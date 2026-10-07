Copeco extiende por 48 horas la Alerta Verde en tres zonas de Honduras

Las regiones Central, Sur y Occidental podrían registrar las lluvias de mayor intensidad durante este periodo. (Foto: COPECO)

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Las lluvias que continúan afectando a Honduras mantienen en vigilancia a las autoridades, que han identificado riesgos de inundaciones, desbordamientos y derrumbes en diferentes puntos del país. Ante este escenario, se decidió mantener medidas preventivas en tres de las principales zonas urbanas y de mayor vulnerabilidad.

Las condiciones de mayor atención se concentran en Alianza, Valle; el Distrito Central y San Pedro Sula, donde la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) decidió extender la Alerta Verde por 48 horas, luego de que las precipitaciones provocaran inundaciones en distintos sectores.

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La medida entró en vigencia este martes a las 6:00 de la tarde y permanecerá activa durante las siguientes 48 horas, periodo en el que los organismos de emergencia mantendrán vigilancia sobre posibles incidentes derivados de las lluvias.

El incremento del caudal de quebradas puede producir desbordamientos repentinos en comunidades cercanas a estos cauces. (Foto: Redes sociales)

De acuerdo con Copeco, la extensión de la alerta responde a la permanencia de condiciones atmosféricas inestables que continuarán favoreciendo la presencia de lluvias y chubascos dispersos, acompañados de actividad eléctrica, principalmente durante las horas de la tarde y la noche.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que el transporte de viento y humedad procedente del océano Pacífico continuará generando precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

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Las lluvias podrían presentarse con mayor intensidad en las regiones Central, Sur y Occidental, donde las condiciones atmosféricas podrían generar acumulados importantes de agua en determinados sectores.

Los niveles de humedad acumulados en los suelos elevan la posibilidad de movimientos de tierra en zonas vulnerables. (Foto: Redes sociales)

Uno de los principales riesgos asociados a estas precipitaciones es el incremento del caudal de ríos, riachuelos y quebradas. Las autoridades advirtieron que el aumento repentino de los niveles de agua podría provocar desbordamientos e inundaciones, especialmente en comunidades ubicadas en zonas vulnerables.

Copeco recomendó a los habitantes de Alianza, el Distrito Central y San Pedro Sula mantener las medidas de prevención y permanecer atentos a cualquier comunicación oficial relacionada con la evolución de las condiciones climáticas.

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La situación también genera preocupación en algunos tramos carreteros, debido a que los niveles de humedad registrados en los suelos aumentan la posibilidad de movimientos de tierra y derrumbes.

La CA-5 hacia el sur del país figura entre las carreteras donde los conductores deberán extremar precauciones ante posibles derrumbes. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Entre las vías que requieren especial precaución se encuentra la CA-5 en dirección hacia la zona sur del país, donde los conductores podrían encontrarse con deslizamientos u obstáculos provocados por las lluvias.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones de la carretera, especialmente durante los periodos de mayor precipitación.

Los cuerpos de emergencia también mantienen vigilancia sobre sectores donde históricamente se presentan inundaciones, desbordamientos o deslizamientos, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier incidente.

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Las lluvias acompañadas de actividad eléctrica se esperan principalmente durante las horas de la tarde y la noche, dejando hasta vehículos atrapados. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Las autoridades reiteraron que la población debe evitar cruzar ríos, quebradas o calles que presenten fuertes corrientes de agua, debido a que el nivel puede aumentar rápidamente durante las lluvias.

Asimismo, recomendaron mantenerse informados mediante los canales oficiales y reportar cualquier situación que represente un peligro para las personas o sus bienes.

La Alerta Verde permanecerá vigente durante las próximas 48 horas en los tres sectores señalados, mientras Cenaos continúa monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas que están generando las lluvias sobre Honduras.