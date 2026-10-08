Honduras

Honduras: accidente entre autobús y camión deja un muerto y al menos 15 heridos

El autobús cubría la ruta Trujillo-Tegucigalpa e impacto con un camión durante la madrugada de este jueves en la carretera CA-13, a la altura del El Progreso, Yoro

Las precipitaciones en la zona generaron condiciones de riesgo por pavimento mojado y la reducción en la visibilidad de los conductores.
Los bomberos realizaron maniobras de rescate vehicular para extraer el cuerpo de Orlando Zavala Maldonado, atrapado en la estructura del camión.
Guardar

Un muerto y al menos 15 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este jueves en el sector de Guaymitas, municipio de El Progreso, Yoro, luego de que un autobús de transporte interurbano y un camión colisionaran en la carretera CA-13.

El percance movilizó a equipos de emergencia y cuerpos de socorro, que trabajaron durante la madrugada para atender a los pasajeros afectados, trasladar a los lesionados a un centro asistencial y recuperar el cuerpo de la persona que quedó atrapada en uno de los vehículos.

PUBLICIDAD

La víctima mortal fue identificada como Orlando Zavala Maldonado, de 50 años, quien viajaba como acompañante en el camión involucrado en el accidente.

Atrapado entre la estructura del camión

De acuerdo con el reporte preliminar de los cuerpos de socorro, el impacto fue de tal magnitud que ambos automotores sufrieron daños considerables.

Zavala Maldonado quedó atrapado entre la estructura metálica del camión tras la colisión. Los bomberos tuvieron que realizar maniobras de rescate vehicular y extracción para recuperar el cuerpo.

Las labores se desarrollaron mientras otros equipos atendían simultáneamente a las personas que resultaron heridas.

El hecho generó una movilización de distintas instituciones de emergencia, debido al número de personas afectadas y a la necesidad de trasladar a varios pacientes hacia centros hospitalarios.

PUBLICIDAD

Uno de los vehículos involucrados es un autobús perteneciente a la empresa COTRAIPBAL, que cubre la ruta entre Trujillo y Tegucigalpa. El otro es el camión en el que viajaba la víctima mortal.

Las circunstancias exactas que provocaron la colisión deberán ser determinadas por las autoridades. Las primeras evaluaciones se concentran en establecer cómo ocurrió el impacto y las condiciones en las que circulaban ambos vehículos.

El accidente ocurrió sobre la CA-13, una de las principales carreteras de conexión de la zona norte y caribeña de Honduras.

Entre las personas trasladadas para recibir atención médica hay varios menores de edad. Una de ellas es Yohana Cardoza Erazo, de 3 años, quien sufrió una herida abierta en el muslo izquierdo. También fue atendida Ruth Suyapa Cardoza Erazo, de 9 años, con una herida abierta en la zona frontal de la cabeza.

La presencia de menores entre los afectados llevó a los equipos de emergencia a priorizar su atención y traslado.

Primeros auxilios

Entre los heridos figura Angélica María Erazo Castellanos, de 36 años, con un trauma en el muslo izquierdo. Pedro Elvir, de 42 años, presentó una fractura en el tobillo izquierdo y múltiples heridas. Odely Mejía, de 48 años, tenía posibles fracturas en la cadera y una herida abierta en la cabeza. Evelyn Escobar, de 17 años, sufrió una herida abierta en el labio. Nelson Alonso Rosales Alonso, de 43 años, padeció una contusión en la cadera izquierda.

Las precipitaciones en la zona generaron condiciones de riesgo por pavimento mojado y la reducción en la visibilidad de los conductores.
Una colisión entre un autobús de transporte interurbano y un camión en la carretera CA-13 dejó un saldo de un fallecido y al menos 15 heridos.

Estos son algunos de los pacientes identificados en el reporte preliminar. La cantidad de afectados podría variar conforme las autoridades completen la evaluación de quienes viajaban en los vehículos involucrados.

El Sistema Nacional de Emergencias 911 movilizó cinco ambulancias para apoyar la respuesta al accidente y facilitar el traslado de los lesionados. Varias de las víctimas fueron llevadas al Hospital de El Progreso, donde recibieron atención de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

La respuesta incluyó además las labores de extracción realizadas por los bomberos, quienes utilizaron técnicas de rescate vehicular para liberar a la persona atrapada en el camión.

Las precipitaciones en la zona generaron condiciones de riesgo por pavimento mojado y la reducción en la visibilidad de los conductores.
El Sistema Nacional de Emergencias 911 movilizó cinco ambulancias para trasladar a los lesionados hacia el Hospital de El Progreso.

Investigación sobre las causas

El accidente ocurrió en una jornada en que las condiciones meteorológicas representan un riesgo adicional en las carreteras del país. Las lluvias registradas en distintas regiones de Honduras pueden provocar pavimento mojado, reducción de visibilidad y menor adherencia de los vehículos. A esto se suma el riesgo de derrumbes y deslizamientos en sectores vulnerables, especialmente en carreteras que atraviesan zonas montañosas.

Ante ese panorama, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia prudente entre vehículos, utilizar las luces cuando la visibilidad lo requiera y extremar las precauciones en los tramos afectados por las precipitaciones.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias que provocaron el choque entre el autobús y el camión. El estado de la carretera, las condiciones climáticas, la visibilidad, la velocidad y las maniobras de los conductores son algunos de los elementos que se considerarán durante las investigaciones.

Temas Relacionados

HondurasautobusmuertoheridosEl Progreso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joven muere al caer de un árbol mientras realizaba labores de poda en Honduras

El accidente ocurrió en el desvío hacia la comunidad de San Bernardo, donde Johan Méndez Martínez se encontraba trabajando en las alturas cuando, por circunstancias que todavía no han sido determinadas, perdió el equilibrio y cayó de manera repentina al suel

Joven muere al caer de un árbol mientras realizaba labores de poda en Honduras

Honduras: policía busca declarar terroristas a grupos vinculados con la última masacre ocurrida

Las autoridades anunciaron que solicitará la declaratoria para estructuras criminales que operan en la zona fronteriza con Guatemala y que estarían relacionadas con hechos violentos como la masacre registrada en Quimistán, Santa Bárbara

Honduras: policía busca declarar terroristas a grupos vinculados con la última masacre ocurrida

Hondureños abarrotan El Amatillo para viajar a El Salvador durante el feriado Morazánico

El movimiento de viajeros aumentó considerablemente en la aduana El Amatillo, donde cientos de hondureños realizaron trámites migratorios para salir del país y aprovechar el feriado de la Semana Morazánica en territorio salvadoreño

Hondureños abarrotan El Amatillo para viajar a El Salvador durante el feriado Morazánico

Honduras: Bomberos intensifican búsqueda de cuatro turistas desaparecidos en el Lago de Yojoa

Equipos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda en el Lago de Yojoa

Honduras: Bomberos intensifican búsqueda de cuatro turistas desaparecidos en el Lago de Yojoa

Honduras participa en encuentro técnico de observadores para conocer sus sistemas electorales

Mientras Brasil, Perú y Paraguay celebraban sus respectivos procesos electorales, Honduras participó con representantes del Consejo Nacional Electoral en misiones internacionales de observación

Honduras participa en encuentro técnico de observadores para conocer sus sistemas electorales

TECNO

Guía para generar imágenes de Las Guerreras K-pop como soldadas de Freezer

Guía para generar imágenes de Las Guerreras K-pop como soldadas de Freezer

Google recurrirá a la energía nuclear para alimentar sus centros de datos de IA

Amazon presentó sus primeras tablets con Android y acceso total a Google Play

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este día

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

ENTRETENIMIENTO

La pérdida millonaria de 'Digger' para Warner Bros: el fracaso comercial más grande en la carrera de Tom Cruise

La pérdida millonaria de 'Digger' para Warner Bros: el fracaso comercial más grande en la carrera de Tom Cruise

“Glee ocupa un lugar muy especial en mi corazón”: Lea Michele se refirió a la posibilidad de volver a la serie en su reinicio

Liam Gallagher asegura que Oasis “puso de nuevo en el mapa” a los Beatles

La hija de Halle Berry niega que la actriz haya abusado de Maceo: "Las acusaciones son completamente incompatibles con la mamá que conozco”

Cuál es el valor de venta de la antigua propiedad de Charles Chaplin en Beverly Hills y qué incluye

MUNDO

La Unión Europea exigió el desarme del grupo terrorista Hezbollah para que el Líbano recupere el control territorial

La Unión Europea exigió el desarme del grupo terrorista Hezbollah para que el Líbano recupere el control territorial

La colonia de pingüinos más grande del mundo está colapsando: qué indica un estudio

Los rebeldes hutíes atacaron el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita con un misil balístico que provocó la suspensión de vuelos

El copiloto extremista del vuelo a Tel Aviv de Flydubai había publicado miles de mensajes sexistas y misóginos en redes sociales

Alemania bloquea la compra de una empresa a la china COSCO por riesgos para las cadenas de suministro