Ranulph Fiennes, el explorador más célebre del mundo, no aparece en público desde 2024 y su familia no sabe dónde está: “Los amo y anhelo verlos”

El aventurero británico, de 82 años y con Parkinson, dejó de aparecer públicamente en octubre de 2024, mientras su entorno denuncia que desconoce el establecimiento donde permanece bajo tutela legal

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El explorador británico Ranulph Fiennes, de 82 años, lleva casi dos años sin aparecer en público y sus familiares y amigos más cercanos aseguran que no saben dónde está ni pueden comunicarse con él. Según denuncian, su segunda esposa lo mantuvo en una serie de centros de cuidado bajo nombres falsos, cortando el contacto con su círculo íntimo. La situación se volvió pública a mediados de septiembre de 2026, cuando The Telegraph publicó una investigación que encendió las alarmas en el Reino Unido.

A quien el Libro Guinness de los Récords reconoció como “el explorador vivo más importante del mundo”, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson meses antes de retirarse del ojo público. Su última aparición fue en octubre de 2024, cuando envió un breve mensaje grabado en video para un homenaje. Desde entonces, no volvió a verse en ningún evento.

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La esposa controla su paradero y bloqueó visitas de amigos y familiares

La pareja del británico, Louise Millington-Cotes, habría usado nombres falsos para alojarlo en varios centros de cuidado y permitió inicialmente el ingreso de allegados - REUTERS/Chris Helgren/File Photo

La disputa gira en torno a Louise Millington-Cotes, segunda esposa del aventurero, quien obtuvo la tutela legal sobre él en noviembre de 2024. Desde ese momento, el acceso quedó restringido exclusivamente a ella y a su hija Elizabeth. En los primeros meses, algunos allegados pudieron visitarlo, pero solo si firmaban acuerdos de confidencialidad. A principios de 2026, esas visitas también cesaron.

The Telegraph reveló que el encargado de uno de los centros donde estuvo alojado el británico contactó a la Oficina del Tutor Público (OPG) por sus propias inquietudes sobre el trato que recibía. Un organismo de vigilancia de residencias concluyó que el explorador fue “privado ilegalmente de su libertad” porque no se aplicaron los protocolos correctos.

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El rey Carlos intentó comunicarse con él y tampoco obtuvo respuesta

El monarca expresó preocupación en febrero de 2025, luego de que Anton Bowring le advirtiera que su amigo estaba muy mal - archivo

En febrero de 2025, el amigo de larga data del aventurero, Anton Bowring, escribió al rey Carlos III para alertarlo de que estaba “en muy mal estado”. El monarca respondió que estaba “muy preocupado” y quiso escribirle tanto al explorador como a su esposa. Sin embargo, todas las comunicaciones debían pasar por Louise, y el contacto nunca se concretó.

El hijastro, Alex Millington-Cotes, hijo de Louise, denunció públicamente la situación y lanzó una campaña de financiamiento colectivo para cubrir los gastos legales necesarios para “localizar y proteger” a su padrastro. La iniciativa busca reunir £55.000 (USD 70.200) y ya recaudó £21.000 (USD 26.460). Alex, que no ve a su padrastro desde septiembre de 2024, declaró a BBC Newsnight que cree que su madre “ejerció una influencia controladora desde el inicio del matrimonio” y exigió que la tutela le sea retirada.

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En tanto, Bear Grylls, el célebre aventurero británico, también se sumó a los reclamos. “Llevamos un año tratando desesperadamente de contactar a Ran, sin éxito. Los reportes sobre su aislamiento son profundamente perturbadores”, afirmó. El caso generó una ola de repercusión pública que incluyó voces del mundo de la exploración, el periodismo y la cultura británica.

Arabella Pepper logró verlo en secreto: “El alivio en su rostro era evidente”

Según The Times, Joseph Fiennes (suy primo) también lo visitó en secreto en julio de 2025 - REUTERS/Isabel Infantes

Para poder ver al explorador, Arabella Pepper, hermana menor de Ginny, tuvo que internarse ella misma en el centro donde le dijeron que él estaba alojado. Fue en julio de 2025. “Era perfectamente legítimo que ingresara para una semana de cuidados de respiro”, explicó ante la BBC. Recién al tercer o cuarto día logró verlo durante una hora en el desayuno.

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Pepper encontró al aventurero “delgado y frágil, pero con el humor intacto y la memoria bien”. Durante el encuentro, él reconoció que se sentía bien por las mañanas, aunque al mediodía comenzaba a perder claridad. Cuando Pepper le dijo que todos lo buscaban, la reacción fue inmediata: “el alivio en su rostro era muy evidente”, relató. Le pidió que transmitiera un mensaje a sus allegados: “Envíenles mi amor, díganles que los amo y que anhelo verlos”.

Desde esa visita, Pepper perdió nuevamente el rastro del aventurero. Según The Telegraph, ya no está en la clínica KYN Hurlingham, en el barrio londinense de Fulham, y Louise no informó adónde fue trasladado. La policía de Cheshire confirmó estar al tanto de la situación, pero aseguró que el británico “vive en un entorno apropiado con la atención adecuada” y descartó urgencias en materia de protección. La OPG, por su parte, invocó su deber de confidencialidad para negarse a comentar el caso.

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Fiennes alcanzó los dos polos y lideró casi 20 expediciones en seis décadas de aventura

Las autoridades afirmaron que el británico reside en un entorno apropiado y recibe atención adecuada

Ranulph Fiennes es considerado uno de los grandes exploradores de la historia moderna. Su hito más célebre fue la Expedición Transglobe, completada en 1982, en la que lideró el primer equipo en circunnavegar el planeta de norte a sur siguiendo el meridiano. Esa travesía lo convirtió en la primera persona en llegar a los polos norte y sur por tierra. El Libro Guinness de los Récords lo reconoció por ello como el explorador vivo más importante del mundo.

Desde 1967, el británico encabezó cerca de 20 expediciones mayores en los terrenos más extremos del planeta. Además de su carrera como aventurero, construyó una prolífica trayectoria como escritor: publicó libros de viajes, novelas, no ficción y biografías. Sirvió en el ejército británico tras graduarse, llegó al Servicio Aéreo Especial (SAS) y, ya retirado de la vida activa, continuó siendo una figura de referencia en el mundo de la exploración hasta su diagnóstico de Parkinson.

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