en el camión involucrado en el accidente.

Atrapado entre la estructura del camión

De acuerdo con el reporte preliminar de los cuerpos de socorro, el impacto fue de tal magnitud que ambos automotores sufrieron daños considerables.

Zavala Maldonado quedó atrapado entre la estructura metálica del camión tras la colisión. Los bomberos tuvieron que realizar maniobras de rescate vehicular y extracción para recuperar el cuerpo.

Las labores se desarrollaron mientras otros equipos atendían simultáneamente a las personas que resultaron heridas.

El hecho generó una movilización de distintas instituciones de emergencia, debido al número de personas afectadas y a la necesidad de trasladar a varios pacientes hacia centros hospitalarios.

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Uno de los vehículos involucrados es un autobús perteneciente a la empresa COTRAIPBAL, que cubre la ruta entre Trujillo y Tegucigalpa. El otro es el camión en el que viajaba la víctima mortal.

Las circunstancias exactas que provocaron la colisión deberán ser determinadas por las autoridades. Las primeras evaluaciones se concentran en establecer cómo ocurrió el impacto y las condiciones en las que circulaban ambos vehículos.

El accidente ocurrió sobre la CA-13, una de las principales carreteras de conexión de la zona norte y caribeña de Honduras.

Entre las personas trasladadas para recibir atención médica hay varios menores de edad. Una de ellas es Yohana Cardoza Erazo, de 3 años, quien sufrió una herida abierta en el muslo izquierdo. También fue atendida Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años, con una herida abierta en la zona frontal de la cabeza.

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La presencia de menores entre los afectados llevó a los equipos de emergencia a priorizar su atención y traslado.

Primeros auxilios

Entre los heridos figura Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años, con un trauma en el muslo izquierdo. Pedro Elvir, de 42 años, presentó una fractura en el tobillo izquierdo y múltiples heridas. Odely Mejía, de 48 años, tenía posibles fracturas en la cadera y una herida abierta en la cabeza. Evelyn Escobar, de 17 años, sufrió una herida abierta en el labio. Nelson Alonso Rosales Alonso, de 43 años, padeció una contusión en la cadera izquierda.

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Una colisión entre un autobús de transporte interurbano y un camión en la carretera CA-13 dejó un saldo de un fallecido y al menos 15 heridos.

Estos son algunos de los pacientes identificados en el reporte preliminar. La cantidad de afectados podría variar conforme las autoridades completen la evaluación de quienes viajaban en los vehículos involucrados.

El Sistema Nacional de Emergencias 911 movilizó cinco ambulancias para apoyar la respuesta al accidente y facilitar el traslado de los lesionados. Varias de las víctimas fueron llevadas al Hospital de El Progreso, donde recibieron atención de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

La respuesta incluyó además las labores de extracción realizadas por los bomberos, quienes utilizaron técnicas de rescate vehicular para liberar a la persona atrapada en el camión.

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El Sistema Nacional de Emergencias 911 movilizó cinco ambulancias para trasladar a los lesionados hacia el Hospital de El Progreso.

Investigación sobre las causas

El accidente ocurrió en una jornada en que las condiciones meteorológicas representan un riesgo adicional en las carreteras del país. Las lluvias registradas en distintas regiones de Honduras pueden provocar pavimento mojado, reducción de visibilidad y menor adherencia de los vehículos. A esto se suma el riesgo de derrumbes y deslizamientos en sectores vulnerables, especialmente en carreteras que atraviesan zonas montañosas.

Ante ese panorama, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia prudente entre vehículos, utilizar las luces cuando la visibilidad lo requiera y extremar las precauciones en los tramos afectados por las precipitaciones.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias que provocaron el choque entre el autobús y el camión. El estado de la carretera, las condiciones climáticas, la visibilidad, la velocidad y las maniobras de los conductores son algunos de los elementos que se considerarán durante las investigaciones.

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