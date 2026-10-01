Ben Affleck, defensor de la inteligencia artificial en el cine: “La he utilizado mucho en mi última película, pero no diré en qué partes”

Ben Affleck afirma que ha utilizada la IA en su nueva película como director para Netflix, 'Animales'. Reuters/Yara Nardi

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El actor y director Ben Affleck ha reconocido recientemente haber utilizado inteligencia artificial en Animales, su próximo thriller para Netflix, pero ha evitado detallar en qué partes de la película la aplicó para no romper la ilusión de realidad que persigue el cine. El director considera que el resultado demuestra un empleo ético de esta tecnología porque se trata de una obra «muy humana».

Animales, el thriller de Netflix dirigido por Affleck, se estrenará el próximo 9 de octubre y contará con Gillian Anderson, Steven Yeun y Kerry Washington en el reparto.

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Affleck ha expuesto su postura durante el evento Screentime 2026 de Bloomberg, en una conversación con el periodista Lucas Shaw. El actor y director ha vendido además su empresa de inteligencia artificial InterPositive a Netflix por cerca de 600 millones de dólares, una operación que le ha situado entre las voces más favorables a la adopción de esta tecnología en Hollywood.

Cómo ha usado Ben Affleck la inteligencia artificial

El director no ha precisado qué herramientas ni qué escenas de Animales recurrieron a inteligencia artificial. Ha explicado que revelar esos mecanismos tendría el mismo efecto que un mago que, antes de empezar su número, anunciase que esconde otro conejo o que alguien del público es su cómplice.

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“He usado [inteligencia artificial] para muchas cosas en esa película. Me resisto un poco a señalar cuáles son, o siquiera a hablar de ello, porque en mi trabajo intentamos fomentar la ilusión de la realidad”, ha dicho Affleck. “Sí la usamos y, de hecho, me pareció un buen ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial éticamente, porque es una película muy humana”.

Kerry Washington y Ben Affleck en 'Animales' (Netflix)

El cineasta cree que el temor inicial a estas herramientas disminuye cuando los profesionales las prueban y adquieren “una sensación de control”. Para Affleck, la tecnología deja entonces de parecer una amenaza abstracta y desconocida asociada a la idea de que “va a matarnos a todos”.

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Affleck sostiene que la inteligencia artificial es “otra forma de computación” y una mejora tecnológica coherente con la larga serie de avances que ha incorporado la industria del cine y la televisión. También descarta que permita a un director escribir una instrucción y obtener automáticamente una película que el público quiera ver.

Affleck niega que Netflix imponga explicar las tramas

Affleck ha rechazado la interpretación de unas declaraciones de Matt Damon sobre El botín, otra película vinculada a Netflix. Según el director, ambos acudieron al pódcast de Joe Rogan para explicar que su experiencia con la plataforma había sido “completamente contraria” a la frase de Damon que se difundió rápidamente.

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La polémica nació a raíz de una intervención de Damon en The Joe Rogan Experience sobre el modelo habitual de las películas de acción. El actor explicó que suelen incluir tres grandes secuencias: una en cada acto, con el mayor despliegue y la mayor parte del presupuesto reservados para el final.

La confianza tiene su precio, y alguien debe pagarlo. «El botín», dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler, se estrena el 16 de enero. (Netflix)

Damon añadió que Netflix preguntaba si podían situar una gran secuencia en los primeros cinco minutos para retener a la audiencia. También afirmó que la plataforma sugería repetir la trama tres o cuatro veces en los diálogos porque algunos espectadores ven las películas mientras usan el móvil. Affleck ha negado que Netflix formule indicaciones de ese tipo. “Netflix nunca haría eso”, ha afirmado.

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El director ha reconocido que ha escuchado muchas indicaciones desacertadas de estudios, aunque ha subrayado que ese problema existía antes de Netflix. “Es un negocio con una larga historia de ejecutivos que te dicen que hagas exactamente lo equivocado, lo que va a arruinar tu película”, ha sostenido.