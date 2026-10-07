Honduras

Embalse Los Laureles podría alcanzar el 80 % de su capacidad por lluvias de la Semana Morazánica en Honduras

El panorama más favorable se registra en Los Laureles, que actualmente almacena el 58.33 % de su capacidad y podría acercarse al 80 % al finalizar esta semana, de acuerdo con las proyecciones del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

La Concepción abastece aproximadamente al 60 % de la población del Distrito Central, por lo que su recuperación resulta determinante para la capital. (FOTO: La Tribuna)
La Concepción abastece aproximadamente al 60 % de la población del Distrito Central, por lo que su recuperación resulta determinante para la capital. (FOTO: La Tribuna)
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Las represas que abastecen de agua al Distrito Central recibirán un nuevo aporte durante los próximos días, debido a las lluvias que se esperan en distintas zonas del país durante la Semana Morazánica, aunque las autoridades advierten que la recuperación todavía no garantiza el suministro para todo el año.

Francisco Argeñal, director de Cenaos, explicó que las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de lluvias principalmente durante las tardes, debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico hacia las zonas montañosas del centro, occidente y sur de Honduras.

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Este comportamiento climático podría generar precipitaciones sobre las cuencas que alimentan los sistemas de abastecimiento, permitiendo que continúe la recuperación de los niveles de almacenamiento de las principales represas que suministran agua a los habitantes de la capital.

Argeñal detalló que Los Laureles se encuentra actualmente en 58.33 % de su capacidad, mientras que la represa La Concepción registra un 29.90 %. Ambos sistemas han mostrado una recuperación producto de las lluvias registradas durante las últimas semanas.

Las proyecciones de Cenaos contemplan que La Concepción podría cerrar la temporada lluviosa entre 60 % y 70 % de almacenamiento. (FOTO: Hondudiario)
Las proyecciones de Cenaos contemplan que La Concepción podría cerrar la temporada lluviosa entre 60 % y 70 % de almacenamiento. (FOTO: Hondudiario)

Sin embargo, el funcionario explicó que existen diferencias importantes entre ambas represas. La Concepción cuenta con una cuenca de menor tamaño, pero tiene una capacidad de almacenamiento que es casi el doble de la correspondiente a Los Laureles.

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Esta característica convierte a La Concepción en un punto determinante para garantizar el abastecimiento de agua en el Distrito Central, debido a que la represa suministra aproximadamente el 60 % del agua que consume la población capitalina.

Pese a la mejoría registrada en Los Laureles, Argeñal advirtió que los niveles actuales todavía no permiten garantizar el abastecimiento durante todo el año, especialmente por la situación que presenta La Concepción.

Las proyecciones meteorológicas apuntan a que el comportamiento de las lluvias continuará favoreciendo la recuperación de los niveles de almacenamiento durante las próximas semanas.

La humedad procedente del Pacífico favorecerá lluvias vespertinas sobre las zonas montañosas del centro, occidente y sur de Honduras. (Foto: Redes sociales)
La humedad procedente del Pacífico favorecerá lluvias vespertinas sobre las zonas montañosas del centro, occidente y sur de Honduras. (Foto: Redes sociales)

No obstante, el resultado dependerá de la cantidad y distribución de las precipitaciones sobre las zonas de captación.

De acuerdo con las estimaciones de Cenaos, La Concepción podría cerrar la temporada lluviosa entre el 60 % y 70 % de su capacidad, siempre que las condiciones previstas se mantengan durante las próximas semanas.

La temporada lluviosa podría extenderse hasta finales de octubre o la primera semana de noviembre, periodo en el que las autoridades esperan que continúe el ingreso de agua a las principales fuentes que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela.

En el caso de Los Laureles, el escenario es más favorable a corto plazo. La represa podría aproximarse al 80 % de almacenamiento esta misma semana, impulsada por las precipitaciones que se esperan sobre las zonas montañosas vinculadas a su cuenca.

La temporada lluviosa podría extenderse hasta finales de octubre o la primera semana de noviembre, según las estimaciones meteorológicas. (FOTO: Proceso HN)
La temporada lluviosa podría extenderse hasta finales de octubre o la primera semana de noviembre, según las estimaciones meteorológicas. (FOTO: Proceso HN)

El comportamiento de ambas represas será determinante para la planificación del abastecimiento de agua potable en la capital, particularmente después de los bajos niveles registrados durante los meses de sequía.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de los niveles de almacenamiento para determinar cómo evolucionan las reservas.

Por ahora, las lluvias de la Semana Morazánica representan una oportunidad para fortalecer las reservas hídricas, aunque la recuperación de La Concepción continuará siendo uno de los principales retos.

La evolución de las precipitaciones durante las próximas semanas será clave para establecer si las represas logran alcanzar niveles suficientes antes del cierre de la temporada lluviosa y, con ello, mejorar las condiciones de abastecimiento de agua para los capitalinos.

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