Honduras

Capturan a hombre acusado de abusar sexualmente de su hija y su sobrina en Honduras

El sospechoso habría amenazado de muerte a sus familiares para evitar que denunciaran los abusos, que presuntamente se prolongaron durante casi un año.

José Faustino Chirinos Cruz fue capturado en Puerto Cortés tras ser señalado por delitos sexuales contra dos menores. (Foto: Cortesía)
José Faustino Chirinos Cruz fue capturado en Puerto Cortés tras ser señalado por delitos sexuales contra dos menores. (Foto: Cortesía)
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La Policía Nacional capturó en Puerto Cortés, Cortés, a un hombre señalado preliminarmente de cometer abusos sexuales contra su hija y su sobrina, ambas menores de edad, según información proporcionada por las autoridades.

El detenido fue identificado como José Faustino Chirinos Cruz, quien habría utilizado amenazas de muerte contra integrantes de su propia familia para impedir que los hechos fueran denunciados. La captura se produjo luego de que una familiar de las menores alertara a las autoridades sobre la situación.

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De acuerdo con la información preliminar, la denuncia permitió que los agentes policiales actuaran y localizaran al sospechoso, poniendo fin a un período de casi un año de presuntos abusos contra las niñas.

El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán desarrollar las investigaciones correspondientes y presentar ante los tribunales los elementos recopilados para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Como parte de las diligencias, las autoridades han iniciado la recolección de evidencias relacionadas con las denuncias presentadas por las menores.

La Policía Nacional realizó la captura luego de recibir una denuncia sobre los presuntos abusos. (Foto: Imagen generada con IA)
La Policía Nacional realizó la captura luego de recibir una denuncia sobre los presuntos abusos. (Foto: Imagen generada con IA)

Entre los elementos considerados se encuentran los dictámenes elaborados por especialistas de Medicina Forense, que permitirán establecer las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas.

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Las evaluaciones forenses forman parte de las pruebas que pueden ser incorporadas al proceso judicial para respaldar las investigaciones sobre los hechos denunciados.

Además, especialistas judiciales recurrieron a la Cámara Gesell para recibir el testimonio de las menores mediante una prueba anticipada. Este procedimiento permite que los niños y adolescentes víctimas o testigos de delitos brinden su declaración en un entorno especializado, con el objetivo de evitar una exposición innecesaria durante las diferentes etapas del proceso.

La utilización de este mecanismo busca proteger a las víctimas y reducir el riesgo de revictimización, especialmente cuando se trata de investigaciones relacionadas con delitos sexuales.

El Ministerio Público también se pronunció sobre el caso y destacó la importancia de brindar protección a los menores que son víctimas de delitos sexuales dentro del entorno familiar.

Una mujer con depresión (Freepik)
Las autoridades recopilan evidencias para esclarecer las denuncias presentadas contra el sospechoso. (Foto: Imagen generada con IA)

El portavoz del ente acusador, Elvis Guzmán, calificó como lamentables este tipo de situaciones y señaló la gravedad de escuchar los relatos de menores que han pasado por experiencias de violencia y abuso.

Guzmán aprovechó además para realizar un llamado preventivo a las madres y familiares, a quienes instó a permanecer atentos ante cualquier señal que pueda advertir que un menor está siendo víctima de agresiones.

“Este es un llamado a las madres, cuiden a sus hijas y no las dejen en manos de nadie”, expresó el portavoz del Ministerio Público.

La Fiscalía solicitará ante los tribunales de justicia de Puerto Cortés que se apliquen las medidas correspondientes contra el detenido, mientras avanza la investigación y se determina su situación jurídica.

El caso vuelve a poner atención sobre la necesidad de que las denuncias relacionadas con violencia sexual contra menores sean comunicadas oportunamente a las autoridades, especialmente cuando los presuntos agresores forman parte del círculo familiar de las víctimas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Medicina Forense participa en la evaluación de las menores dentro de la investigación. (Foto: Imagen generada con IA)

Las autoridades deberán valorar los testimonios, dictámenes médicos, evaluaciones psicológicas y demás evidencias recopiladas durante la investigación antes de que un tribunal determine la responsabilidad penal del acusado.

Mientras continúa el proceso, las menores permanecen bajo mecanismos de protección y atención especializada, de acuerdo con las actuaciones que correspondan a las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.

La captura de José Faustino Chirinos Cruz se suma a las investigaciones que las autoridades hondureñas desarrollan contra personas señaladas de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. Será el sistema de justicia el encargado de determinar, con base en las pruebas presentadas, la responsabilidad que corresponda conforme a la ley.

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